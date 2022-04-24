«Ростов» анонсировал матч со «Спартаком» с Карпиным в роли шахматиста

Пресс-служба «Ростова» в своем Telegram-канале анонсировала предстоящий матч команды в 26-м туре Тинькофф РПЛ против московского «Спартака».

В соцсети опубликована картинка, на которой главный тренер ростовской команды Валерий Карпин изображен в образе шахматиста.

Встреча команд состоится сегодня, 24 апреля, в Ростове. Начало — в 16.30 мск.

«Ростов» после 25 туров Тинькофф РПЛ расположился на 9-м месте, набрав 31 очко. «Спартак» с таким же количеством очков расположился строчкой выше.