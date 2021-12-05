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Два удаления и травма Шиманьски. Матчу за «зимнего чемпиона РПЛ» все-таки быть!

Константин Алексеев
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сегодня, 19:00
5 декабря. Москва. «Динамо» — «Уфа» — 2:0. Денис Макаров в объятиях одноклубника после забитого мяча. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
5 декабря. Москва. «Динамо» — «Уфа» — 2:0. Денис Макаров в объятиях одноклубника после забитого мяча. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
«Динамо» обыграло «Уфу» — 2:0.

С главной интригой матча «Динамо» — «Уфа» все было предельно ясно: выигрывают бело-голубые, и мы получаем 12 декабря их встречу с «Зенитом» за звание «зимнего чемпиона» — команды, которая уйдет на трехмесячный перерыв на первой строчке. Круто для интриги, для повышения интереса к РПЛ.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 18-й тур
12 дек, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Зенит

При этом команда Стукалова набрала ход, в шести последних матчах ни разу не проигрывала, так что задача для подопечных Шварца представлялась непростой.

Но насладиться противостоянием на равных не удалось. Матч начался с удаления у гостей и травмы лидера у хозяев. Уже на второй минуте Кротов, потерявший мяч, сзади со злости так рубанул по ногам Шиманьски, что пришлось вмешаться ВАР — просмотр эпизода Безбородовым не оставлял сомнений: это красная карточка.

Правда, радовались динамовские болельщики недолго — Шиманьски потребовалась замена. Крайне печальная новость для Шварца, которому теперь, вероятно, в важнейшем матче с «Зенитом» придется обойтись без поляка — лучшего игрока клуба в ноябре, лидера и по игре, и по результативности — «5+6» по системе «гол+пас».

Тренер бросил в бой Тюкавина — это был последний реальный резерв ставки. Выбор ограничен травмами Лаксальта, Лесового, Нжи и дисквалификациями Варелы и Скопинцева. Так что номинальному опорнику — 19-летнему Кутицкому — пришлось осваивать новую роль — левого защитника.

Денис Макаров посылает мяч в&nbsp;ворота Александра Беленова.

В меньшинстве «Уфе» оставалось только одно — запереться в своей штрафной, что лишило матч зрелищности. Бело-голубые в этом сезоне приучили к веселым играм, но на сей раз яркой встречи публика не дождалась.

28-1 по ударам, 74-26 по проценту владения мячом — статистика красноречиво говорит о характере матча в Петровском парке. «Уфа» могла зацепиться за ничью только в одном случае — если отбилась бы сзади.

Но бело-голубые расшатали крепость еще в первом тайме — Макаров закинул мяч в «девятку» из пределов штрафной. А потом Касинтура сорвал выход Грулева один на один и стал вторым удаленным.

В первом круге «Уфа» в меньшинстве отыгралась в матче с «Динамо» со счета 0:2, упустив одно очко лишь в самой концовке. Теперь же вторая красная карточка окончательно лишила игру интриги.

Точку поставил Захарян точным ударом из пределов штрафной после передачи Макарова — 2:0.

Легкая победа бело-голубых, а значит, матчу за «зимнего чемпиона» все-таки быть. И, возможно, ключевым для динамовцев становится вопрос — оправится ли от травмы Шиманьски.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 1
Краснодар 2
2-й тайм

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Ахмат 1
Матч завершен

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85

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Константин Алексеев все материалы автора

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