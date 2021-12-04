Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Статьи   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Как тренируемся, так и играем». «Локомотив» летит в пропасть

Константин Алексеев
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сегодня, 21:35
4 декабря. Москва. «Локомотив» — «Урал» — 0:1. Тин Едвай в борьбе за мяч с игроками «Урала». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
4 декабря. Москва. «Локомотив» — «Урал» — 0:1. Тин Едвай в борьбе за мяч с игроками «Урала». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Команда Маркуса Гисдоля уступила дома «Уралу» — 0:1.

«Как тренируемся, так и играем», — сказал болельщикам «Локомотива» Федор Смолов сразу после бездарного поражения в Туле неделю назад.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 17-й тур
04 дек, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:1
Урал
Голы
Аугустыняк, 42 (0:1)
Локомотив
Худяков Пабло Едвай Ненахов (Зинович, 90+1 ) Рыбус (Тикнизян, 46 ) Баринов Бека Бека (Бабкин, 72 ) Керк Смолов Камано Лисакович (Марадишвили, 62 )
Урал
Помазун Гогличидзе Кузьмичев Герасимов Адамов Егорычев Аугустыняк Гаджимурадов Кулаков Колесниченко (Евсеев, 57) Гагнидзе (Подберезкин, 87)
Предупреждения
Рыбус 31, Едвай 40, Баринов 46, Ненахов 62  -  Герасимов 7, Евсеев 69, Кузьмичев 76, Гагнидзе 87
Удаления
Едвай 47 (вторая ж.к)
Судьи
Левников (Санкт-Петербург) Абусуев (Санкт-Петербург) Кудрявцев (Санкт-Петербург)
ВАР
Сухой (Люберцы) Лунев (Новосибирск) Хатуев (Грозный)

Тут можно, конечно, предположить, что форвард предъявлял претензии партнерам и себе, но самокритичность никогда не была добродетелью Смолова, так что можно почти не сомневаться — это камень в огород Маркуса Гисдоля. Сразу вспомнились слухи, что «Локомотив» не планирует продлевать соглашение с нападающим и готов с ним расстаться уже зимой.

Юрий Семин. Семин: «Летом «Локомотив» купил много футболистов, а КПД у них — полный 0!»

Но пока Смолов в строю, и его тирада ясно показывает, что происходит внутри команды. Идеи нового тренера с трудом принимаются коллективом, а отсутствие результата только усиливает недоверие.

«Локомотив» взялся перестраиваться на ходу, но главный идеолог сбежал в самый разгар процесса, бросив всех приглашенных помощников. Я вам систему выстроил, мол, а дальше сами разберетесь. Ральф Рангник уже в «МЮ», а оставленный им локомотив, который немец собирался превратить в «Сапсан», на полном ходу летит в пропасть.

В ноябре клуб не одержал ни одной победы, с поражения начав и декабрь. Железнодорожникам словно все равно, кому уступать. Домашний матч против команды с последнего места турнирной таблицы? Не проблема, проиграем и ей.

Да, красно-зеленым не везет. Вот и с «Уралом» сначала получили дурацкий пенальти на ровном месте, потом удаление имени Кирилла Левникова — показалось, что Тим Едвай совершенно случайно наступил на уральца, но увидел за это второе предупреждение. И это уже шестое (!) удаление у «Локомотива» в сезоне. И две перекладины ворот «Урала», когда до гола не хватало сантиметров, — из той же серии.

Но удача частенько и отворачивается от тех, кто нестабилен, не сконцентрирован, растерян. Уйдя от оборонительного футбола Марко Николича, команда и близко еще не пришла к атакующему футболу Гисдоля. Футболисты не знают, что им надо делать на поле, пытаются что-то придумать на индивидуальном мастерстве, пропускают, злятся.

«Урал» благодаря этой победе обошел сразу четырех соперников и расположился даже выше зоны стыковых матчей. Железнодорожники же в глубоком кризисе. Гисдолю, Плутнику, Корнетке, Цорну зимой нужно сделать ювелирную работу, чтобы весной мы увидели совершенно другой «Локомотив».

А Рангник... Он будет спокойно тренировать Криштиану Роналду в самой сильной лиге мира.

Антигерой матча Тин Едвай получает вторую желтую карточку.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Ахмат 1
Матч завершен

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Константин Алексеев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Безбожно пил, падал пьяный в автобусе, срывал тренировки: как канадского тренера выгнали из России
Британские ученые назвали срок пандемии коронавируса
1
14
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 17-й тур, расписание и результаты матчей: «Зенит» — «Ростов», «Сочи» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры