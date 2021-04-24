Сине-бело-голубые разгромили аутсайдера и еще на три очка приблизились к третьему чемпионству подряд.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

27-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ротор» (Волгоград) — 6:0 (1:0)

Голы: Кверквелия, 45+2 — в свои ворота (1:0). Малком, 56 (2:0). Мостовой, 65 (3:0). Дзюба, 75 (4:0). Ерохин, 77 (5:0). Сутормин, 87 (6:0).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Сутормин, Ракицкий (Круговой, 61), Чистяков (Кравцов, 76. Хотулев, 83), Дуглас Сантос, Барриос (Оздоев, 61), Вендел, Малком, Дриусси, Дзюба (Ерохин, 76), Мостовой.

«Ротор» (Волгоград): Чондрич, Кипиани, Кверквелия, Алейник, Байрыев, Серченков, Давиташвили, Жигулев, Песегов, Муллин (Вершков, 69), Щеткин (Медведь, 78).

Предупреждение: Сутормин, 89.

Судьи: Мешков (Дмитров). Гурбанов (Краснодар), Хатуев (Грозный).

ВАР: Волошин (Смоленск). Гаврилин (Владимир).

24 апреля. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

«Не так много вариантов, когда команда обороняется очень глубоко, находясь практически полностью в своей штрафной. Фланговая игра, много передач, навесов, дальние удары — других вариантов нет, чтобы вскрывать». Эти слова главный тренер «Зенита» Сергей Семак произнес год назад после памятного матча с «Уфой» (0:0), когда сине-бело-голубые побили рекорд премьер-лиги по числу кроссов (55). В тот день игру было невозможно смотреть без боли: «Уфа» 90 минут только отбивалась от бесконечных подач и навесов, а питерцы не мог предложить альтернативу.

Первый тайм игры «Зенита» с «Ротором» напоминал ту встречу с «Уфой». Разве что прострелов низом было больше, чем навесов. Однако если «Уфа» Вадима Евсеева дисциплинированно оборонялась, то «Ротору» невероятно везло. Штанги, промахи из выгодных позиций, сейвы Чондрича и выносы Кверквелии — все это входило в обзор первых 45 минут. «Зенит» должен был уже к перерыву громить соперника, но открыл забил только в добавленное время.

Системности в действиях «Ротора» не было никакой. Тренерский Тандем Хасанби Биджиев-Юрий Батуренко выставил на матч только двух номинальных центральных защитников, зато сразу трех вингеров и двух нападающих. При этом «Ротор» переключился на блок 5-Х-Х, место в центре обороны занял хавбек Алейник, не было Гогуа, а на флангах защиты играли атакующие футболисты Серченков и Кипиани. Естественно, о какой-то слаженности речи не было — «Ротор» скрипел и еле выдерживал давление.

Семак тоже удивил. Азмун не играл из-за перебора желтых карточек, но, несмотря на это, «Зенит» остался верен схеме 4-4-2, просто Дриусси действовал ниже Дзюбы. Все сборы сине-бело-голубые наигрывали расстановку 4-3-3, да и сам тренер в интервью «СЭ» назвал ее любимой. Его цитата: «Для Малкома и Мостового расстановка 4-3-3 подходит лучше».

В субботу в основе вышли и Малком, и Мостовой, оба даже забили по мячу. Но схема все равно была 4-4-2, причем фланговые хавбеки даже не менялись местами. Конечно, острой необходимости не было, но во втором тайме счет стал таким, что появилось поле для опытов.

Однако эксперименты Семака все-таки мы увидели. Во-первых, «Зенит» около пяти минут играл без центральных защитников. Вообще. Ракицкий и Чистяков висели на карточках, а терять их перед ключевой встречей с «Локомотивом» не хотелось. Поэтому сначала заменили украинца, а затем и россиянина. Но проблема в том, что у Ловрена травма, а Хотулева Семак решил выпустить только в концовке (вместо получившего травму Кравцова). Поэтому целых пять минут в центре обороны играли Дуглас Сантос и Оздоев. Риска, правда, не было: «Ротор» настолько инертно действовал в атаке, что можно было и Лунева заменить на полевого.

Саму игру во втором тайме сложно анализировать. «Ротор» просто устал, а усиливать игру было некем — в запас попали всего пятеро футболистов. Поэтому «Зенит» делал то, что должен был. Забивали почти все: Малком, Мостовой, Дзюба, Ерохин, Сутормин. Пожалуй, настолько жалкого второго тайма в исполнении соперника «Зенита» «Газпром Арена» еще не видела.

6:0 — ожидаемые три очка, которые приблизили команду Семака к новому трофею. Досрочно оформить чемпионство «Зенит» может уже через неделю в домашней встрече с «Локомотивом».