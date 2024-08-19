«Акрон» — «Рубин»: победный гол гостей засчитан ошибочно. Судья зря не послушал ВАР

На 90-й минуте матча 5-го тура чемпионата России «Акрон» — «Рубин» (1:2) казанец Мирлинд Даку забил победный гол, который был в итоге засчитан спустя... почти восемь минут.

Момент непростой, он отнял у судейской бригады и команд так много времени. И, к сожалению, для судьи Егора Егорова, проводившего всего лишь третью игру в РПЛ, окончательное решение вышло ошибочным.

Эпизод матча «Акрон» — «Рубин».

Он зря не прислушался к мнению более опытных Василия Казарцева (ВАР) и Евгения Турбина (АВАР). Судя по всему, они провели проверку и увидели, что в момент удара Даку по воротам за линией офсайда находился лежавший на газоне другой игрок «Рубина» — Игор Вуячич. Он оказался между ногами 26-го номера «Акрона» — Жоау Эсковала Перейры и помешал сопернику остановить мяч, направленный в ворота.

Эпизод матча «Акрон» — «Рубин».

Следовало зафиксировать офсайд у Вуячича, отменить гол Даку и назначить свободный удар в сторону ворот «Рубина». Вместо этого Егоров подтвердил свое решение засчитать взятие ворот и сделал очень короткое объявление, которого не было слышно. Судя по губам, он сказал слово «гол» и указал на центр.

Эпизод матча «Акрон» — «Рубин».

У судьи из Нижнего Новгорода был лишь второй матч в этом чемпионате и он снова получился неудачным, если оценивать решения в ключевых моментах. Егоров пропустил несколько туров после игры «Химки» — «Динамо» Мх, где он также был судьей.