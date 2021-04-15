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Гонка за Лигу чемпионов: «Спартак» должен удержать второе место, «Локо» не хватит одного очка

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 00:10

Статья опубликована в газете под заголовком: «Битва за Лигу чемпионов: «Спартак» удержит второе место, «Локо» не хватит одного очка?»

№ 8420, от 15.04.2021

Футболисты «Спартака». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Матчи «Спартака». Фото «СЭ» Матчи ЦСКА. Фото «СЭ» Матчи «Рубина». Фото «СЭ» Матчи «Локомотива». Фото «СЭ» Матчи «Динамо». Фото «СЭ» Итоговая таблица РПЛ по версии «СЭ». Фото «СЭ»
Футболисты «Спартака». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«СЭ» оценил календарь пяти претендентов на второе место, дающее право выступить в Лиге чемпионов. Мы посчитали примерное количество очков, которые наберут клубы в оставшихся пяти турах.

Судя по нашим раскладам, «Спартак» должен закончить сезон на втором месте в таблице РПЛ, набрав больше всех очков на финише сезона.

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«Спартак» — 10,2 очка

У красно-белых из тяжелых матчей осталось только дерби с ЦСКА. В остальном же календарь у «Спартака» чуть ли не самый легкий среди команд — претендентов на Лигу чемпионов. «Уфа», «Арсенал», «Химки» и «Ахмат» — четыре матча с командами из второй восьмерки больше не проведет ни одна из команд первой шестерки.

В этих матчах «Спартак», предположительно, наберет около 10 очков и закончит сезон с 57 очками. В последние два сезона этого хватало для выхода в Лигу чемпионов. В прошлом сезоне столько же очков набрал «Локомотив», а в позапрошлом «Краснодару» хватило 56 очков.

Матчи «Спартака». Фото "СЭ"
Матчи «Спартака». Фото «СЭ»

«Локомотив» — 10 очков

Идущий без поражений в этом году «Локомотив» по календарю может испытать серьезные сложности только с «Зенитом». У железнодорожников также ожидаются матчи с «Динамо» и «Ростовом», но команда Николича к ним подходит фаворитом. В прошлом сезоне «Локо» набрал 57 очков и вышел в Лигу чемпионов. Судя по нашим раскладам, в этом чемпионате команде может не хватить одного очка, чтобы вырваться на второе место.

Матчи «Локомотива». Фото "СЭ"
Матчи «Локомотива». Фото «СЭ»

ЦСКА — 9 очков

У команды Ивицы Олича четыре тяжелые игры в оставшихся турах: со «Спартаком», с «Краснодаром» Гончаренко, «Сочи» и «Динамо». ЦСКА выиграл при новом тренере все три матча, но понять реальную силу команды по играм с «Тамбовом», «Ротором» и «Арсеналом» трудно. По нашим раскладам, армейцы закончат сезон с 55 очками — этого не хватит для выхода в Лигу чемпионов, но принесет уверенное четвертое место в таблице и выход в новый еврокубок — Лигу конференций. При этом армейцы по-прежнему претендуют на победу в Кубке России, которая даст путевку в Лигу Европы.

Матчи ЦСКА. Фото "СЭ"
Матчи ЦСКА. Фото «СЭ»

«Рубин» — 9,3 очка

Команда Слуцкого в этом году набрала приличный ход и проиграла только один матч — «Химкам». «Рубин» проводит лучший сезон с 2015 года, когда занял пятое место и из-за бана «Динамо» вышел в Лигу Европы. Сейчас шансов меньше: «Рубин», вероятно, удержится на пятом месте в таблице до конца сезона, но в лучшем случае попадет в Лигу конференций. Самый сложный матч в концовке сезона — против «Динамо», которое идет вровень с казанцами с теми же 47 очками. Если казанцы не допустят глупых осечек, как с «Химками», то должны финишировать пятыми.

Матчи «Рубина». Фото "СЭ"
Матчи «Рубина». Фото «СЭ»

«Динамо» — 7,5 очка

«Динамо» — аутсайдер лигочемпионской гонки. У команды самый тяжелый календарь в концовке сезона: матчи с «Рубином», ЦСКА и «Локомотивом», где тяжело рассчитывать на большое количество очков. По раскладам «СЭ», «Динамо» на финише сезона наберет около 7 очков и останется на шестом месте в таблице.

Матчи «Динамо». Фото "СЭ"
Матчи «Динамо». Фото «СЭ»
Итоговая таблица РПЛ по версии «СЭ». Фото "СЭ"
Итоговая таблица РПЛ по версии «СЭ». Фото «СЭ»

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