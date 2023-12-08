«Спартак» не проиграет «Крыльям», а «Краснодар» уступит первое место «Зениту». Прогнозы на 18-й тур РПЛ
Вадим Никонов — 1:0. «Локомотив» обыграл во второй раз «Зенит». И это без Баринова в составе и главного тренера на скамейке. Думаю, что москвичи успешно завершат год.
Валерий Баринов — 2:0. «Локомотив» на ходу, много забивает, а победа над «Зенитом» дает еще больше уверенности команде.
Вадим Никонов — 1:1. Не верю, что «Спартак» сможет обыграть «Крылья». Команда Осинькина отлично проводит этот сезон, находится в первой четверке. И не надо забывать о первом матче в Самаре и счете 4:0.
Валерий Баринов — 2:1. «Спартак» хочет реабилитироваться за поражение от «Ахмата» перед болельщиками. И Абаскалю нужно доказать, что он должен остаться в клубе весной.
Вадим Никонов — 2:0. У «Ростова» не будет Карпина. А вот «Ахмат» после ужасной серии обыграл «Спартак» и готов победить во второй раз подряд
Валерий Баринов — 0:0. «Ростов» пока не в лучшей форме, как и «Ахмат», хоть грозненцы и победили «Спартак». Думаю, что нас ждет ничья.
Вадим Никонов — 3:0. «Зенит» — фаворит в каждом матче. Уступил «Локомотиву», но это не означает, что он готов проиграть чемпионскую гонку.
Валерий Баринов — 2:0. «Зенит» не может терять очки, он гонится за «Краснодаром». Сделает все, чтобы забрать три очка.
Вадим Никонов — 0:2. Неожиданно видеть «Динамо» на третьем месте, тем более что оно очень рядом с «Зенитом». Давно не видел динамовцев в чемпионской гонке, Личка проделывает отличную работу.
Валерий Баринов — 0:1. «Факел» всегда проводит отлично домашние игры, при поддержке своих болельщиков. Но «Динамо» набрало ход, оно фаворит матча.
Вадим Никонов — 1:1. Две команды, которые борются за выживание. Будет очень много борьбы, никто не захочет проиграть, поэтому ничья.
Валерий Баринов — 0:0. Будет много борьбы в матче, но выявить победителя команды не смогут.
Вадим Никонов — 0:1. Решающий матч для обеих команд. «Краснодар» может сохранить первую строчку, а ЦСКА — приблизиться к лидирующей тройке. У хозяев не будет Кордобы, это главная проблема. Думаю, что ЦСКА обыграет «Краснодар», как это было в первом круге.
Валерий Баринов — 1:1. У ЦСКА не такая длинная скамейка запасных, а у «Краснодара» нет Кордобы. У каждой команды есть проблемы. Думаю, что нас ждет ничья.
Вадим Никонов — 2:1. «Балтике» Игнашевича очень нужны очки, чтобы весной решать задачу сохранения места в РПЛ. Поэтому необходимо обыграть «Рубин», который находится в безопасной зоне.
Валерий Баринов — 1:1. «Балтика» и «Рубин» показывают нерезультативный футбол. Думаю, что будет ничья.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Динамо
|17
|8
|7
|2
|28-21
|31
|
4
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
6
|Локомотив
|17
|7
|7
|3
|27-23
|28
|
7
|Спартак
|17
|8
|3
|6
|24-24
|27
|
8
|Рубин
|17
|7
|4
|6
|16-21
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|- : -
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4