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«Спартак» не проиграет «Крыльям», а «Краснодар» уступит первое место «Зениту». Прогнозы на 18-й тур РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
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Футболисты «Спартака» будут исправляться после поражения от «Ахмата».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-нападающий «Торпедо» Вадим Никонов и актер Валерий Баринов.

«Локомотив» — «Урал»

Вадим Никонов — 1:0. «Локомотив» обыграл во второй раз «Зенит». И это без Баринова в составе и главного тренера на скамейке. Думаю, что москвичи успешно завершат год.

Валерий Баринов — 2:0. «Локомотив» на ходу, много забивает, а победа над «Зенитом» дает еще больше уверенности команде.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
08 дек, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Урал

«Спартак» — «Крылья Советов»

Вадим Никонов — 1:1. Не верю, что «Спартак» сможет обыграть «Крылья». Команда Осинькина отлично проводит этот сезон, находится в первой четверке. И не надо забывать о первом матче в Самаре и счете 4:0.

Валерий Баринов — 2:1. «Спартак» хочет реабилитироваться за поражение от «Ахмата» перед болельщиками. И Абаскалю нужно доказать, что он должен остаться в клубе весной.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
09 дек, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Крылья Советов

«Ахмат» — «Ростов»

Вадим Никонов — 2:0. У «Ростова» не будет Карпина. А вот «Ахмат» после ужасной серии обыграл «Спартак» и готов победить во второй раз подряд

Валерий Баринов — 0:0. «Ростов» пока не в лучшей форме, как и «Ахмат», хоть грозненцы и победили «Спартак». Думаю, что нас ждет ничья.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
09 дек, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Ростов

«Зенит» — «Пари НН»

Вадим Никонов — 3:0. «Зенит» — фаворит в каждом матче. Уступил «Локомотиву», но это не означает, что он готов проиграть чемпионскую гонку.

Валерий Баринов — 2:0. «Зенит» не может терять очки, он гонится за «Краснодаром». Сделает все, чтобы забрать три очка.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
09 дек, 19:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Пари Нижний Новгород

«Факел» — «Динамо»

Вадим Никонов — 0:2. Неожиданно видеть «Динамо» на третьем месте, тем более что оно очень рядом с «Зенитом». Давно не видел динамовцев в чемпионской гонке, Личка проделывает отличную работу.

Валерий Баринов — 0:1. «Факел» всегда проводит отлично домашние игры, при поддержке своих болельщиков. Но «Динамо» набрало ход, оно фаворит матча.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
10 дек, 14:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Динамо

«Сочи» — «Оренбург»

Вадим Никонов — 1:1. Две команды, которые борются за выживание. Будет очень много борьбы, никто не захочет проиграть, поэтому ничья.

Валерий Баринов — 0:0. Будет много борьбы в матче, но выявить победителя команды не смогут.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
10 дек, 16:30. Фишт (Сочи)
Сочи
Оренбург

«Краснодар» — ЦСКА

Вадим Никонов — 0:1. Решающий матч для обеих команд. «Краснодар» может сохранить первую строчку, а ЦСКА — приблизиться к лидирующей тройке. У хозяев не будет Кордобы, это главная проблема. Думаю, что ЦСКА обыграет «Краснодар», как это было в первом круге.

Валерий Баринов — 1:1. У ЦСКА не такая длинная скамейка запасных, а у «Краснодара» нет Кордобы. У каждой команды есть проблемы. Думаю, что нас ждет ничья.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
10 дек, 19:45. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА

«Балтика» — «Рубин»

Вадим Никонов — 2:1. «Балтике» Игнашевича очень нужны очки, чтобы весной решать задачу сохранения места в РПЛ. Поэтому необходимо обыграть «Рубин», который находится в безопасной зоне.

Валерий Баринов — 1:1. «Балтика» и «Рубин» показывают нерезультативный футбол. Думаю, что будет ничья.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
10 дек, 19:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Рубин

РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Вадим Никонов
Валерий Баринов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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