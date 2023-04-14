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Сегодня, 21:45

«Зенит» победит «Ростов», «Локомотив» потеряет очки в Оренбурге. Прогноз на 23-й тур РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
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Фото ФК «Зенит»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший игрок ЦСКА и «Динамо» Александр Гришин и актер Сергей Мигицко.

«Крылья Советов» — «Химки»

Александр Гришин — 2:0. «Крылья» выступят дома, у них сбалансированный состав, есть игра. А у «Химок» новый тренер, Талалаев будет применять новые методики. По всем параметрам победа «Крыльев Советов».

Сергей Мигицко — 2:0. У «Химок» опять новый главный тренер. А «Крылья» — интересная команда, которая знает, во что играет.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
15 апр, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Химки

«Динамо» — «Пари НН»

Александр Гришин — 2:0. «Динамо» — фаворит. Были проблемы в игре, был спад, но оно в этом туре выступит дома. У нижегородцев проблемы в обороне и в атаке. Будет много голов.

Сергей Мигицко — 2:0. «Динамо» сильнее, чем «Нижний Новгород». К тому же нижегородцы пока ни разу в этом году не побеждали в РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
15 апр, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Пари Нижний Новгород

«Сочи» — «Краснодар»

Александр Гришин — 1:1. «Сочи» опять поменял тренера, непонятная ситуация. «Краснодар» провел неплохо последнюю встречу. Думаю, что преимущество домашнего поля сыграет свою роль и будет ничья.

Сергей Мигицко — 1:2. У «Сочи» новый главный тренер. А «Краснодар» очень много забивает, плюс состав у него посильнее.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
15 апр, 16:30. Фишт (Сочи)
Сочи
Краснодар

«Урал» — ЦСКА

Александр Гришин — 0:1. В первую очередь будет противостояние Гончаренко с ЦСКА. «Урал» хорошо выступает дома, но он проиграл три последних матча.

Сергей Мигицко — 0:1. У «Урала» крепкая команда, но последние матчи в РПЛ для него сложились неудачно. ЦСКА набрал хороший ход и регулярно побеждает.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
15 апр, 16:30. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
ЦСКА

«Торпедо» — «Спартак»

Александр Гришин — 1:3. «Спартак» — фаворит, он и победит. Команды разного уровня.

Сергей Мигицко — 0:2. «Спартак» сильнее и мощнее. «Торпедо» борется за выживание, но не верю, что оно сможет зацепиться за очки в московском дерби.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
15 апр, 19:00. Лужники (Москва)
Торпедо М
Спартак

«Оренбург» — «Локомотив»

Александр Гришин — 1:0. «Локомотив» набрал ход, но неизвестно, что с ним будет на искусственном поле. «Оренбург» отлично играет у себя дома, правда, недавно упустил победу над «Ростовом».

Сергей Мигицко — 1:1. Две одинаковые команды по энергии на поле и по результатам. «Оренбург» хорошо играет дома, но и «Локомотив» весной в чемпионате уступил всего один раз.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
16 апр, 14:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Локомотив

«Факел» — «Ахмат»

Александр Гришин — 1:1. По силе «Ахмат» превосходит «Факел», но в Воронеже очень трудно взять три очка. «Факел» будет биться до конца.

Сергей Мигицко — 0:1. «Факел» борется за выживание, он идет до конца. Но «Ахмат» выиграет в Воронеже. Он не упустит шанса остаться в пятерке.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
16 апр, 16:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Ахмат

«Ростов» — «Зенит»

Александр Гришин — 0:2. «Зенит» — фаворит, у него состав качественный и сильный. Поэтому команда и победит. «Ростову» будет очень трудно сопротивляться.

Сергей Мигицко — 1:2. Будет классный, яркий и интересный матч. «Зенит» выглядит хорошо, все игроки должны выздороветь, поэтому никаких проблем не должно возникнуть.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
16 апр, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Зенит
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
27
14
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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30 тур
15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
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