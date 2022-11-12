Зарема Салихова: «Поздравляю Пруцева! Абаскаль – лучший тренер в РПЛ»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала победу красно-белых над «Локомотивом» (2:1) в матче 17-го тура РПЛ.

«Поздравляю Данилу Пруцева с первым голом за «Спартак»! Его приобретали зимой как инвестицию в будущее команды. Благодаря своему самоотверженному характеру, самоотдаче на поле и терпению – очень быстро попал в основу и стал настоящим спартаковцем. А Промес как всегда самый лучший номер 10.

Абаскаль, на мой взгляд, лучший тренер в РПЛ: уверенный и дерзкий атакующий футбол, которой он ставит, нравится и команде, и болельщикам», – сказала Салихова «СЭ».

В субботу, 12 ноября, «Спартак» обыграл «Локомотив» (2:1) в матче 17-го тура РПЛ. В составе красно-белых голы забили Квинси Промес и Данил Пруцев.

После 17 туров «Спартак» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.