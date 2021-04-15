Гонка за Лигу чемпионов: «Спартак» должен удержать второе место, «Локо» не хватит одного очка

«СЭ» оценил календарь пяти претендентов на второе место, дающее право выступить в Лиге чемпионов. Мы посчитали примерное количество очков, которые наберут клубы в оставшихся пяти турах.

Судя по нашим раскладам, «Спартак» должен закончить сезон на втором месте в таблице РПЛ, набрав больше всех очков на финише сезона.

«Спартак» — 10,2 очка

У красно-белых из тяжелых матчей осталось только дерби с ЦСКА. В остальном же календарь у «Спартака» чуть ли не самый легкий среди команд — претендентов на Лигу чемпионов. «Уфа», «Арсенал», «Химки» и «Ахмат» — четыре матча с командами из второй восьмерки больше не проведет ни одна из команд первой шестерки.

В этих матчах «Спартак», предположительно, наберет около 10 очков и закончит сезон с 57 очками. В последние два сезона этого хватало для выхода в Лигу чемпионов. В прошлом сезоне столько же очков набрал «Локомотив», а в позапрошлом «Краснодару» хватило 56 очков.

Матчи «Спартака». Фото «СЭ»

«Локомотив» — 10 очков

Идущий без поражений в этом году «Локомотив» по календарю может испытать серьезные сложности только с «Зенитом». У железнодорожников также ожидаются матчи с «Динамо» и «Ростовом», но команда Николича к ним подходит фаворитом. В прошлом сезоне «Локо» набрал 57 очков и вышел в Лигу чемпионов. Судя по нашим раскладам, в этом чемпионате команде может не хватить одного очка, чтобы вырваться на второе место.

Матчи «Локомотива». Фото «СЭ»

ЦСКА — 9 очков

У команды Ивицы Олича четыре тяжелые игры в оставшихся турах: со «Спартаком», с «Краснодаром» Гончаренко, «Сочи» и «Динамо». ЦСКА выиграл при новом тренере все три матча, но понять реальную силу команды по играм с «Тамбовом», «Ротором» и «Арсеналом» трудно. По нашим раскладам, армейцы закончат сезон с 55 очками — этого не хватит для выхода в Лигу чемпионов, но принесет уверенное четвертое место в таблице и выход в новый еврокубок — Лигу конференций. При этом армейцы по-прежнему претендуют на победу в Кубке России, которая даст путевку в Лигу Европы.

Матчи ЦСКА. Фото «СЭ»

«Рубин» — 9,3 очка

Команда Слуцкого в этом году набрала приличный ход и проиграла только один матч — «Химкам». «Рубин» проводит лучший сезон с 2015 года, когда занял пятое место и из-за бана «Динамо» вышел в Лигу Европы. Сейчас шансов меньше: «Рубин», вероятно, удержится на пятом месте в таблице до конца сезона, но в лучшем случае попадет в Лигу конференций. Самый сложный матч в концовке сезона — против «Динамо», которое идет вровень с казанцами с теми же 47 очками. Если казанцы не допустят глупых осечек, как с «Химками», то должны финишировать пятыми.

Матчи «Рубина». Фото «СЭ»

«Динамо» — 7,5 очка

«Динамо» — аутсайдер лигочемпионской гонки. У команды самый тяжелый календарь в концовке сезона: матчи с «Рубином», ЦСКА и «Локомотивом», где тяжело рассчитывать на большое количество очков. По раскладам «СЭ», «Динамо» на финише сезона наберет около 7 очков и останется на шестом месте в таблице.

Матчи «Динамо». Фото «СЭ»