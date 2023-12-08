«Спартак» не проиграет «Крыльям», а «Краснодар» уступит первое место «Зениту». Прогнозы на 18-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-нападающий «Торпедо» Вадим Никонов и актер Валерий Баринов.

«Локомотив» — «Урал»

Вадим Никонов — 1:0. «Локомотив» обыграл во второй раз «Зенит». И это без Баринова в составе и главного тренера на скамейке. Думаю, что москвичи успешно завершат год.

Валерий Баринов — 2:0. «Локомотив» на ходу, много забивает, а победа над «Зенитом» дает еще больше уверенности команде.

«Спартак» — «Крылья Советов»

Вадим Никонов — 1:1. Не верю, что «Спартак» сможет обыграть «Крылья». Команда Осинькина отлично проводит этот сезон, находится в первой четверке. И не надо забывать о первом матче в Самаре и счете 4:0.

Валерий Баринов — 2:1. «Спартак» хочет реабилитироваться за поражение от «Ахмата» перед болельщиками. И Абаскалю нужно доказать, что он должен остаться в клубе весной.

«Ахмат» — «Ростов»

Вадим Никонов — 2:0. У «Ростова» не будет Карпина. А вот «Ахмат» после ужасной серии обыграл «Спартак» и готов победить во второй раз подряд

Валерий Баринов — 0:0. «Ростов» пока не в лучшей форме, как и «Ахмат», хоть грозненцы и победили «Спартак». Думаю, что нас ждет ничья.

«Зенит» — «Пари НН»

Вадим Никонов — 3:0. «Зенит» — фаворит в каждом матче. Уступил «Локомотиву», но это не означает, что он готов проиграть чемпионскую гонку.

Валерий Баринов — 2:0. «Зенит» не может терять очки, он гонится за «Краснодаром». Сделает все, чтобы забрать три очка.

«Факел» — «Динамо»

Вадим Никонов — 0:2. Неожиданно видеть «Динамо» на третьем месте, тем более что оно очень рядом с «Зенитом». Давно не видел динамовцев в чемпионской гонке, Личка проделывает отличную работу.

Валерий Баринов — 0:1. «Факел» всегда проводит отлично домашние игры, при поддержке своих болельщиков. Но «Динамо» набрало ход, оно фаворит матча.

«Сочи» — «Оренбург»

Вадим Никонов — 1:1. Две команды, которые борются за выживание. Будет очень много борьбы, никто не захочет проиграть, поэтому ничья.

Валерий Баринов — 0:0. Будет много борьбы в матче, но выявить победителя команды не смогут.

«Краснодар» — ЦСКА

Вадим Никонов — 0:1. Решающий матч для обеих команд. «Краснодар» может сохранить первую строчку, а ЦСКА — приблизиться к лидирующей тройке. У хозяев не будет Кордобы, это главная проблема. Думаю, что ЦСКА обыграет «Краснодар», как это было в первом круге.

Валерий Баринов — 1:1. У ЦСКА не такая длинная скамейка запасных, а у «Краснодара» нет Кордобы. У каждой команды есть проблемы. Думаю, что нас ждет ничья.

«Балтика» — «Рубин»

Вадим Никонов — 2:1. «Балтике» Игнашевича очень нужны очки, чтобы весной решать задачу сохранения места в РПЛ. Поэтому необходимо обыграть «Рубин», который находится в безопасной зоне.

Валерий Баринов — 1:1. «Балтика» и «Рубин» показывают нерезультативный футбол. Думаю, что будет ничья.