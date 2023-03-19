ЦСКА оставляет чемпионскую интригу дышать. У «Зенита» — первое гостевое поражение в лиге
Ключевая игра
В субботу «Спартак» сенсационно уступил в Оренбурге, поэтому «Зенит» по итогам тура мог уйти в двузначный отрыв от второго места. Правда, для этого невской команде требовалось привезти три очка с одного из самых сложных выездов сезона.
ЦСКА в последнее время стал удобным соперником для сине-бело-голубых — до этого дня армейцы не побеждали их четыре с половиной года. Но какое значение имеет историческая статистика, если именно сегодня у «Зенита» проблемы? Барриос и Сергеев травмированы, Мостовой приболел, да и форма лидера РПЛ в весенних матчах не впечатляет — если «Химки» при неоднозначной игре ему удалось победить, то в кубковой встрече с «Динамо» команду Сергея Семака ждал вылет.
Армейцев, напротив, встряхнула разгромная победа над «Крыльями Советов», но еще важнее, что к старту встречи с «Зенитом» наконец-то опустел лазарет. Выздоровел Зайнутдинов, впервые после трансфера в заявку попал Агапов, а также впервые с сентября в стартовом составе появился Дивеев. Все говорило о том, что ЦСКА если и не считается фаворитом, то точно будет на равных биться с чемпионом.
Отличный старт армейцев и травма Дивеева
Семак провел работу над ошибками после матча с «Динамо» и убрал Кузяева из опорной зоны — туда переместился Дуглас Сантос, который, однако, не сильно улучшил ситуацию. В первом тайме потерялись на поле и Клаудиньо, которого вернули на любимый левый фланг, и даже Малком.
ЦСКА выглядел гораздо бодрее. Армейцы лихо начали тайм, и уже в первые 20 минут Медина аж трижды пробил по воротам. Но активен был не только парагваец: Чалов с Заболотным образцово работали без мяча и давили на оборону гостей даже в штрафной. «Зенит» совершенно не был похож на себя: да, команда Семака превосходила оппонента во владении, но оно было стерильным. ЦСКА вынуждал гостей часто ошибаться и перехватил заметно большее число передач.
Прекрасные полчаса армейцев омрачили лишь две вещи: отсутствие голов и очередная травма Дивеева. Игорь с первых минут стал держаться за бок и к 34-й минуте не выдержал — попросил замену. Совпадение, но «Зенит» именно в это время прибавил. В стартовые полчаса сине-бело-голубые не нанесли ни одного удара по воротам, однако в следующие десять минут вспомнили о своем лидерском статусе и даже создали целый голевой момент — Акинфеев не позволил отличиться Кассьерре.
Фрагментами «Зенит» стал напоминать себя, но команда Владимира Федотова все равно выглядела лучше и в атаке завершила тайм: Чалов, Заболотный и Обляков перед перерывом по разу пробили в створ. «Зенит» все-таки выстоял, но преимущество ЦСКА к перерыву было ощутимым: достаточно сказать, что по ударам из штрафной армейцы громили соперника 6:1.
Напрасные перестановки
«Зениту» срочно надо было что-то менять, и Семак отреагировал верно: в перерыве он разменял Караваева на Чистякова, и команда перестроилась на слегка подзабытую схему 3-4-2-1. На время это сработало: оборона прекратила подпускать всех подряд к штрафной Кержакова. Федотов с перестановками не спешил, а на действовавшей до перерыва тактике красно-синие долго не выезжали: во втором тайме хозяева впервые пробили по воротам только на 72-й минуте.
Но именно этот удар оказался судьбоносным — с виду безобидная позиционная атака ЦСКА левым флангом привела к тому, что Чалов принял неординарное решение и пробил с угла штрафной. Федору помог рикошет от Дугласа Сантоса, но какая разница? То, что армейцы должны были сделать еще в первом тайме, произошло во втором.
«Зенит» перестроением тактики снизил число моментов у своих ворот, но не увеличил их количество у чужих. До 80-й минуты единственным ударом гостей оставалась неудачная попытка Малкома реализовать штрафной. Только в эндшпиле встречи «Зенит» приблизился к голу — если бы Кассьерре повезло, то он с углового попал не в штангу, а в ворота. Но на счету колумбийца все еще нет голов в текущем чемпионате.
ЦСКА заканчивал встречу с тремя опорниками, а «Зенит» бросил в бой всех здоровых футболистов атаки. Но зацепиться за результат сине-бело-голубым так и не удалось. Это первое гостевое поражение команды Семака в текущем чемпионате, но ее отрыв от второго места все еще остается солидным. А ЦСКА пирует: долгожданная победа над «Зенитом» приносит красно-синим важнейшие три очка в борьбе за медали.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|5
|10
|24-35
|20
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|1
|5
|14
|10-34
|8
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|0 : 1
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|3 : 0
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|3 : 2
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|0 : 1
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 1
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|1 : 1
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|1 : 0
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4