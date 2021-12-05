Два удаления и травма Шиманьски. Матчу за «зимнего чемпиона РПЛ» все-таки быть!

«Динамо» обыграло «Уфу» — 2:0.

С главной интригой матча «Динамо» — «Уфа» все было предельно ясно: выигрывают бело-голубые, и мы получаем 12 декабря их встречу с «Зенитом» за звание «зимнего чемпиона» — команды, которая уйдет на трехмесячный перерыв на первой строчке. Круто для интриги, для повышения интереса к РПЛ.

При этом команда Стукалова набрала ход, в шести последних матчах ни разу не проигрывала, так что задача для подопечных Шварца представлялась непростой.

Но насладиться противостоянием на равных не удалось. Матч начался с удаления у гостей и травмы лидера у хозяев. Уже на второй минуте Кротов, потерявший мяч, сзади со злости так рубанул по ногам Шиманьски, что пришлось вмешаться ВАР — просмотр эпизода Безбородовым не оставлял сомнений: это красная карточка.

Правда, радовались динамовские болельщики недолго — Шиманьски потребовалась замена. Крайне печальная новость для Шварца, которому теперь, вероятно, в важнейшем матче с «Зенитом» придется обойтись без поляка — лучшего игрока клуба в ноябре, лидера и по игре, и по результативности — «5+6» по системе «гол+пас».

Тренер бросил в бой Тюкавина — это был последний реальный резерв ставки. Выбор ограничен травмами Лаксальта, Лесового, Нжи и дисквалификациями Варелы и Скопинцева. Так что номинальному опорнику — 19-летнему Кутицкому — пришлось осваивать новую роль — левого защитника.

В меньшинстве «Уфе» оставалось только одно — запереться в своей штрафной, что лишило матч зрелищности. Бело-голубые в этом сезоне приучили к веселым играм, но на сей раз яркой встречи публика не дождалась.

28-1 по ударам, 74-26 по проценту владения мячом — статистика красноречиво говорит о характере матча в Петровском парке. «Уфа» могла зацепиться за ничью только в одном случае — если отбилась бы сзади.

Но бело-голубые расшатали крепость еще в первом тайме — Макаров закинул мяч в «девятку» из пределов штрафной. А потом Касинтура сорвал выход Грулева один на один и стал вторым удаленным.

В первом круге «Уфа» в меньшинстве отыгралась в матче с «Динамо» со счета 0:2, упустив одно очко лишь в самой концовке. Теперь же вторая красная карточка окончательно лишила игру интриги.

Точку поставил Захарян точным ударом из пределов штрафной после передачи Макарова — 2:0.

Макаров — ракета. Сделал момент для Захаряна. Арсен не подвел ? pic.twitter.com/SOimBc28Rg — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 5, 2021

Легкая победа бело-голубых, а значит, матчу за «зимнего чемпиона» все-таки быть. И, возможно, ключевым для динамовцев становится вопрос — оправится ли от травмы Шиманьски.