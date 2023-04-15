«Зенит» едет в гости ко второму месту — молодому и волевому «Ростову». Но битвой за золото это назвать нельзя

Обозреватель «СЭ» — перед 23-м туром и матчем «Ростов» — «Зенит».

Феномен «Ростова»

В иной ситуации, чем сейчас в таблице РПЛ, матч первой и второй команд лиги стал бы суперхитом всего чемпионата. 23-й тур нам такую игру и подарит, причем преследователь принимает лидера — «Ростов» дома сыграет с «Зенитом». Вот только девять очков отрыва делают именно золотую интригу, мягко говоря, натянутой. Ее по большому счету нет.

Но это не делает текущие показатели «Ростова» менее впечатляющими. Он опережает идущий третьим «Спартак» на три очка, ЦСКА — на четыре, «Динамо» — на девять... Молодая команда Валерия Карпина прыгает выше головы, и не случайно один из немногих ее опытных игроков, Хорен Байрамян, в нашей недавней беседе назвал происходящее чудом.

Байрамян — «полулегионер», то есть игрок зарубежной (армянской) сборной, который в чемпионате России не считается иностранцем, как и 20-летний белорус Александр Селява. А других легионеров, допустим, в матче последнего тура с «Оренбургом» у ростовчан и вовсе не было. Сравните с «Зенитом» (Рио-де-Жанейро, как выразился в интервью Артем Дзюба), со «Спартаком» (Промес, Мозес, Мартинс, Николсон, Тавареш, Бальде, Дуарте, Рыбус), с ЦСКА (Мойзес, Виллиан Роша, Гайич, Зделар, Мендес, Карраскаль, Медина), с «Динамо» (Даса, Маричаль, Фернандес, Лаксальт, Гагнидзе, Норманн, Нгамале, Майсторович) и так далее...

«Ростов» из-за усложненной логистики (напомню, команде, как и «Краснодару», приходится тратить кучу времени на поездки железной дорогой) находится в более сложном положении, чем 90 процентов премьер-лиги и тем более московские клубы, у которых пяти выездов, включая Химки, нет в принципе. И тот же Байрамян отмечал, что усталость из-за закрытого аэропорта и всех этих железнодорожных переездов, конечно, накапливается. Но на результатах — и это тоже чудо — не сказывается! Как и прошлой весной у потерявшего всех легионеров «Краснодара», который своей молодежью добрел в итоге до четвертого места.

В составе «Ростова» — куча молодых. Даже капитану, Данилу Глебову, всего 23, как и главному «стандартнику» Даниилу Уткину. Они в Оренбурге не играли из-за дисквалификации и травмы соответственно, но идем по стартовому составу там и видим: Данила Прохин — 21 год, Александр Сильянов — 22, Алексей Миронов — 23, Андрей Лангович — 19, вышедшим на замены Кириллу Щетинину — 21, Егору Голенкову — 23, автору двух голевых передач Ивану Комарову — вообще 18. Еще с «Оренбургом» не играл один из ключевых игроков обороны, 19-летний Виктор Мелехин, часто выходит 20-летний Степан Мельников...

Несколько опытных игроков — Сергей Песьяков, Максим Осипенко, Евгений Чернов, Дмитрий Полоз, Николай Комличенко — скрепляют всю эту конструкцию. И требуют с молодых. Характерный пример: еще при 0:2 в Оренбурге молодой форвард Голенков ударил с острого угла мимо ворот вместо паса опытному коллеге Комличенко, и тот ему при всех «напихал» мама не горюй: дело почти дошло до физического воздействия. Но Голенков не раскис и, наоборот, своим голом, первым в чемпионате, начал отыгрыш после отличного паса еще одного джокера — совсем еще мальчишки Комарова. А потом еще один опытный футболист, защитник сборной России Осипенко, закрутил мяч так, словно всю жизнь играл в атаке и на таких ударах и специализировался.

Футболисты «Ростова». ФК «Ростов»

«Ростову» ставилась задача набрать в чемпионате 35 очков. У него уже на десять больше, и он — второй

Насколько мне известно, изначальной задачей на сезон для такого состава «Ростова» было набрать 35 очков, что случилось уже давно. Сейчас у «Ростова» — 45, и он играет в свое удовольствие. Вслух озвученной задачи вроде серебра, бронзы, да даже и места в пятерке, по-прежнему нет и уже не будет. Но скептические ожидания многих футбольных людей (особенно после провала на зимнем турнире в Эмиратах и домашних 1:3 от «Локомотива» в первом туре после рестарта), что весной «Ростов» посыплется и начнет раздавать очки, не оправдались.

При этом интересно, что лучшей по игре во второй части сезона для него стала кубковая встреча с «Краснодаром», проигранная в серии пенальти. Карпин после матча не скрывал удовлетворения тем, как действовал на поле еще более молодой, чем обычно, состав. Приятно и правильно, когда главный тренер после обидного поражения делает акцент не на негативе, а на том хорошем, что команда действительно показала. Тот проигрыш иначе как несчастным случаем назвать было сложно.

И одним байрамяновским словом «чудо» не объяснишь тот характер, что выковался у ростовчан. Тот же «Спартак» проигрывал в Оренбурге несколько туров назад так же, как «Ростов» — 0:2 к середине первого тайма — и, хоть у Шамара Николсона после перерыва и было пару классных моментов, не забил ни разу. Команда с Дона же — отыгралась, причем в последние десять минут. И это отнюдь не случайность, потому что уже в третий раз в этом чемпионате ростовчане уходят с 0:2. Сначала это произошло дома с «Сочи», потом — дома же с «Краснодаром», когда они даже забили три и выиграли.

Да, на мой взгляд, Карпин после матча переборщил с эмоциями, в частности, по отношению к искусственному газону и размеру поля в Оренбурге, которое, как доказали замеры, абсолютно нормально. И троллинг «Оренбурга» по отношению к тренеру в связи с этим был вполне уместен — думаю, что Карпин, как человек с иронией и самоиронией, успокоившись, наверняка с этим согласится.

Хотя в чем-то он прав — огненно-рыжий оренбуржец Александр Эктов перед суперголом Брайана Мансильи действительно подыграл себе рукой, что было проигнорировано судьями. Это, судя по всему, и вывело главного тренера из равновесия, хотя отыгрыш его команды с 0:2 мог бы его к финальному свистку и успокоить. Да и при рекордном количестве пенальти в истории российского футбола, пусть подавляющее большинство из них и не подвергается сомнениям, грешить на судей в принципе не стоит. Уж предвзятости против «Ростова» у них точно нет.

Так или иначе, к «Зениту» его «тренерская команда» (так ее охарактеризовал Байрамян) подходит с тремя победами и ничьей в четырех последних турах. Правда, соперниками в них были «Нижний Новгород», «Химки», «Торпедо» и «Оренбург». Последний выбивается из этого аутсайдерского реестра, но тоже не входит в число лидеров. Дальше же «Ростову» предстоит куда более тяжелый график. После приема «Зенита» он отправится в Екатеринбург и в Москву к «Спартаку», где проведет ключевой матч весны. Далее — теоретически «передышка» на прием «Факела», а затем снова три выезда в четырех последних турах — Сочи, Краснодар, Москва с ЦСКА. То есть в целом — пять игр из последних восьми в гостях при той самой логистике.

Сдюжит ли ростовская молодежь?

Валерий Карпин. ФК «Ростов»

Вернется ли еще в РПЛ Бердыев? Чего добьется в «Химках» Талалаев?

Два прелюбопытных кадровых события недели — отставка Курбана Бердыева из «Сочи» и приход Андрея Талалаева в «Химки».

В первом случае остается гораздо больше вопросов, чем ответов. Я наводил справки — и из всех источников на разных уровнях слышал, что это его собственное решение. И для хорошо знакомых с ним коллег, и для рядовых сотрудников «Сочи» уход главного тренера стал полной неожиданностью.

Его назначили 25 декабря, он провел предсезонку и пять матчей (из Кубка сочинцы вылетели еще до Бердыева). Две победы над серьезными оппонентами — ЦСКА и «Динамо», три поражения, причем от «Оренбурга» и «Факела» — с крупным счетом. А третье, дома от «Крыльев Советов», стало последним.

Были предположения, что уход из «Сочи» — первый ход в комбинации с последующим назначением в «Рубин», но они не оправдались: в Казани, действительно уволив (после нуля поражений, но нескольких ничьих!) Юрия Уткульбаева, сделали ставку на Рашида Рахимова. То есть для Бердыева, если только он в чем-то не просчитался, это не был уход ради последующего прихода. Владелец «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал случившееся весьма миролюбиво, в отличие от расставания с Владимиром Федотовым. Из его слов также следует, что Курбан Бекиевич принял это решение по собственной инициативе.

За тот срок, что Бердыев проработал в «Сочи», невозможно было получить ответ, что он сейчас представляет собой как тренер, насколько актуален, не потерял ли себя прежнего за последние годы. «Кайрат» и иранский «Трактор» объяснить этого не смогли. Надеюсь, еще будет возможность это понять. Все-таки он — титан своей эпохи. Вот только все больше намеков на то, что ключевое слово тут — «своей»...

Что мне не понравилось — его высказывание в интервью еще до прихода в «Сочи», что серебряного призера РПЛ Федотова в этом клубе сделали игроки. Во-первых, не вижу в этом тезисе никакого резона, во-вторых, тренеры о коллегах такого говорить не должны. Аукнулось: судьба-насмешница сперва привела Бердыева в тот же клуб, а затем при посредственных результатах заставила быстро оттуда уйти.

Гаджи Гаджиев — специалист одного с Бердыевым поколения — предположил, что клуб не выполнил определенные обещания, данные главному тренеру перед назначением. Так наверняка и есть: он не один, кто это говорит. Вообще складывается ощущение, что в «Сочи» несколько преувеличили роль клуба в прошлогоднем успехе, который на 95 процентов — заслуга Федотова. Ведь можно отмотать пленку чуть назад и увидеть, как его команда играла и чем закончила (пятое место) предыдущий сезон, когда там еще не было ни Родригао, ни Кассьерры, и вообще во многом с другим составом. Теперь же, кроме пары ключевых футболистов, состав у «барсов» сохранился. Правда, и никем не усилился.

Курбан Бердыев. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Но и Вадим Гаранин, и Бердыев не проработали и по полгода каждый. Причем исповедуют они полярные типы футбола, а оттого их назначение одного за другим тем более вызывает удивление. Понятно, что одного и другого приводили в клуб разные люди, но это вдвойне свидетельство хаоса, который сейчас творится в, казалось бы, одном из самых спокойных и стабильных клубов РПЛ последних лет. Что лишний раз говорит о роли Федотова, который не позволял этому хаосу случиться.

Символично, что последний гол в коротком отрезке Бердыева в «Сочи» забил Нобоа — ключевой футболист у него как в «Рубине», так и в «Ростове». Отыграться с 0:2 у «Крыльев» сочинцам это не помогло, но в свой день рождения (38-й) забить приятно. Интересно, кто продержится в футболе дольше — Кристиан как игрок или Курбан Бекиевич как главный тренер?

«Сочи» во главе с Дмитрием Хохловым начнет с домашней игры против «Краснодара» — по иронии судьбы, клуба, представляющего родной город и.о. главного тренера «барсов». «Быки» находятся на ходу — больше всех в лиге весной забили, две последние встречи, пусть и с аутсайдерами «Химками» и «Пари НН», выиграли с общим счетом 9:1. Не уверен, что Хохлову, на помощь которому отряжен давно уже ставший «человеком «Сочи» Александр Точилин, удастся что-то быстро изменить.

Талалаев же, немного отдохнув после «Торпедо», съездил на море, набрался сил и внезапно принял предложение «Химок», где несколько лет назад работал и ушел после объявленной (но впоследствии не случившейся) смены вектора. Причем подписал пятилетний (!) контракт. Для него подмосковный клуб станет третьим в РПЛ в одном только этом сезоне — и, зная, что творилось в «Химках», он должен понимать, что бросает себе серьезный вызов. Дележка последнего места с «Торпедо» (против которого, кстати, химчане сыграют дома уже в следующем туре), череда сменявшихся главных тренеров, невыплаты в срок зарплат и премиальных, уход группы опытных игроков в зимнее трансферное окно, постоянная тема для обсуждений в лице форварда Ильи Садыгова в клубе, которым владеет его отец Туфан...

Нужно обладать очень большой уверенностью в себе, чтобы считать, что ты преуспеешь в таких обстоятельствах. Талалаев именно таков — и он очень хочет работать, и пышет энергией. Ему не мешает даже столкновение с крайне непрофессиональной реальностью в «Торпедо», и все вышеприведенные факты, свидетельствующие о том, что в Химках она точно не оптимистичнее. Что ж, смелость города берет!

Андрей Талалаев. Федор Успенский, Фото «СЭ»

От спасительного 14-го места химчане, как и «Торпедо», отстают на четыре очка. С занимающим его «Факелом» новая команда Талалаева уже не сыграет, а вот с 13-м, «Пари НН», встреча произойдет — но в Нижнем и в последнем туре, когда все уже может быть ясно. Будет еще серия встреч с московскими клубами — «Торпедо», «Локомотивом», «Динамо» и «Спартаком». Только обыграв черно-белых, «Химки» могут надеяться на спасение. Еще один перспективный матч в этом плане — в 29-м туре дома с «Уралом», который с большой долей вероятности к тому времени будет лишен турнирной мотивации.

Стартовать же Талалаеву предстоит в Самаре — еще одном городе, где он не так давно работал. Интересно, можно ли за несколько дней сделать что-то с командой, которая два последних матча проиграла с общим счетом 0:9, а всего весной в пяти турах набрала одно очко с соотношением мячей 3:14. Тем более интересным получится начало тура, в котором одновременно Талалаев сыграет в гостях с наконец-то выигравшими «Крыльями» Игорем Осинькиным, а начавший в «Пари НН» с 1:3 в Краснодаре Сергей Юран — в Москве с «Динамо» Славиши Йокановича.