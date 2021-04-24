Гонка за Лигу чемпионов: «Локо» должен сохранить второе место, «Спартаку» не хватит одной победы

Оцениваем календарь и возможное количество очков на финише чемпионата претендентов на второе место.

Мы обновили расклады для преследователей «Зенита». Питерцы могут оформить чемпионство в двух ближайших турах — если победят на своем поле «Ротор» и «Локомотив». У сине-бело-голубых к этим выходным плюс 6 очков от железнодорожников, а в календаре на финише — два выезда в гости к аутсайдерам. На второе место в Лиге чемпионов с разными шансами претендуют «Локо», «Спартак», «Рубин», ЦСКА и «Динамо», а «Сочи» остается в еврокубковой гонке.

РПЛ: календарь лидеров.

«Локомотив»: второе место

Железнодорожники на победной волне — 10 матчей подряд с рестарта в 2021 году (три — в Кубке). Эта серия позволила обойти ЦСКА со «Спартаком» в РПЛ, а также выбить армейцев в Кубке. В начале мая команду Марко Николича перед кубковым финалом с «Крыльями» ждет ключевая связка игр с «Зенитом» и «Динамо» (из-за санкций КДК — вне своего стадиона). Если и после них капитан Чорлука найдет повод запостить очередные фото с пивной кружкой — значит, новый выход в Лигу чемпионов будет совсем рядом.

«Локо»: календарь на финише.

«Спартак»: третье место

Красно-белые засбоили в дерби с «Локо» и отступили со второго места после разгромного поражения от «Уфы». Эта неудача на своем поле может им дорого стоить. Для возвращения шансов на Лигу чемпионов команде Доменико Тедеско нужна новая результативная серия из четырех матчей. Она не сложится без победы «Спартака» в дерби с ЦСКА. После решающей игры с прямым конкурентом у Соболева, Ларссона и компании по-своему неудобные, но все же более проходимые соперники.

«Спартак»: календарь на финише.

«Рубин»: четвертое место

Казанцы в 2021-м выиграли 6 из 7 матчей чемпионата, уступив только раз — «Химкам». Перед финишным отрезком команда Леонида Слуцкого потеряла Кварацхелию — не исключено, что Хвича из-за травмы не сыграет до конца сезона (или до трансфера?). Матч с «Краснодаром» пропустит дисквалифицированный Макаров. Игра с «быками» и потом встреча с «Динамо» — в этих двух турах рубиновые постараются подобраться к лучшему результату с 2015 года (тогда было пятое место) и вернуться в еврокубки.

«Рубин»: календарь на финише.

ЦСКА: пятое место

Армейцы после неудачной недели с гостевыми поражениями от «Сочи» и «Локомотива» отступили на границу еврокубковой зоны и остались без прямого пути в Лигу Европы через Кубок. Дерби со «Спартаком» для красно-синих — определяющая игра в лигочемпионской гонке (как и для соперника). В календаре команды Ивицы Олича еще «Краснодар» Виктора Гончаренко и «Динамо». Забраться повыше будет сложно, а пятое место станет проходным в Лигу конференций в случае победы «Локо» в Кубке.

ЦСКА: календарь на финише.

«Динамо»: шестое место

Бело-голубые на финише играют с тремя соседями по группе лидеров, но сначала им предстоит не менее важная встреча с «Химками». Поражение от подмосковной команды в первом круге привело к смене тренера «Динамо» на фоне провала в отборе Лиги Европы. Сейчас любой из матчей может как поднять команду Сандро Шварца в зону еврокубков, так и оставить без них. При этом в лигочемпионской гонке динамовцы остаются аутсайдерами.