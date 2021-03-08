«Рубин» стал главной сенсацией рестарта сезона, Слуцкий продолжает строить в Казани топ-команду.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур

«Рубин» (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:1 (1:0)

Голы: Деспотович, 41 — с пенальти (1:0). Азмун, 75 (1:1). Макаров, 90+2 (2:1).

Нереализованный пенальти: Дзюба, 90+9 (вратарь)

«Рубин» (Казань): Дюпин, Зотов, Старфельт, Уремович, Самошников, Макаров, Йевтич, Мусаев (Костюков, 18), Бакаев (Зуев, 73), Кварацхелия, Деспотович.

«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Караваев (Сутормин, 82), Ловрен, Ракицкий (Круговой, 81), Дуглас Сантос, Барриос, Кузяев (Ерохин, 87), Оздоев (Мостовой, 87), Вендел, Азмун, Дзюба.

Предупреждения: Ловрен, 77. Зуев, 83.

Судьи: Карасев (Москва). Гаврилин (Владимир), Хатуев (Грозный).

ВАР: Панин (Дмитров). Лунев (Новосибирск).

8 марта. Казань. Стадион «Ак Барс Арена».

Слуцкий строит в Казани топ-команду

«Рубин» обыграл «Зенит» в Казани впервые за восемь лет, а в прошлом туре разобрался в гостях со «Спартаком» впервые за 10 лет. Леонид Слуцкий прервал две исторические серии, но главное не в этом. В клубе до этих побед робко говорили о цели попасть в еврокубки, но смущал календарь: два топ-соперника сразу после сборов, которые могли отправить «Рубин» в середину таблицы.

Казанцы выиграли две важнейшие игры, эффектно обыграли лидеров чемпионата и остаются в борьбе за еврокубки. Разговоры об амбициях получилось подкрепить серьезным результатом. «Рубин» громко о себе заявил, и сегодня это, пожалуй, самая яркая команда стартовых туров после паузы.

Слуцкий за год подготовил команду, которую теперь можно уверенно считать силой в премьер-лиге. «Рубин» давно не выдавал сезонов, когда обыгрывал за один розыгрыш «Зенит», «Спартак» и ЦСКА. Причем во всех матчах по делу.

Решения Сергея Карасева если и смущали, то обе стороны. «Рубин» и «Зенит» получили пенальти в свои ворота, у каждой стороны были аргументы, почему его не надо было назначать. Вряд ли фактор судейства сильно повлиял на исход. Сердар Азмун дважды пробил в штангу за полтайма, не реализовал три-четыре голевых момента — вот где больше вопросов.

Да, «Зенит» по моментам был лучше «Рубина», такой результат трудно однозначно назвать закономерным, но вряд ли вообще такие матчи можно подгонять под какие-то общие критерии. «Рубин» вынужденно играл вторым номером из-за кадровых проблем до и после матча: дисквалификации Оливера Абильдгора, Олега Шатова, Силвие Бегича, травмы Хван Ин Бома, Мицуки Сайто, Леона Мусаева уже в первом тайме. С такими проблемами расклады были не в пользу «Рубина».

Команда Слуцкого логично не доминировала и почти весь матч терпела, ждала момента. Сам сценарий, что с опорником Михаилом Костюковым, с центральным полузащитником Солтмурадом Бакаевым, которых вообще подписывали в атаку, «Рубин» дотерпел и выиграл, это какая-то сказка.

Слуцкий второй раз за сезон обыграл «Зенит», снова придал команде уверенности. Кажется, в Казани постепенно растет команда — претендент на медали, которая привыкает обыгрывать лидеров, а разговоры из Казани о еврокубках теперь воспринимаются вполне серьезно.

Макаров предупреждал, что «Рубин» еще удивит

Герой матча — Денис Макаров, который проводит первый полноценный сезон, и на его счету уже есть победные голы в ворота «Краснодара» и ЦСКА. Гол «Зениту» — что-то особенное.

Денис в интервью «СЭ» на сборах в Турции рассказывал, что «Рубин» будет бороться за еврокубки, а сам постоянно пересматривает голы Арьена Роббена и хочет повторить их в премьер-лиге. Победный гол «Зениту» получился нетипичным для Макарова, который с левой ноги обычно бил после приема мяча возле или в штрафной, а не тащил его 40 метров.

С «Зенитом» он принял мяч в середине поля после выноса из штрафной, против двоих соперников, протащил до ворот Андрея Лунева и обыграл защитников на фирменных замахах. Над Макаровым даже подшучивали, что этих замахов слишком много и он перебарщивает. Деян Ловрен и Вильмар Барриос чуть не столкнулись лбами, пока Макаров перекладывал мяч то под правую, то под рабочую левую ногу. Денис постоянно делает это на тренировках, но не на таком плохом поле, не против таких оппонентов и не на последних минутах на фоне усталости.

После поражения от «Спартака» в первом круге именно Макаров говорил, что «Рубин» удивит, что по итогам сезона будет лучше красно-белых. До «Спартака» всего 4 очка, но казанцы точно всех удивили, и Денис не соврал.

Что дальше ждать от «Рубина»?

После сейва Юрия Дюпина, который впервые в составе казанцев взял удар с пенальти, «Ак Барс Арена» взорвалась. Весь матч фан-сектор гостевых болельщиков из Санкт-Петербурга пел и шумел громче местных, но в концовке казанцы сорвали голоса.

После финального свистка вся команда побежала к Дюпину, который тонул в объятиях и криках. Победа над «Зенитом» показала, что в «Рубине» есть не только Хвича Кварацхелия, но и другие лидеры и герои: Дюпин, Макаров, даже 29-летний Костюков, который с огромным трудом, но все-таки не провалился в опорной зоне, играя там впервые в жизни.

Сегодня в Казани праздник: эмоциональные видео из раздевалки с празднованиями, эйфория и восторг у болельщиков. Игроки «Рубина» это заслужили. Но дальше начнутся трудовые будни: матчи с «Уфой», «Химками», «Уралом», где нужно сохранять такой настрой и не растерять эмоции. Вот с такими соперниками у команды Слуцкого пока проблемы, и очки в матчах против середняков «Рубин» теряет куда чаще. В первом круге после победы над «Зенитом» казанцы проиграли «СКА-Хабаровску» в Кубке и вылетели, а затем и «Химкам» в чемпионате.

Отсюда и проблемы казанцев в последние годы с продвижением в таблице. «Рубин» после такой яркой победы поднялся лишь на 8-е место, хотя плотность и высока — до зоны еврокубков всего три очка. Если в Казани действительно рассчитывают на большее, чем место в середине, терять очки в оставшихся матчах с середняками нельзя.