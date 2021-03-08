Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от самых ярких матчей РПЛ.

— Я еще до игры предполагал, что «Зенит» может пропустить, — говорит Орлов. — Существует проблема вратаря, в обороне не все гладко. Защитники не выглядят уверенными. Ведь что в концовке сотворил Макаров? Он их обыграл, как мальчиков! Причем одним из мальчиков был Ловрен...

Физически питерская команда пока не готова. Хотя старалась, билась, боролась. Однако нет свежести, легкости. У Азмуна сколько было моментов? Один гол — маловато.

Дзюба готов на 50-60 процентов. Проиграл дуэль Дюпину при пробитии пенальти. Тот его раскусил. Вратари уже знают, что когда к «точке» подходит Артем, им надо просто перетерпеть. Дзюба же ждет до последнего, хочет в угол попасть. И если голкипер дергается, у него появляется шанс. Дюпин остался на месте и принес казанцам победу. Возможно, Слуцкий ему подсказал до игры.

В целом «Зенит» смотрелся прилично, владел преимуществом, нагнетал. Играл лучше, чем против «Ростова». Но такие просчеты в обороне...

Эпизод с пенальти за руку Кузяева? В матче ЦСКА — «Ахмат» был подобный эпизод. Нельзя так руку выставлять в сторону. Надо держать в голове рикошеты и так далее. Все опытные защитники прижимают руки к себе.

В «Рубине» я бы выделил троих: Дюпина, Хвичу и Макарова. Слуцкий второй раз в сезоне обыграл Семака.

Надломится ли Дзюба психологически после не забитого пенальти? Не знаю. Я вам уже сказал, что он не готов! Мало двигается. Комментаторы правильно заметили: у него одного футболка была белая... Надо же бороться за каждый мяч, выигрывать единоборства. Пока у него этого рвения не видно. Он каким-то обособленным, что ли, выглядит. Возможно, Артем рассчитывал компенсировать проблемы с физикой за счет класса, мастерства. Не вышло. Дюпин его перехитрил.

Про Вендела я уже много раз говорил. Сразу сказал, что он даже для РПЛ футболист не выдающийся. На сборах проявлял себя в матчах против армянских команд. А здесь все-таки чемпионат России.

«Зенит» не подготовился к возобновлению сезона. Здесь, конечно, возникают вопросы к тренерам.

Крупная победа «Спартака» над «Краснодаром»? Думаю, Мусаев еще не усвоил футбольную науку. Не умеет глубоко изучать соперников, варьировать тактику. Не видно этой работы. Ну и что это за команда, которая валится, опускает руки? Как можно было пропустить шесть мячей? Они считают себя классной командой? А я вот так не думаю. Поэтому «Краснодар» и находится на восьмом месте. Не достает им мастерства. Разве Шапи можно сравнить с Макаровым и Хвичей? Нет. Сулейманов так обыгрывать не может.

В «Спартаке» отдельные футболисты сейчас находятся в хорошей форме. Промес, Ларссон. Они сделали игру. Но вот какого-то целостного футбола я пока не вижу. Когда Газинский забил один гол, я подумал, что «Краснодар» может спасти матч. Все-таки у красно-белых пока рваный ритм, случаются провалы. Поэтому «Спартак» и не на первом месте.

Хотя Промес пришелся ко двору. И Рондон уже забивает за ЦСКА. А вот «Зенит» никого не приобрел, а только потерял. Травма Малкома сказывается. Разве можно сопоставить Вендела и Малкома? Нет, конечно! Оздоев еще не набрал кондиций... Все ждут от «Зенита» чемпионской игры, но команда не готова физически.