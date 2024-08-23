«Рубин» — «Динамо» Мх: Левников раньше времени завершил игру? Нет, объясняем, что произошло

Матч 6-го тура чемпионата России «Рубин» — «Динамо» Мх завершился раньше времени, если верить телехронометру. Свисток судьи Кирилла Левникова прозвучал, когда на нем значились 94 минуты и 50 секунд. А добавил арбитр пять минут. Выходит, что арбитр не довел матч до конца — закончил его на 10 секунд раньше?

Нет. Судья ничего не нарушил. Он добавил пять минут и столько же дал сыграть. Причина в другом — в ошибке организаторов телетрансляции. После перерыва, когда начался второй тайм, они запустили телехронометр на 10-12 секунд позже. Из-за этого и возникла разница с тем, что показывали часы Левникова.