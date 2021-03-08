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«Дзюба не готов. У него у одного футболка осталась белой...» Орлов — о поражении «Зенита» и победе «Спартака»

Виталий Айрапетов
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Сегодня, 19:40
Геннадий Орлов — о самых ярких матчах РПЛ.
Геннадий Орлов — о самых ярких матчах РПЛ.
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Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от самых ярких матчей РПЛ.
Рубин — Зенит
Болельщики &laquo;Зенита&raquo; на&nbsp;матче с &laquo;Рубином&raquo;.«Рубин» — «Зенит»: все голы матча

— Я еще до игры предполагал, что «Зенит» может пропустить, — говорит Орлов. — Существует проблема вратаря, в обороне не все гладко. Защитники не выглядят уверенными. Ведь что в концовке сотворил Макаров? Он их обыграл, как мальчиков! Причем одним из мальчиков был Ловрен...

Физически питерская команда пока не готова. Хотя старалась, билась, боролась. Однако нет свежести, легкости. У Азмуна сколько было моментов? Один гол — маловато.

Дзюба готов на 50-60 процентов. Проиграл дуэль Дюпину при пробитии пенальти. Тот его раскусил. Вратари уже знают, что когда к «точке» подходит Артем, им надо просто перетерпеть. Дзюба же ждет до последнего, хочет в угол попасть. И если голкипер дергается, у него появляется шанс. Дюпин остался на месте и принес казанцам победу. Возможно, Слуцкий ему подсказал до игры.

В целом «Зенит» смотрелся прилично, владел преимуществом, нагнетал. Играл лучше, чем против «Ростова». Но такие просчеты в обороне...

8&nbsp;марта. Казань. &laquo;Рубин&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;. Момент с&nbsp;назначением пенальти в&nbsp;ворота казанцев.Три минуты на пенальти. За что назначен 11-метровый в пользу «Зенита»?

Эпизод с пенальти за руку Кузяева? В матче ЦСКА — «Ахмат» был подобный эпизод. Нельзя так руку выставлять в сторону. Надо держать в голове рикошеты и так далее. Все опытные защитники прижимают руки к себе.

В «Рубине» я бы выделил троих: Дюпина, Хвичу и Макарова. Слуцкий второй раз в сезоне обыграл Семака.

Надломится ли Дзюба психологически после не забитого пенальти? Не знаю. Я вам уже сказал, что он не готов! Мало двигается. Комментаторы правильно заметили: у него одного футболка была белая... Надо же бороться за каждый мяч, выигрывать единоборства. Пока у него этого рвения не видно. Он каким-то обособленным, что ли, выглядит. Возможно, Артем рассчитывал компенсировать проблемы с физикой за счет класса, мастерства. Не вышло. Дюпин его перехитрил.

Про Вендела я уже много раз говорил. Сразу сказал, что он даже для РПЛ футболист не выдающийся. На сборах проявлял себя в матчах против армянских команд. А здесь все-таки чемпионат России.

«Зенит» не подготовился к возобновлению сезона. Здесь, конечно, возникают вопросы к тренерам.

7&nbsp;марта. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; 6:1. &laquo;Быки&raquo; впервые пропустили шесть голов.«Спартак» нанес «Краснодару» рекордно крупное поражение

Крупная победа «Спартака» над «Краснодаром»? Думаю, Мусаев еще не усвоил футбольную науку. Не умеет глубоко изучать соперников, варьировать тактику. Не видно этой работы. Ну и что это за команда, которая валится, опускает руки? Как можно было пропустить шесть мячей? Они считают себя классной командой? А я вот так не думаю. Поэтому «Краснодар» и находится на восьмом месте. Не достает им мастерства. Разве Шапи можно сравнить с Макаровым и Хвичей? Нет. Сулейманов так обыгрывать не может.

В «Спартаке» отдельные футболисты сейчас находятся в хорошей форме. Промес, Ларссон. Они сделали игру. Но вот какого-то целостного футбола я пока не вижу. Когда Газинский забил один гол, я подумал, что «Краснодар» может спасти матч. Все-таки у красно-белых пока рваный ритм, случаются провалы. Поэтому «Спартак» и не на первом месте.

Хотя Промес пришелся ко двору. И Рондон уже забивает за ЦСКА. А вот «Зенит» никого не приобрел, а только потерял. Травма Малкома сказывается. Разве можно сопоставить Вендела и Малкома? Нет, конечно! Оздоев еще не набрал кондиций... Все ждут от «Зенита» чемпионской игры, но команда не готова физически.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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