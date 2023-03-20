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Сегодня, 08:00

Провалы «Зенита» и «Спартака», Карпин уже второй, «Пари НН» грозит «технарь». Тур-интрига!

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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«Оренбург» — «Спартак» — 2:0.
Фото ФК «Оренбург»
Реплика Вячеслава Короткина о главных событиях уик-энда в РПЛ.

Казалось, что субботнее поражение «Спартака» в Оренбурге окончательно погасило и без того едва тлевшую чемпионскую интригу в премьер-лиге. Знали бы красно-белые, чем на следующий день закончится российское класико ЦСКА — «Зенит», наверное, постарались бы не допускать диких ляпов в обороне и попадали бы в створ с трех метров. Но... Теперь у команды Гильермо Абаскаля не только минус восемь от сине-бело-голубых, но и минус один от «Ростова».

Форвард &laquo;Оренбурга&raquo; Дмитрий Воробьев забивает гол &laquo;Спартаку&raquo;. Худший матч «Спартака» в сезоне. «Оренбург» добил чемпионскую интригу?

Можно как угодно относиться к Валерию Карпину, но нельзя не признать, что: а) за последнее десятилетие он сделал огромный шаг вперед как тренер; б) это один из лучших (если не абсолютно лучший) специалист в лиге, умеющий строить боеспособный коллектив при весьма скромных финансовых возможностях. В ходе нескольких последних сезонов дончанам приходится продавать лидеров, бюджет кардинально не растет, но «Ростов» не просто держится на плаву — прибавляет! Многие полагали (нужно признать, что основания порой возникали), что Карпин плохо справляется с долгими зимними паузами. Но если такое и имело место, то, похоже, осталось в прошлом. Воскресные три очка в Химках — и Валерий со своими парнями уже второй.

Валерий Карпин.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Неудача «Спартака» позволила «Зениту» спокойно пережить поражение от ЦСКА. Все-таки семь очков отрыва до ближайшего преследователя за десять туров до финиша — это солидно. Но как бы такое не оказалось только внешним впечатлением. Дело даже не в проигрыше на «ВЭБ Арене» и не в вылете из Кубка от «Динамо» четырьмя днями ранее. Что-то неуловимо ментальное пропало у чемпиона. Вроде все как всегда: мастерство бразильцев не испарилось, им стараются соответствовать россияне, тренер никуда не делся. Да, в обеих неудачных встречах не участвовал Барриос, но — при всем классе колумбийца — это все-таки не Канте; не тот исполнитель, который делает разницу. Армейцам сине-бело-голубые уступили, на мой взгляд, не в футболе как таковом — в желании, в ярости борьбы, в настрое. Кто-то скажет — да ЦСКА просто повезло с рикошетом после удара Чалова. Безусловно. Но везет-то сильнейшему здесь и сейчас.

19&nbsp;марта. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Вот так надо обезоруживать «Зенит». ЦСКА вымучил победу и отправил свою черную серию на свалку истории

Ну и, конечно, «порадовал» «Пари НН», вслед за аналогичным «подвигом» «Локомотива» в Кубке выпустивший на поле дисквалифицированного игрока. Интересно, на каком столбе размещалось то объявление, по которому нижегородцы наняли на работу сотрудника, отвечающего за проверку подобных вещей?

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 2 : 0
18.03 14:15
Урал – Динамо
 0 : 1
18.03 16:30
Факел – Сочи
 3 : 0
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 3 : 2
19.03 14:00
Химки – Ростов
 0 : 1
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 1
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 1 : 1
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 1 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
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