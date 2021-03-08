«Зенит» рискует упустить титул. Интрига в РПЛ возрождена

Команда Сергея Семака ужасно начала год: вылет из Кубка и всего одно очко в двух матчах премьер-лиги.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур

«Рубин» (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:1 (1:0)

Голы: Деспотович, 41 — с пенальти (1:0). Азмун, 75 (1:1). Макаров, 90+2 (2:1).

Нереализованный пенальти: Дзюба, 90+9 (вратарь)

«Рубин» (Казань): Дюпин, Зотов, Старфельт, Уремович, Самошников, Макаров, Йевтич, Мусаев (Костюков, 18), Бакаев (Зуев, 73), Кварацхелия, Деспотович.

«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Караваев (Сутормин, 82), Ловрен, Ракицкий (Круговой, 81), Дуглас Сантос, Барриос, Кузяев (Ерохин, 87), Оздоев (Мостовой, 87), Вендел, Азмун, Дзюба.

Предупреждения: Ловрен, 77. Зуев, 83.

Судьи: Карасев (Москва). Гаврилин (Владимир), Хатуев (Грозный).

ВАР: Панин (Дмитров). Лунев (Новосибирск).

8 марта. Казань. Стадион «Ак Барс Арена».

И хорошо, что Дзюба не реализовал пенальти. Так Артем только ярче подчеркнул новый кризис «Зенита», в который болельщикам до конца не верилось. Теперь все очевидно: у сине-бело-голубых вновь вылезли наружу старые проблемы, которые тормозят прогресс команды и могут лишить ее золота.

Во-первых, реализация. В первом тайме у одного Азмуна было четыре голевых момента, в двух из которых он попал в штангу. В матчах с «Ростовом» и «Арсеналом» «Зенит» тоже много раз мог забить, но вместо этого делал героев из вратарей. Реализация зависит от нескольких вещей: опыта, мастерства, текущего состояния, везения. Но на удачу никогда нельзя ни надеяться, ни обижаться. Значит, причины в другом. Азмун лишь недавно выздоровел, пропустил весь второй сбор, но что с остальной командой? По ожидаемым голам (xG) «Зенит» выиграл у «Рубина» со счетом 2,97:1,29, у «Ростова» — со счетом 2,62:0,82. Это уже похоже на тенденцию: сине-бело-голубые разучились забивать.

Во-вторых, тактические странности. Я часто задаю вопросы Семаку на тему излишней любви команды к длинным передачам, но он постоянно отвечает, что иначе плотную оборону соперника не взломать. Неделю назад мы увидели эволюцию, за которую тренеру спасибо: «Зенит» активно пытался найти щели в защите «Ростова» через игру низом. В Казани сине-бело-голубые тоже использовали короткий пас время от времени, но в данном случае это выглядело странно — поле в кошмарном состоянии, мяч дробил, и такая игра тормозила развитие атак гостей. После матча Семак объяснил игру мелким пасом так: «Рубин» играл очень низко. Чтобы вывести под передачу в опасную позицию, нужно было где-то создать численное преимущество". Любопытная логика.

В-третьих, поздние замены. В матче с «Арсеналом» Семак сделал первую перестановку на 72-й минуте, в игре с «Ростовом» — на 81-й (не считая замены вратарей), в Казани — на 82-й. Сложно оправдать такой подход короткой скамейкой: у Леонида Слуцкого в запасе было пять полевых футболистов, один из которых вынужденно вышел на поле в первом тайме. И все равно «Рубин» совершил вторую перестановку намного раньше, чем «Зенит» — первую. При этом во всех трех матчах «Зенита» почти все свежие футболисты усилили игру. Что мешает делать замены раньше?

А еще в этом году добавилась новая болезнь — боязнь дальних ударов. Семак после «Рубина» удивился, когда его об этом спросили, и вспомнил удары Караваева и Вендела. Действительно, гости 7 из 20 ударов нанесли из-за штрафной площади, что вроде бы неплохо. Но дело не в процентном соотношении и не в количестве, а в том, что чемпионы России упускают немало шансов для ударов. Их должно быть гораздо больше — игроки в «Зените» умеют создавать пространство для партнеров. А конкретно в Казани сине-бело-голубые обязаны были бить чаще, потому что соперник почти весь матч играл без профильных опорных полузащитников и осознанно отказался от обильного прессинга. По самоотдаче к Бакаеву, Йевтичу и Костюкову вопросов не было, но они явно не знали, как действовать в различных ситуациях, — и «Зенит» мог этим пользоваться. Но не пользовался.

Неоднозначный отрезок в сезоне команды Семака: по игре ощущения кризиса нет, но он есть — по результатам. Физически «Зенит» готов хорошо, с точки зрения психологии — тоже (по эмоциям матч в Казани оказался одним из самых яростных). Даже стандарты более-менее работают, и новая роль Ракицкого ему явно идет. Но очки уплывают, а календарь ближайших гостевых матчей страшен: ЦСКА, «Сочи», «Краснодар». «Зенит» реально может упустить титул.

У болельщиков остается только надежда, что скоро все выправится. «Зенит» неэффективно использовал сборы: на первом отсутствовал Дзюба, на втором — Азмун, многие другие футболисты получали травмы, и часть из них еще не восстановились (Малком, Дриусси, Кержаков). На сборах Семак активно наигрывал схему 4-3-3, которая уже после первого тайма матча с «Арсеналом» отправилась в мусорную корзину.

Пора «Зениту» возвращаться из зимней спячки к настоящему футболу. Пенальти Дзюбы должен разбудить команду.

Иначе сезон закончится катастрофой.