Провалы «Зенита» и «Спартака», Карпин уже второй, «Пари НН» грозит «технарь». Тур-интрига!
Казалось, что субботнее поражение «Спартака» в Оренбурге окончательно погасило и без того едва тлевшую чемпионскую интригу в премьер-лиге. Знали бы красно-белые, чем на следующий день закончится российское класико ЦСКА — «Зенит», наверное, постарались бы не допускать диких ляпов в обороне и попадали бы в створ с трех метров. Но... Теперь у команды Гильермо Абаскаля не только минус восемь от сине-бело-голубых, но и минус один от «Ростова».
Можно как угодно относиться к Валерию Карпину, но нельзя не признать, что: а) за последнее десятилетие он сделал огромный шаг вперед как тренер; б) это один из лучших (если не абсолютно лучший) специалист в лиге, умеющий строить боеспособный коллектив при весьма скромных финансовых возможностях. В ходе нескольких последних сезонов дончанам приходится продавать лидеров, бюджет кардинально не растет, но «Ростов» не просто держится на плаву — прибавляет! Многие полагали (нужно признать, что основания порой возникали), что Карпин плохо справляется с долгими зимними паузами. Но если такое и имело место, то, похоже, осталось в прошлом. Воскресные три очка в Химках — и Валерий со своими парнями уже второй.
Неудача «Спартака» позволила «Зениту» спокойно пережить поражение от ЦСКА. Все-таки семь очков отрыва до ближайшего преследователя за десять туров до финиша — это солидно. Но как бы такое не оказалось только внешним впечатлением. Дело даже не в проигрыше на «ВЭБ Арене» и не в вылете из Кубка от «Динамо» четырьмя днями ранее. Что-то неуловимо ментальное пропало у чемпиона. Вроде все как всегда: мастерство бразильцев не испарилось, им стараются соответствовать россияне, тренер никуда не делся. Да, в обеих неудачных встречах не участвовал Барриос, но — при всем классе колумбийца — это все-таки не Канте; не тот исполнитель, который делает разницу. Армейцам сине-бело-голубые уступили, на мой взгляд, не в футболе как таковом — в желании, в ярости борьбы, в настрое. Кто-то скажет — да ЦСКА просто повезло с рикошетом после удара Чалова. Безусловно. Но везет-то сильнейшему здесь и сейчас.
Ну и, конечно, «порадовал» «Пари НН», вслед за аналогичным «подвигом» «Локомотива» в Кубке выпустивший на поле дисквалифицированного игрока. Интересно, на каком столбе размещалось то объявление, по которому нижегородцы наняли на работу сотрудника, отвечающего за проверку подобных вещей?
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|5
|10
|24-35
|20
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|1
|5
|14
|10-34
|8
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|0 : 1
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|3 : 0
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|3 : 2
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|0 : 1
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 1
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|1 : 1
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|1 : 0
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4