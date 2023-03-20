Игорь Ледяхов: «Сейчас в РПЛ такой уровень защитников, что Дзюба и в 40 лет будет забивать»

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России, бывший главный тренер «Ахмата» — о ключевых событиях 20-го тура РПЛ.

В Оренбурге все недостатки Джикии вылезли наружу

— Если охарактеризовать игру «Спартака» в Оренбурге одним словом, какое подойдет? «Катастрофа»?

— Ну нет. «Катастрофа» — громко сказано. Сформулирую иначе — просто не день «Спартака». Бывает.

— Для вас случившееся — полная неожиданность?

— Разумеется. После зимней паузы спартаковцы смотрелись мощно. Особенно в атаке, забивали в каждом матче. Многие заслуженно получили вызов в сборную России. И вдруг такое... Ужасно сыграли все! Пожалуй, единственный, к кому нет претензий, — Селихов. Играл уверенно, на своем уровне. В пропущенных голах не виноват. Если бы не он, счет мог быть и крупнее. А из полевых выделить некого.

— Ну и как все это объяснить?

— Надо отдать должное «Оренбургу», который с точки зрения тактики грамотно построил игру. Использовал все свои козыри — быстрый выход в атаку плюс прессинг, оборона низким блоком. Когда у своей штрафной десять человек стоят в две линии, сопернику сложно что-то придумать. Спартаковцы еще и к искусственному полю приспособились далеко не сразу.

— Но почему? Это же не допотопная синтетика, напоминающая асфальт.

— Да, газон в Оренбурге качественный. Но если постоянно тренируешься на натуральном, как тот же «Спартак», — разница чувствуется. Здесь и сцепление другое, и отскок. Нужно время, чтобы привыкнуть.

— Ясно.

— Пока «Спартак» привыкал, за шесть минут получил в свои ворота два гола. Но, конечно, поле — не основная причина поражения.

— Какая же основная?

— Безобразная игра в обороне. Джикия, Маслов, Денисов, Тавареш — вся четверка защитников выглядела на удивление слабо. Столько ошибок! Впрочем, то же самое относится к центральным хавам. У Пруцева куча потерь, Зобнин в первом тайме полностью выпал из игры.

— Промес провел худший матч в сезоне?

— Да, футболисты «Оренбурга» перекрыли ему кислород. Наглухо! Выстроили оборону так, что лишили Промеса свободного пространства. Не было и поддержки от партнеров. У Соболева тоже мало что получалось. Как и у Зиньковского, которого явно подломил привоз первого гола. Вообще один из главных минусов нынешнего «Спартака» — посредственная игра в переходных фазах.

Антон Зиньковский. Фото ФК «Спартак»

— Примером проиллюстрируете?

— Кто-то ошибается, начинается быстрая атака соперника. Нужно сразу перестраиваться. Спартаковские защитники делают это очень плохо. Теряют позицию, не успевают друг друга подстраховать. Именно так «Оренбург» и забил два мяча.

— Джикия в этих эпизодах напортачил?

— Да уж. Вроде опытный защитник, капитан «Спартака» — и такие ляпы... Причем регулярно! Они не бросаются в глаза, когда команда побеждает. А здесь все его недостатки вылезли наружу. Возьмем первый гол.

— Который начался с обреза Зиньковского.

— Да. Но потом Маслов бежит на Воробьева, владеющего мячом, а Джикия почему-то стоит как вкопанный. Пас вразрез, удар Ковалева — все, вынимай.

— Теперь разберем второй гол.

— Во вратарской из игроков «Оренбурга» один Воробьев. Ну понятно же, что к нему пойдет мяч. Больше пасовать некому. Почему Джикия сзади? Сделай два шага вперед — и заблокируешь прострел! А он не успевает! Детские ошибки, ей-богу!

— Андрей Червиченко постоянно критикует спартаковских новичков — Тавареша и Дуарте. Справедливо?

— В атаке Тавареш полезен. Но когда у твоей команды серьезные проблемы сзади, надо в первую очередь об обороне думать. А там от него толку мало. Дуарте в Оренбурге отыграл полчаса, картины не испортил. Возможно, в следующем туре появится в основе — учитывая травму Джикии и слабую игру Маслова.

— А как вам Бальде, вышедший на замену?

— Да никак. Лишний вес, еле двигается... Теперь понятно, почему он на скамейке сидит. Николсон тоже разочаровал. Два момента загубил!

Зенитовские бразильцы играли вполноги

— «Динамо» после невнятного старта раскочегарилось. Сначала «Зенит» в Кубке прошли, затем увезли три очка из Екатеринбурга, прервав 16-матчевую беспроигрышную серию «Урала».

— Результат-то у команды есть. А вот качество игры пока не впечатляет. Она до сих пор не выстроена. Играет «Динамо» как получится, выезжает исключительно за счет индивидуального мастерства отдельных футболистов. Как в том же Екатеринбурге, где Тюкавин в конце матча оказался в нужное время в нужном месте и здорово исполнил. Но в целом «Урал» за счет слаженных командных действий выглядел предпочтительнее и уж ничью точно заслужил.

— При Шварце «Динамо» смотрелось интереснее?

— Намного! И командная игра была на другом уровне, и футболисты прибавляли. А что видим при Йокановиче? Все лидеры резко сдали, особенно Фомин и Захарян. Оба — бледная тень самих себя по сравнению с прошлым сезоном. Шунин регулярно ошибается. Никак не наберет форму Норманн...

— Зато Тюкавин в порядке.

— Да-а! В этом парне помимо постоянной нацеленности на ворота подкупает еще и характер. Тюкавину без разницы — с первых минут выходит или на замену. Всегда бьется до конца, заряжен на гол. Из любого полумомента старается выжать максимум.

Константин Тюкавин. ФК «Динамо»

— Вы понимаете, почему Йоканович больше доверяет Смолову?

— Только сам тренер может ответить на этот вопрос. Федор тоже хороший форвард. Более разносторонний. Но Тюкавину в скорости уступает.

— Полагаете, до медалей «Динамо» не дотянет?

— Вряд ли. По крайней мере на данный момент мне сложно представить, что «Спартак» и «Ростов» выпадут из призовой тройки.

— ЦСКА после победы над «Зенитом» отстает от «Спартака» всего на пять очков.

— Вот армейцы еще могут побороться за медали. Если все оставшиеся матчи будут проводить с такой же страстью, как в этом туре.

— Ну а с «Зенитом» что стряслось?

— В воскресенье он не показал чемпионской игры, за что и поплатился. ЦСКА по всем параметрам был лучше и заслуженно победил.

— «Зенит» настолько подкосила потеря Барриоса?

— Он важная фигура в середине поля, но дело не в этом. Мне кажется, после внезапной осечки «Спартака» в Оренбурге зенитовские бразильцы подумали, что вопрос с чемпионством уже решен. Отсюда и проблемы с настроем. Играли вполноги.

— Это чувствовалось?

— Ну конечно! Малком, Вендел, Клаудиньо были совершенно непохожи на себя. Вялые, аморфные, минимум агрессии. Столкнувшись с яростным сопротивлением со стороны армейцев, перестроиться уже не смогли. Поэтому и впереди ничего не создали. Одни с первых минут вышли играть на победу, бились за нее от ножа. Другие — отбывали номер.

— В чемпионской гонке нас теперь ждут сюрпризы?

— Хотелось бы. Но шансы минимальные. Последние неудачи встряхнут «Зенит». Ребята там опытные, должны собраться и спокойно докатить до очередного золота.

Пиняев из Кайо петрушку сделал

— Давайте о самом ярком матче 20-го тура — «Локомотив» — «Краснодар». За счет чего команда Галактионова перевернула игру во втором тайме?

— Начнем с того, что первый тайм «Локо» провалил. Футболисты были какие-то сонные, заторможенные... Гости больше владели мячом, делали все на такт быстрее, забили два гола. Ну и, наверное, чуть-чуть расслабились. Подумали — раз игра дается настолько легко, дальше будет то же самое. Но после перерыва мы увидели уже совсем другой «Локомотив». Парни завелись, забегали и вырвали третью победу подряд.

— Были бы вы тренером «Локо» — заменили бы в перерыве Дзюбу?

— Нет. Тут чуйка нужна. С одной стороны, первые 45 минут Артем проходил пешком. Еще и пенальти не реализовал. Пробил кошмарно — просто спижонил!

— А с другой стороны?

— Мы же знаем характер Дзюбы. Трудности его лишь раззадоривают. Сам их создает — и успешно преодолевает. На второй тайм вышел разъяренный. Отдал голевой пас и забил победный! Красавец!

— Контракт у него до конца сезона. Как думаете, задержится Артем в «Локо»?

— Почему нет? Он из категории форвардов, которые весь матч могут быть в тени, а потом одним касанием сделать результат. К тому же в РПЛ сейчас такой уровень защитников, что Дзюба и в 40 лет будет забивать!

— Теперь-то есть уверенность, что «Локо» избежит стыков?

— Думаю, у Галактионова все получится. Хотя от его нынешней команды двоякое впечатление. Почему-то в первом тайме она часто выглядит неубедительно. Зато во втором резко преображается. Откуда такие перепады?

— Недавно услышал от Романа Орещука: «Ивич — классный тренер. Но его команды всегда играют от обороны. Это не тот футбол, с которым ассоциируется «Краснодар».

— Хм. Пока мы наблюдаем обратную картину. «Краснодар» неплохо комбинирует, хорош в позиционной атаке. А вот в обороне играет безобразно! Даже от «Торпедо», которое забило в лиге меньше всех, два пропустили! От «Локомотива» — три. От ЦСКА в первом кубковом матче вообще могли получить мячей шесть или семь. Да, в ответном пободались — но в следующий раунд вышли армейцы. У «Краснодара» проблемы и в центре защиты, и на флангах. Алонсо надежности не добавил. Ну а с Кайо давно все понятно.

— Это самое слабое звено?

— Задатки-то у парня есть. Высокий, мощный, все снимает на «втором этаже». Его сложно обыграть один в один. Но бесконечные привозы Кайо — это что-то с чем-то... В субботу опять на ровном месте организовал атаку на свои ворота, подарив мяч Пиняеву. Тот из бразильца петрушку сделал! Если бы еще забил — был бы фантастический по красоте гол!

Сергей Пиняев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Пусть «Химки» вылетают и не позорят российский футбол

— Скандал тура — ситуация в Нижнем Новгороде. Против «Торпедо» сыграл полузащитник Михайлов, не отбывший дисквалификацию из-за перебора желтых карточек. Две из которых ему влепили еще в «Зените-2», где начинал сезон.

— Выходит, в «Пари НН» не знали, что карточки игрока из ФНЛ и ПФЛ переносятся в РПЛ и суммируются?

— Совершенно верно.

— Ну и бардак! Я не про клуб — про лигу. На мой взгляд, именно она виновата в случившемся. Как сотрудникам клуба РПЛ отслеживать количество предупреждений, которые по ходу чемпионата получают игроки в низших дивизионах? Этим должна заниматься лига! Кроме того, есть вопрос к регламенту.

— Какой же?

— Почему наказания в разных турнирах суммируются? Дурдом! Либо введите такую электронную систему, которая будет учитывать все карточки и автоматически блокировать заявку игрока на матч. А тут нижегородцев просто сделали крайними. Если протест «Торпедо» будет удовлетворен, им запишут 0:3. Обидно.

— Ваш прогноз — кто вылетит из РПЛ?

— На 90 процентов — «Торпедо» и «Химки».

— Аргументы?

— У торпедовцев и очков маловато, и качество игры хромает. В Нижнем только во втором тайме зашевелились, забегали, сравняли счет. Но в концовке едва не пропустили. Что касается «Химок», то весь сезон в клубе творится черт-те что! Пусть вылетают и не позорят российский футбол!

— Жестко.

— Зато честно. Садыгову-старшему футбол до фонаря. Главное — чтобы его сын играл. А тот вообще не тянет. В итоге страдает команда. Если Садыгов-младший на поле, «Химки» фактически в меньшинстве.

— «Сочи» два последних матча сгорел с общим счетом 0:7. Есть объяснение?

— С «Оренбургом» — несчастный случай. У соперника четыре удара в створ — четыре гола! При этом в первом тайме сочинцы неплохо контролировали мяч, создавали моменты. Но пропустили дважды — и развалились. Игра в Воронеже — другое дело. Там команда произвела удручающее впечатление. Явно не хватало Нобоа, от которого идет весь креатив. Без него ни обостряющих передач, ни ударов, все очень медленно... «Факел» перебегал «Сочи». Превзошел в агрессии, скорости, самоотдаче.

— Летом Бердыев устроит в «Сочи» чистку?

— Наверняка. Состав там не для больших задач. Многим уже за 30 — Джанаеву, Нобоа, Юсупову, Терехову, Цаллагову, Бурмистрову, Жоаозиньо... Если в «Сочи» хотят снова бороться за медали, команду нужно омолаживать.