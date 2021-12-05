Волевой «Спартак» и безвольный «Локо». Гисдоль имеет право на весну, но так в РЖД скоро вспомнят о Семине

Игорь Рабинер — о красно-белых и красно-зеленых.

Изумляюсь и смеюсь: народ возмутился, что я в Telegram-канале назвал победу «Спартака» над «Ахматом» волевой.

Формально эти люди правы — клише «волевая победа» означает то, что ты должен пропустить первым и потом выиграть. Но до какой же степени эти граждане живут штампами, забывая о сути слов и понятий!

Если кто-то — видя этот матч с еле живыми доходягами из «Спартака», которые отбивались, ну, не из последних, а из предпоследних сил и тут в конце чудесным образом забили гол, сошли с ума от нежданного счастья, — считает, что это НЕ ВОЛЕВАЯ победа, то эти люди ничего, вообще ничего не понимают о жизни.

Для «Спартака» эта победа в меньшинстве в первую очередь важна психологически перед «Легией». А еще думаешь, вспоминая второй тайм матча с «Локомотивом»: может, красно-белым вообще лучше играть вдесятером?

Понравился кураж Квинси, без которого он не забил бы такой победный мяч. Этим он напомнил себя настоящего. И случайно ли, забив, он побежал делить счастье с главным тренером? Не символизирует ли это поддержку командой Руя Витории?

Впрочем, тут все точки над i расставит «Легия».

Что касается удаления Соболева, то по нынешним судейским трактовкам правил Мешков должен был показывать ему красную, но вопрос в том, что трактовки дурацкие. Никаких агрессивных намерений у форварда не было, чистая инерция.

Но нога пошла высоко, шипы открытые. Такое сейчас показывают везде. Да и замена Коновалова в перерыве, и его располосованная нога, продемонстрированная «Ахматом», — факты вполне красноречивые.

В футболе, на котором я рос, не было бы никакой красной, но в современном, если бы Мешков ее не продемонстрировал, он понес бы потом за это наказание. До вмешательства ВАР он ничего не показал, но после просмотра у него не было другого выхода.

Что касается «Ахмата», то два тура назад в Черкизове в аналогичной ситуации он играл намного сильнее, создавая момент за моментом. Сегодня же, получив большинство, грозненцы после трех побед подряд, видимо, слишком поверили в себя и решили, что выиграют на классе.

А это наказуемо.

Если «Спартак» показал волю, то «Локомотив» сейчас совсем безвольный — четвертое поражение подряд. Сколько бы раз красно-зеленые ни попали в перекладину в матче с «Уралом» — результата это не меняет.

Гисдоль — пока провал. Проигрывать дома Шалимову, даже если «Урал» в последних турах и подал признаки жизни, — это уж совсем. У этого немца в его прежних клубах был хотя бы стартовый эффект. Теперь нет и его.

Еще в момент назначения возникло чувство, что тренер подобран в последний момент после многочисленных отказов, по остаточному принципу. Даже будучи безусловным сторонником Рангника, я в тот момент делился этими сомнениями — легко найдете.

Но ведь и Николич прошлой осенью работал провально — 1:5 с «Динамо», 0:5 с «Краснодаром», 2:3 от «Химок», домашний проигрыш «Зальцбургу» в одну калитку в решающем матче группового турнира ЛЧ, ноль побед и четвертое место в группе...

А когда ему дали к весне сделать свою команду, все стало по-другому. Так может, и Гисдоль имеет право на зиму, за которую попытается построить что-то свое? И он, уже поняв возможности игроков, зимой укрепит пару точечных мест, подготовит команду к рестарту по-немецки и начнет рвать и метать?

А может, все иначе, и надо, чтобы Корнетка и стоящий за его спиной в форме «МЮ» Рангник нашли для «Локо» перспективного амбициозного западноевропейского тренера. Если клуб делает ставку на приобретение таких игроков — почему тренер должен быть далеко не молодым и при этом нигде ничего не добившимся?

Если же на железнодорожных верхах будет решено в очередной раз менять стратегию — надо возвращать Семина. Хотя у меня огромные сомнения, что глава РЖД Олег Белозеров пойдет на признание своей неправоты больше полутора лет назад. Тогда как Александр Плутник — эффективный современный менеджер, который хочет рулить всеми процессами без ершистых фигур рядом, и хотя бы поэтому для него наверняка Семина не существует.

А ведь для Палыча мотивация была бы сумасшедшая. Это ведь точно был бы уже последний его локомотивский заход. При этом рекорд Бескова по возрасту выигрыша трофея — 74 с половиной в Кубке России-1995 с «Динамо» — пока не пал, а Семин в этом месяце уже пересекает этот возрастной рубеж. Выиграл же он четыре трофея в предыдущем менее чем четырехлетнем отрезке.

Ой, что-то я размечтался...