Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 21:57

«Акрон» — «Рубин»: победный гол гостей засчитан ошибочно. Судья зря не послушал ВАР

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Эпизод матча «Акрон» — «Рубин».
Эпизод матча «Акрон» — «Рубин».
Эпизод матча «Акрон» — «Рубин».
Эпизод матча «Акрон» — «Рубин».
1/4

На 90-й минуте матча 5-го тура чемпионата России «Акрон» — «Рубин» (1:2) казанец Мирлинд Даку забил победный гол, который был в итоге засчитан спустя... почти восемь минут.

Момент непростой, он отнял у судейской бригады и команд так много времени. И, к сожалению, для судьи Егора Егорова, проводившего всего лишь третью игру в РПЛ, окончательное решение вышло ошибочным.

Эпизод матча «Акрон» — «Рубин».

Он зря не прислушался к мнению более опытных Василия Казарцева (ВАР) и Евгения Турбина (АВАР). Судя по всему, они провели проверку и увидели, что в момент удара Даку по воротам за линией офсайда находился лежавший на газоне другой игрок «Рубина» — Игор Вуячич. Он оказался между ногами 26-го номера «Акрона» — Жоау Эсковала Перейры и помешал сопернику остановить мяч, направленный в ворота.

Эпизод матча «Акрон» — «Рубин».

Следовало зафиксировать офсайд у Вуячича, отменить гол Даку и назначить свободный удар в сторону ворот «Рубина». Вместо этого Егоров подтвердил свое решение засчитать взятие ворот и сделал очень короткое объявление, которого не было слышно. Судя по губам, он сказал слово «гол» и указал на центр.

Эпизод матча «Акрон» — «Рубин».

У судьи из Нижнего Новгорода был лишь второй матч в этом чемпионате и он снова получился неудачным, если оценивать решения в ключевых моментах. Егоров пропустил несколько туров после игры «Химки» — «Динамо» Мх, где он также был судьей.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
19 авг, 17:30. Самара Арена (Самара)
Акрон
1:2
Рубин
ФК Акрон
ФК Рубин (Казань)
Василий Казарцев
Евгений Турбин
Мирлинд Даку
10
8
Читайте также
Волочкова в поздравлении перепутала жениха Трусовой с Кондратюком
Ален Делон умер в возрасте 88 лет
Регионам грозит дефицит таксистов с сентября
Страна так и не решила — предатели они или герои. Сбежавших из СССР Протопопова и Белоусову похоронят в Санкт-Петербурге
В Госдуме прокомментировали идею запрета мигрантам переезжать в РФ с семьями
Лавров указал на поиск Западом замены украинским руководителям
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: ЦСКА — «Локомотив», «Факел» — «Спартак» и другие матчи
«Динамо», «Локомотив» и «Спартак» приблизились к «Зениту»: турнирная таблица РПЛ
РПЛ, 5-й тур: «Химки» сыграли вничью с «Зенитом», «Локо» победил ЦСКА и другие матчи
Махачкалинское «Динамо» обыграло «Ахмат» и одержало первую победу в РПЛ
Мохаммаджавад Хоссейннеджад забил дебютный гол за «Динамо» Махачкала
Иранец с фамилией из 25 букв дебютировал в РПЛ
Комитет по этике РФС рассмотрит жесткие слова спортивного директора «Оренбурга» в адрес судей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Махачкалинское «Динамо» обыграло «Ахмат» и одержало первую победу в РПЛ

РПЛ, 5-й тур: «Химки» сыграли вничью с «Зенитом», «Локо» победил ЦСКА и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 1 : 1
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 0 : 1
18.08 17:30
Спартак – Факел
 3 : 0
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 2 : 1
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 1 : 2
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости