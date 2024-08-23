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Судейство

Сегодня, 22:08

«Рубин» — «Динамо» Мх: Левников раньше времени завершил игру? Нет, объясняем, что произошло

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Арбитр Кирилл Левников раньше времени завершил игру.
Фото Скриншот трансляции

Матч 6-го тура чемпионата России «Рубин» — «Динамо» Мх завершился раньше времени, если верить телехронометру. Свисток судьи Кирилла Левникова прозвучал, когда на нем значились 94 минуты и 50 секунд. А добавил арбитр пять минут. Выходит, что арбитр не довел матч до конца — закончил его на 10 секунд раньше?

Нет. Судья ничего не нарушил. Он добавил пять минут и столько же дал сыграть. Причина в другом — в ошибке организаторов телетрансляции. После перерыва, когда начался второй тайм, они запустили телехронометр на 10-12 секунд позже. Из-за этого и возникла разница с тем, что показывали часы Левникова.

ФК Динамо (Махачкала)
ФК Рубин (Казань)
Кирилл Левников
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«Рубин» — «Динамо» Махачкала: видео голов матча 6-го тура РПЛ
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
6
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
7
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
8
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
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Динамо Мх

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Динамо

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