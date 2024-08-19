«Акрон» — «Рубин»: победный гол гостей засчитан ошибочно. Судья зря не послушал ВАР
На 90-й минуте матча 5-го тура чемпионата России «Акрон» — «Рубин» (1:2) казанец Мирлинд Даку забил победный гол, который был в итоге засчитан спустя... почти восемь минут.
Момент непростой, он отнял у судейской бригады и команд так много времени. И, к сожалению, для судьи Егора Егорова, проводившего всего лишь третью игру в РПЛ, окончательное решение вышло ошибочным.
Он зря не прислушался к мнению более опытных Василия Казарцева (ВАР) и Евгения Турбина (АВАР). Судя по всему, они провели проверку и увидели, что в момент удара Даку по воротам за линией офсайда находился лежавший на газоне другой игрок «Рубина» — Игор Вуячич. Он оказался между ногами 26-го номера «Акрона» — Жоау Эсковала Перейры и помешал сопернику остановить мяч, направленный в ворота.
Следовало зафиксировать офсайд у Вуячича, отменить гол Даку и назначить свободный удар в сторону ворот «Рубина». Вместо этого Егоров подтвердил свое решение засчитать взятие ворот и сделал очень короткое объявление, которого не было слышно. Судя по губам, он сказал слово «гол» и указал на центр.
У судьи из Нижнего Новгорода был лишь второй матч в этом чемпионате и он снова получился неудачным, если оценивать решения в ключевых моментах. Егоров пропустил несколько туров после игры «Химки» — «Динамо» Мх, где он также был судьей.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
5
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
6
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
7
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|
8
|Рубин
|5
|2
|1
|2
|9-11
|7
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
11
|Динамо Мх
|5
|1
|2
|2
|2-4
|5
|
12
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
13
|Акрон
|5
|1
|1
|3
|7-9
|4
|
14
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
15
|Ахмат
|5
|0
|3
|2
|1-7
|3
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|1 : 0
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|3 : 2
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|0 : 1
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|3 : 0
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|1 : 2
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|1 : 0
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0