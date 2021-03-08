Два пенальти, две руки и двойка за работу. Как судил в Казани Карасев?

Матч 21-го тура премьер-лиги «Рубин» — «Зенит» (2:1) получился настолько драматичным не в последнюю очередь из-за судейских решений.

Пенальти в ворота «Зенита»

На 36-й минуте в штрафной площади гостей произошел контакт мяча с рукой полузащитника сине-бело-голубых Далера Кузяева. Арбитр Сергей Карасев сразу 11-метровый удар не назначил, а сделал это только на 40-й минуте. Почему принятие решения заняло столько времени?

Судье потребовалась помощь видеоассистентов Игоря Панина и Алексея Лунева. Только после их проверки арбитр отправился к монитору, чтобы лично посмотреть повторы. Карасев очень долго изучал видеозапись — на разной скорости и с разных ракурсов.

В итоге судья определил следующее. Кузяев не играл ногой в мяч, посланный футболистом «Рубина». Случился рикошет, после чего мяч попал зенитовцу в правую руку. Рука находилась в неестественном положении, была отставлена в сторону. С учетом всех этих факторов следует назначить пенальти, что Карасев и сделал.

Скриншот момента.

Скриншот момента.

Рука Кузяева и рука Костюкова

На самом деле на 36-й минуте мяч дважды касался рук футболистов. Что же произошло в той части первого тайма?

Когда на телесекундомере высветились 35 минут и 12 секунд на половине поля «Рубина» после единоборства с соперником упал игрок казанской команды Михаил Костюков. В результате падения произошел контакт с мячом его правой руки, которой он собирался опереться на газон. Судья видел случившееся, игру останавливать не стал, через пару секунд жестом показал, что можно продолжать матч.

После этого футболисты «Рубина» сделали 12 передач, один раз мяча коснулся зенитовец, головой выбивший его из своей штрафной площади. Мяч побывал на обоих флангах. В конце концов через 42 секунды он коснулся правой руки Кузяева.

Должны ли были видеоассистенты Панин и Лунев обратить внимание на случившееся на половине поля «Рубина»? Нет. Тот момент произошел задолго до того, как Кузяев сыграл рукой.

Правильно ли поступил Карасев, что не квалифицировал действия Костюкова как фол? Это его руководители могут счесть за ошибку — ему могут поставить в вину то, что он не остановил игру и не назначил штрафной удар в пользу «Зенита».

Скриншот момента.

Скриншот момента.

Пенальти в ворота «Рубина»

А на 90+6-й минуте матча уже Карл Старфельт нарушил правила в борьбе с зенитовцем Алексеем Суторминым. Произошло это в площади ворот казанской команды. Арбитр нарушение правил не зафиксировал, пенальти ошибочно не назначил.

В его действия вмешались видеоассистенты. Они провели свою проверку и предложили судье посмотреть видеозапись. В отличие от первого тайма Карасев потратил меньше времени на принятие решения и на 90+9-й минуте указал на 11-метровую отметку.

Скриншот момента.

Оценка за качество судейства

Карасев получит от инспектора Вячеслава Харламова очень низкую оценку. Он дважды не назначил самостоятельно 11-метровые удары. За каждый из этих эпизодов судья потеряет по 0,5 балла, за мелкие ошибки — еще 0,1-0,2 балла.

Итоговая оценка составит 7,2-7,3 балла. Это равняется примерно двойке с минусом, если применить более привычную пятибалльную систему.