«Зенит» победит «Ростов», «Локомотив» потеряет очки в Оренбурге. Прогноз на 23-й тур РПЛ

«Динамо» Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший игрок ЦСКА Александр Гришин и актер Сергей Мигицко.

«Крылья Советов» — «Химки»

Александр Гришин — 2:0. «Крылья» выступят дома, у них сбалансированный состав, есть игра. А у «Химок» новый тренер, Талалаев будет применять новые методики. По всем параметрам победа «Крыльев Советов».

Сергей Мигицко — 2:0. У «Химок» опять новый главный тренер. А «Крылья» — интересная команда, которая знает, во что играет.

«Динамо» — «Пари НН»

Александр Гришин — 2:0. «Динамо» — фаворит. Были проблемы в игре, был спад, но оно в этом туре выступит дома. У нижегородцев проблемы в обороне и в атаке. Будет много голов.

Сергей Мигицко — 2:0. «Динамо» сильнее, чем «Нижний Новгород». К тому же нижегородцы пока ни разу в этом году не побеждали в РПЛ.

«Сочи» — «Краснодар»

Александр Гришин — 1:1. «Сочи» опять поменял тренера, непонятная ситуация. «Краснодар» провел неплохо последнюю встречу. Думаю, что преимущество домашнего поля сыграет свою роль и будет ничья.

Сергей Мигицко — 1:2. У «Сочи» новый главный тренер. А «Краснодар» очень много забивает, плюс состав у него посильнее.

«Урал» — ЦСКА

Александр Гришин — 0:1. В первую очередь будет противостояние Гончаренко с ЦСКА. «Урал» хорошо выступает дома, но он проиграл три последних матча.

Сергей Мигицко — 0:1. У «Урала» крепкая команда, но последние матчи в РПЛ для него сложились неудачно. ЦСКА набрал хороший ход и регулярно побеждает.

«Торпедо» — «Спартак»

Александр Гришин — 1:3. «Спартак» — фаворит, он и победит. Команды разного уровня.

Сергей Мигицко — 0:2. «Спартак» сильнее и мощнее. «Торпедо» борется за выживание, но не верю, что оно сможет зацепиться за очки в московском дерби.

«Оренбург» — «Локомотив»

Александр Гришин — 1:0. «Локомотив» набрал ход, но неизвестно, что с ним будет на искусственном поле. «Оренбург» отлично играет у себя дома, правда, недавно упустил победу над «Ростовом».

Сергей Мигицко — 1:1. Две одинаковые команды по энергии на поле и по результатам. «Оренбург» хорошо играет дома, но и «Локомотив» весной в чемпионате уступил всего один раз.

«Факел» — «Ахмат»

Александр Гришин — 1:1. По силе «Ахмат» превосходит «Факел», но в Воронеже очень трудно взять три очка. «Факел» будет биться до конца.

Сергей Мигицко — 0:1. «Факел» борется за выживание, он идет до конца. Но «Ахмат» выиграет в Воронеже. Он не упустит шанса остаться в пятерке.

«Ростов» — «Зенит»

Александр Гришин — 0:2. «Зенит» — фаворит, у него состав качественный и сильный. Поэтому команда и победит. «Ростову» будет очень трудно сопротивляться.

Сергей Мигицко — 1:2. Будет классный, яркий и интересный матч. «Зенит» выглядит хорошо, все игроки должны выздороветь, поэтому никаких проблем не должно возникнуть.