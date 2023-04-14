«Зенит» победит «Ростов», «Локомотив» потеряет очки в Оренбурге. Прогноз на 23-й тур РПЛ
Александр Гришин — 2:0. «Крылья» выступят дома, у них сбалансированный состав, есть игра. А у «Химок» новый тренер, Талалаев будет применять новые методики. По всем параметрам победа «Крыльев Советов».
Сергей Мигицко — 2:0. У «Химок» опять новый главный тренер. А «Крылья» — интересная команда, которая знает, во что играет.
Александр Гришин — 2:0. «Динамо» — фаворит. Были проблемы в игре, был спад, но оно в этом туре выступит дома. У нижегородцев проблемы в обороне и в атаке. Будет много голов.
Сергей Мигицко — 2:0. «Динамо» сильнее, чем «Нижний Новгород». К тому же нижегородцы пока ни разу в этом году не побеждали в РПЛ.
Александр Гришин — 1:1. «Сочи» опять поменял тренера, непонятная ситуация. «Краснодар» провел неплохо последнюю встречу. Думаю, что преимущество домашнего поля сыграет свою роль и будет ничья.
Сергей Мигицко — 1:2. У «Сочи» новый главный тренер. А «Краснодар» очень много забивает, плюс состав у него посильнее.
Александр Гришин — 0:1. В первую очередь будет противостояние Гончаренко с ЦСКА. «Урал» хорошо выступает дома, но он проиграл три последних матча.
Сергей Мигицко — 0:1. У «Урала» крепкая команда, но последние матчи в РПЛ для него сложились неудачно. ЦСКА набрал хороший ход и регулярно побеждает.
Александр Гришин — 1:3. «Спартак» — фаворит, он и победит. Команды разного уровня.
Сергей Мигицко — 0:2. «Спартак» сильнее и мощнее. «Торпедо» борется за выживание, но не верю, что оно сможет зацепиться за очки в московском дерби.
Александр Гришин — 1:0. «Локомотив» набрал ход, но неизвестно, что с ним будет на искусственном поле. «Оренбург» отлично играет у себя дома, правда, недавно упустил победу над «Ростовом».
Сергей Мигицко — 1:1. Две одинаковые команды по энергии на поле и по результатам. «Оренбург» хорошо играет дома, но и «Локомотив» весной в чемпионате уступил всего один раз.
Александр Гришин — 1:1. По силе «Ахмат» превосходит «Факел», но в Воронеже очень трудно взять три очка. «Факел» будет биться до конца.
Сергей Мигицко — 0:1. «Факел» борется за выживание, он идет до конца. Но «Ахмат» выиграет в Воронеже. Он не упустит шанса остаться в пятерке.
Александр Гришин — 0:2. «Зенит» — фаворит, у него состав качественный и сильный. Поэтому команда и победит. «Ростову» будет очень трудно сопротивляться.
Сергей Мигицко — 1:2. Будет классный, яркий и интересный матч. «Зенит» выглядит хорошо, все игроки должны выздороветь, поэтому никаких проблем не должно возникнуть.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|22
|5
|4
|13
|24-44
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4