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Сычевой, Карпин, Абаскаль — топ-3 прорыва РПЛ, «Локо» — разочарование. Чемпионат прекрасен и без золотой интриги

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Реплика Леонида Волотко по итогам первой части российского сезона-2022/23.

Чемпионат России ушел на зимнюю паузу, и сейчас особенно приятно вспомнить, с каким же скепсисом мы предвкушали этот сезон. «Зенит» изначально исключил борьбу за чемпионство, еврокубковый бан, а падение посещаемости (во многом из-за введения Fan ID в пяти городах и проблем спартаковской «Открытие Банк Арены» с полноростовыми турникетами) и количество разгромов на старте вгоняли в депрессию. Летом возникало опасение, что вслед за пустеющими трибунами лига деградирует, теряя интерес публики.

Как же приятно ошибиться — спустя четыре месяца все убедились, что даже в таких условиях РПЛ способна выдавать драмы, как в дерби «Динамо» и ЦСКА (с тремя голами, двумя удалениями и незабитым пенальти Фомина) и генерировать яркие сюжеты на дистанции.

Например, мог ли кто-то подумать, что после 0:4 в Суперкубке страны так раскроется «Спартак» и тренер, которого в России не знал никто, кроме Чалова? В «Базеле» Абаскаля отправляли во вторую команду, а до отметки в сто матчей в роли коуча испанец добрался лишь в 17-м туре нашей премьер-лиги. Отсутствие предсезонки, смена топ-менеджмента, травмы и ограниченный состав — то, что 33-летний специалист вернул красно-белых в игру при такой турбулентности, заслуживает отдельных аплодисментов.

Зарема Салихова. Зарема Салихова: «Поздравляю Пруцева! Абаскаль — лучший тренер в РПЛ»

Таких же громких, как в Черкизово, где «Спартак» за полчаса убрал «Локомотив» и доказал: чтобы оперативно добиться результата, не обязательно тратить рекордный бюджет и привозить ноунеймов из Германии. Каттани на поиски Абаскаля хватило нескольких дней. Плутник и Цорн перебирали тренеров полтора года — и не замечали более чем очевидные варианты.

Например, все время, пока Гисдоль, Коммппер и Циннбауэр превращали «Локо» в «Сапсан», Гончаренко находился без работы. Но получил предложение только от «Урала» и в рекордные сроки поднял екатеринбуржцев с 16-го места на 10-е. То есть выполнил главную задачу железнодорожников на сезон, которую теперь попробует осуществить Галактионов.

Учитывая, что красно-зеленые рисковали перезимовать аж 15-ми (но тут очередное, уже десятое поражение потерпели «Химки»), возможный вылет в первую лигу становится одной из главных интриг весны. Причем вполне осуществимой. Конечно, Баринов, Тикнизян и все остальные обещают, что этого не случится. Но так же в свое время говорили и про «Рубин» с «Динамо». Даже странно, что их провалы ничему не научили.

Стычка Станислава Магкеева и&nbsp;Квинси Промеса.

Абаскаль взлетел со «Спартаком» в топ-2, хотя в прошлом сезоне красно-белые финишировали ниже «Ростова», который сейчас — третий. Карпина сложно назвать открытием сезона (с дончанами Валерий выстрелил гораздо раньше), но его преображение реально впечатляет. Прямо сейчас это лучший пример, как собрать молодую команду без легионеров, раскрыть новые звезды, прокачать стандарты и дать результат, действуя красиво.

Отказ от «автобусов», кстати, тоже важная тенденция, которая сделала бодрее весь чемпионат. Года четыре назад я с трудом выдерживал матчи «Оренбурга». Искусственный газон, пять защитников и бесконечная возня — желание сыграть на сильных сторонах обоймы (то есть от обороны) выглядело логично и приносило результат, но как же тяжело за этим наблюдать... Новый «Оренбург» для меня — самая яркая вспышка года. А любой ее матч — гарантия шоу и града голов. Респект Марцелу Личке — за то, что не закрылся после 0:8 в Питере и 1:5 с «Локомотивом». И уважение Сычевому — пока российский андеграунд дает таких звезд, в РПЛ не будет скучно. Предложение девушке на бровке, пицца на поле, пенальти Акинфееву в стиле Жоржиньо, смена фамилии и первое место в гонке бомбардиров с двумя хет-триками за круг — ну круто же!

Владимир Сычевой (слева) празднует забитый гол с&nbsp;одноклубниками. Сычевой продолжает разрывать РПЛ: хет-трик «Краснодару», в гонке бомбардиров догнал Промеса

Скорее бы вторая часть сезона — со свежим «Спартаком» и злым «Локомотивом», разогнавшимся «Динамо» и ЦСКА, которому важно прибавлять после осеннего провала; набравшим ход «Уралом», «Ростовом» в списке лидеров, проблемным «Краснодаром» и рубкой на каждом участке таблицы. Ведь даже до «Зенита» красно-белым всего-то 6 очков.

Шоу должно продолжаться!

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 5 : 1
13.11 16:30
Химки – Сочи
 0 : 2
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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