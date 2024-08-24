Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 20:15

Судья Мешков и его коллеги не соблюдают правила. Медина ошибочно не удален за выпрашивание предупреждения

Медина ошибочно не удален за выпрашивание предупреждения в матче с «Зенитом»
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сергей Волков и Хесус Медина в матче «Зенит» — «Спартак» (0:0).
Фото ФК «Спартак»
Два решения судейской бригады во втором тайме матча 6-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» сказались на ходе игры. Они касались применения или неприменения дисциплинарных санкций к футболистам. Эксперт «СЭ» — о вердиктах Виталия Мешкова.
Россия. Премьер-лига. 6-й тур
24 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
0:0
Спартак

На 56-й и 62-й минутах матча 6-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» (0:0) судья Виталий Мешков дважды правильно показал желтую карточку Страхине Эраковичу за фолы на Хесусе Медине. Оба раза нарушения правил действительно заслуживали применения дисциплинарных санкций в виде предупреждений.

Виталий Мешков рассудит матч &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. На матч в Питере назначены Мешков и Иванов. Красно-белые бьют тревогу

Но при этом нужно отметить, что в первый раз заслуживал наказания и сам спартаковец. Он характерным жестом выпрашивал желтую карточку для соперника, однако судья оставил это без внимания. Медина в первом тайме уже был предупрежден за неспортивное поведение. Желтая карточка за то же самое на 56-й минуте стала бы для него второй в матче — и ему пришлось бы покинуть поле.

Хесус Медина.
Фото Скриншот трансляции

Наши судьи очень вольно трактуют это правило, касающееся выпрашивания предупреждений для оппонентов. А точнее, просто закрывают глаза на такие фолы. Случай с Мединой и Мешковым далеко не первый в этом и в прошлом чемпионатах России.

Виллиан Роша.
Фото Скриншот трансляции
Валерий Царукян.
Фото Скриншот трансляции
Томас Гальдамес.
Фото Скриншот трансляции
Брайан Мансилья.
Фото Скриншот трансляции

А несогласным с тем, что за такое надо предупреждать, предлагаю прочитать правила игры и обратить внимание на одно из разъяснений, которое содержится в их мобильной версии, а также не раз публиковалось Международным советом футбольных ассоциаций (ИФАБ) в форме вопроса и ответа.

Правила ИФАБ.

Ситуация. Защитник команды А нарушает правила, совершая уже третий фол по неосторожности в ходе матча. Судья назначает штрафной удар в пользу команды Б, делает внушение защитнику, но не выносит ему предупреждения. Игрок команды Б жестом требует показать желтую карточку. Как следует поступить судье?

24&nbsp;августа. &laquo;Зенит&raquo; и &laquo;Спартак&raquo; сыграли вничью (0:0) в&nbsp;матче 6-го тура РПЛ. Мы увидели шоу в исполнении «Зенита» и «Спартака». Но самого важного не дождались

Комментарий ИФАБ по поводу того, как должен поступить судья. К решениям официальных лиц матча необходимо относиться с уважением. Игроку команды Б выносится предупреждение (с показом желтой карточки), а игра возобновляется штрафным ударом, который выполняет команда Б с того места, где изначально произошло нарушение правил.

О том же самом два месяца назад перед стартом чемпионата Европы-2024 публично говорил председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти. На брифинге, организованном для журналистов, он, показав видеоклип, в очередной раз напомнил: выпрашивание желтой карточки для соперника должно наказываться предупреждением самого «просителя».

«Вы прекрасно знаете, что такое поведение неприемлемо. Это автоматическая желтая карточка», — сказал Розетти.

В российском футболе и в чемпионате страны в частности это правило почему-то забыто. Не помню, чтобы в двух последних турнирах выпрашивающий сам получал предупреждение. Не было такого. Даже когда футболист делал жест в лицо судье и когда арбитр отлично это видел. Раз так, значит, подобные ситуации не обсуждаются на сборах рефери РПЛ. Значит, им не напоминают о необходимости выносить дисциплинарные санкции.

Виталий Мешков. Мешков назначен на матч «Зенита» в 5-й раз за 7 туров, Иванов — в 4-й раз в сезоне

Значит, в РПЛ судят по своим правилам. Тогда хотелось бы заранее знать, еще перед сезоном, какие правила все-таки действуют, а какие — нет.

И я прекрасно понимаю, что, накажи Мешков Медину, судья стал бы белой вороной. И заговорили бы, что до него никто так не делал, а он вдруг решил наказать спартаковца. Вот такой парадокс: станешь судить в РПЛ по правилам, тебе же за это еще и прилетит.

Хесус Медина
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Виталий Мешков
100
54
Читайте также
Матч «Зенит» — «Спартак» будет особенным. Для этого есть пять причин
Издание из ЮАР опубликовало статью с критикой финансовой политики МОК
Минобороны показало кадры возвращения бойцов РФ из украинского плена
Семак крестился и орал на судей, Станкович поцеловал удаленного зенитовца, Латышонок стал героем. Что случилось в матче «Зенит» - «Спартак»
Генконсульство РФ установило личности погибших россиян при оползне на Пхукете
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Зенит» — «Спартак», «Динамо» — «Краснодар» и другие матчи
Хлусевич: «Не были готовы к выходу Вендела, но подготовились в раздевалке»
«Ахмат» — «Химки»: гости выигрывают после первого тайма
ЭСК РФС поддержала все решения арбитра Иванова в матче «Спартак» — «Факел»
«К этому и готовились». Тренеры «Зенита» и «Спартака» — после центрального матча тура
Чернов — после ничьей с «Зенитом»: «Провел две тренировки, но хотел помочь команде»
Хлусевич: «Уверенности в «Спартаке» хватает. Выходили лидерами на игру с «Зенитом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мы увидели шоу в исполнении «Зенита» и «Спартака». Но самого важного не дождались
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
6
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
7
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
8
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
12
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
13
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
14
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
15
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
16
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 4 : 0
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 0 : 0
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 1 : 0
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 4 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости