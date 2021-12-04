«Как тренируемся, так и играем». «Локомотив» летит в пропасть

Команда Маркуса Гисдоля уступила дома «Уралу» — 0:1.

«Как тренируемся, так и играем», — сказал болельщикам «Локомотива» Федор Смолов сразу после бездарного поражения в Туле неделю назад.

Тут можно, конечно, предположить, что форвард предъявлял претензии партнерам и себе, но самокритичность никогда не была добродетелью Смолова, так что можно почти не сомневаться — это камень в огород Маркуса Гисдоля. Сразу вспомнились слухи, что «Локомотив» не планирует продлевать соглашение с нападающим и готов с ним расстаться уже зимой.

Но пока Смолов в строю, и его тирада ясно показывает, что происходит внутри команды. Идеи нового тренера с трудом принимаются коллективом, а отсутствие результата только усиливает недоверие.

«Локомотив» взялся перестраиваться на ходу, но главный идеолог сбежал в самый разгар процесса, бросив всех приглашенных помощников. Я вам систему выстроил, мол, а дальше сами разберетесь. Ральф Рангник уже в «МЮ», а оставленный им локомотив, который немец собирался превратить в «Сапсан», на полном ходу летит в пропасть.

В ноябре клуб не одержал ни одной победы, с поражения начав и декабрь. Железнодорожникам словно все равно, кому уступать. Домашний матч против команды с последнего места турнирной таблицы? Не проблема, проиграем и ей.

Да, красно-зеленым не везет. Вот и с «Уралом» сначала получили дурацкий пенальти на ровном месте, потом удаление имени Кирилла Левникова — показалось, что Тим Едвай совершенно случайно наступил на уральца, но увидел за это второе предупреждение. И это уже шестое (!) удаление у «Локомотива» в сезоне. И две перекладины ворот «Урала», когда до гола не хватало сантиметров, — из той же серии.

Но удача частенько и отворачивается от тех, кто нестабилен, не сконцентрирован, растерян. Уйдя от оборонительного футбола Марко Николича, команда и близко еще не пришла к атакующему футболу Гисдоля. Футболисты не знают, что им надо делать на поле, пытаются что-то придумать на индивидуальном мастерстве, пропускают, злятся.

«Урал» благодаря этой победе обошел сразу четырех соперников и расположился даже выше зоны стыковых матчей. Железнодорожники же в глубоком кризисе. Гисдолю, Плутнику, Корнетке, Цорну зимой нужно сделать ювелирную работу, чтобы весной мы увидели совершенно другой «Локомотив».

А Рангник... Он будет спокойно тренировать Криштиану Роналду в самой сильной лиге мира.