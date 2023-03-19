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19 марта, 21:50

ЦСКА оставляет чемпионскую интригу дышать. У «Зенита» — первое гостевое поражение в лиге

Гоша Чернов
Корреспондент
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19 марта. ЦСКА — «Зенит» — 1:0.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Игорь Дивеев и Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
Большая победа красно-синих.
Россия. Премьер-лига. 20-й тур
19 мар, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:0
Зенит

Ключевая игра

В субботу «Спартак» сенсационно уступил в Оренбурге, поэтому «Зенит» по итогам тура мог уйти в двузначный отрыв от второго места. Правда, для этого невской команде требовалось привезти три очка с одного из самых сложных выездов сезона.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;. ЦСКА победил «Зенит» со счетом 1:0 благодаря голу Чалова. Онлайн-трансляция матча

ЦСКА в последнее время стал удобным соперником для сине-бело-голубых — до этого дня армейцы не побеждали их четыре с половиной года. Но какое значение имеет историческая статистика, если именно сегодня у «Зенита» проблемы? Барриос и Сергеев травмированы, Мостовой приболел, да и форма лидера РПЛ в весенних матчах не впечатляет — если «Химки» при неоднозначной игре ему удалось победить, то в кубковой встрече с «Динамо» команду Сергея Семака ждал вылет.

Армейцев, напротив, встряхнула разгромная победа над «Крыльями Советов», но еще важнее, что к старту встречи с «Зенитом» наконец-то опустел лазарет. Выздоровел Зайнутдинов, впервые после трансфера в заявку попал Агапов, а также впервые с сентября в стартовом составе появился Дивеев. Все говорило о том, что ЦСКА если и не считается фаворитом, то точно будет на равных биться с чемпионом.

Игорь Дивеев и Владимир Федотов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Отличный старт армейцев и травма Дивеева

Семак провел работу над ошибками после матча с «Динамо» и убрал Кузяева из опорной зоны — туда переместился Дуглас Сантос, который, однако, не сильно улучшил ситуацию. В первом тайме потерялись на поле и Клаудиньо, которого вернули на любимый левый фланг, и даже Малком.

19&nbsp;марта. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Вот так надо обезоруживать «Зенит». ЦСКА вымучил победу и отправил свою черную серию на свалку истории

ЦСКА выглядел гораздо бодрее. Армейцы лихо начали тайм, и уже в первые 20 минут Медина аж трижды пробил по воротам. Но активен был не только парагваец: Чалов с Заболотным образцово работали без мяча и давили на оборону гостей даже в штрафной. «Зенит» совершенно не был похож на себя: да, команда Семака превосходила оппонента во владении, но оно было стерильным. ЦСКА вынуждал гостей часто ошибаться и перехватил заметно большее число передач.

Прекрасные полчаса армейцев омрачили лишь две вещи: отсутствие голов и очередная травма Дивеева. Игорь с первых минут стал держаться за бок и к 34-й минуте не выдержал — попросил замену. Совпадение, но «Зенит» именно в это время прибавил. В стартовые полчаса сине-бело-голубые не нанесли ни одного удара по воротам, однако в следующие десять минут вспомнили о своем лидерском статусе и даже создали целый голевой момент — Акинфеев не позволил отличиться Кассьерре.

Фрагментами «Зенит» стал напоминать себя, но команда Владимира Федотова все равно выглядела лучше и в атаке завершила тайм: Чалов, Заболотный и Обляков перед перерывом по разу пробили в створ. «Зенит» все-таки выстоял, но преимущество ЦСКА к перерыву было ощутимым: достаточно сказать, что по ударам из штрафной армейцы громили соперника 6:1.

Напрасные перестановки

«Зениту» срочно надо было что-то менять, и Семак отреагировал верно: в перерыве он разменял Караваева на Чистякова, и команда перестроилась на слегка подзабытую схему 3-4-2-1. На время это сработало: оборона прекратила подпускать всех подряд к штрафной Кержакова. Федотов с перестановками не спешил, а на действовавшей до перерыва тактике красно-синие долго не выезжали: во втором тайме хозяева впервые пробили по воротам только на 72-й минуте.

19&nbsp;марта. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. «ЦСКА был гораздо сильнее «Зенита». Получил огромное удовольствие!» Мнение Газзаева

Но именно этот удар оказался судьбоносным — с виду безобидная позиционная атака ЦСКА левым флангом привела к тому, что Чалов принял неординарное решение и пробил с угла штрафной. Федору помог рикошет от Дугласа Сантоса, но какая разница? То, что армейцы должны были сделать еще в первом тайме, произошло во втором.

«Зенит» перестроением тактики снизил число моментов у своих ворот, но не увеличил их количество у чужих. До 80-й минуты единственным ударом гостей оставалась неудачная попытка Малкома реализовать штрафной. Только в эндшпиле встречи «Зенит» приблизился к голу — если бы Кассьерре повезло, то он с углового попал не в штангу, а в ворота. Но на счету колумбийца все еще нет голов в текущем чемпионате.

ЦСКА заканчивал встречу с тремя опорниками, а «Зенит» бросил в бой всех здоровых футболистов атаки. Но зацепиться за результат сине-бело-голубым так и не удалось. Это первое гостевое поражение команды Семака в текущем чемпионате, но ее отрыв от второго места все еще остается солидным. А ЦСКА пирует: долгожданная победа над «Зенитом» приносит красно-синим важнейшие три очка в борьбе за медали.

Игорь Дивеев
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 2 : 0
18.03 14:15
Урал – Динамо
 0 : 1
18.03 16:30
Факел – Сочи
 3 : 0
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 3 : 2
19.03 14:00
Химки – Ростов
 0 : 1
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 1
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 1 : 1
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 1 : 0
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
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