Меня давно забавляет подача матчей «Ростова» со «Спартаком» в медиа через соперничество Валерия Карпина с красно-белыми и лично Леонидом Федуном. Говорит она ровно об одном — как же люди любят жить прошлым и придавать преувеличенное значение тому, что давным-давно осталось позади.

Точно так же, уверен, саркастически улыбается по этому поводу и сам Карпин, о чем он неоднократно говорил — и в формальных беседах для СМИ, и «офф-рекорд». Сколько лет прошло со времен «сбитого летчика», сколько воды утекло! Да и учитывая серию позитивных высказываний о нынешнем главном тренере ростовчан и сборной России со стороны той же Заремы Салиховой, оказывающей каждодневное влияние на умонастроения Федуна, смею предположить, что и владелец «Спартака» уже давным-давно отпустил ту ситуацию.

Другое дело, что в конкретном моменте, когда «Ростов» конкурирует со «Спартаком» за более высокое место в таблице и они имеют абсолютно одинаковые показатели по победам, ничьим и поражениям (только соотношение мячей у команды с Дона на четыре гола лучше), обеим сторонам важно этот матч выиграть. Но это не имеет никакого отношения к мотивации вроде «Я еще раз поставлю этого Федуна на место и отвечу за «сбитого летчика» и т. д.

Другое дело, что, насколько я понимаю, Карпин дал себе зарок не возвращаться в «Спартак» Федуна, если тот оказывает хоть какое-то влияние на происходящее в клубе. При этом против той же Заремы он абсолютно ничего не имеет. Вот такой дуализм. Но связан он опять же не с обидой на «сбитого летчика», а, во-первых, с тем, что с Заремой он лично никогда не работал, а во-вторых, с воспоминаниями о том, что с главным акционером сложно о чем-то договариваться реально вдолгую. Потому что позже в его кабинет зайдет кто-то другой, кто его переубедит.

На самом-то деле никому, кроме Карпина, Федун и близко не доверял так долго. Второй заход, правда, получился более традиционным (чуть больше года), при этом осень 2013-го вышла у «Спартака» одной из лучших за всю российскую историю — там были и разгром ЦСКА, и 4:2 у «Зенита». Возможно, молодого еще тренера подвело самоуверенное заявление той зимой, что «Спартак» не просто будет бороться за золото, а выиграет эту борьбу. И когда ранней весной 2014-го что-то пошло не так — поражение в Грозном, проигрыш на Кубок от тогда еще клуба второго дивизиона «Тосно» и, наконец, домашняя ничья с летевшим кубарем в первый дивизион «Анжи», — Федун стал сам и сделал Карпина жертвой тех самых ожиданий, которые, по Андрею Аршавину, обернулись его же проблемами.

А может, Федун тогда затаил на Валерия Георгиевича за Унаи Эмери, сочтя, что гендиректор Карпин его, грубо говоря, слил. Но, по мне, это тоже в первую очередь была ответственность владельца, который при тренере Эмери назначил гендиром его предшественника, вовсе не отказавшегося от тренерских амбиций. Чего Федун ждал? Создав такую конфигурацию, Леонид Арнольдович сам сделал все для того, чтобы она оказалась нежизнеспособной.

Унаи Эмери. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Зато первый заход Карпина в «Спартак» получился рекордным по срокам для времен Федуна-босса — без малого четыре сезона! Они вместили в себя две серебряные медали, включая сложнейшую — в длинном полуторалетнем сезоне-2011/12, а также выход в четвертьфинал Лиги Европы. При этом периодически красно-белых потряхивало и даже швыряло, что с учетом неопытности Карпина удивлять не должно было. Он ведь до прихода в «Спартак» сначала на должность гендиректора летом 2008-го не раз говорил, что о тренерской карьере вообще не думал!

Как-то я спрашивал Карпина, какой опыт заставил его пересмотреть взгляды на тренерскую карьеру. Он ответил — Армавир и «Мальорка», где он понял, что футболисты бывают не только такого уровня, как в «Спартаке», и их тоже надо учить и превращать в команду. И не ждать от них того, что когда-то умел сам.

Тут, конечно, следует заметить, что лучше бы сначала это понять, а потом уже, с опытом такой работы, приходить в «Спартак» — как это случилось у тех же Бескова (начинавшего в детско-юношеской школе ФШМ) и Романцева (прошедшего до красно-белых через «Красную Пресню» во второй лиге и «Спартак» из Орджоникидзе в первой). Но не Карпин сам себя назначил в «Спартак», а это предложение — из таких, от которых невозможно отказаться. Любому человеку свойственно думать, что он справится. И, кстати, второе место в дебютном сезоне-2009 должно было его в этом лишь убедить.

С тех пор Карпин набрал изрядно тренерского опыта, у него почти не было пауз в работе и ожидания у моря погоды. Я до сих пор не убежден, что он хорошо научился готовить команды к весенней части чемпионата на длинных сборах (почему-то весна в том же «Ростове» у него всегда получалась хуже, чем осень), но в его умении быстро и решительно повлиять на командный менталитет сомнений нет. Это и по сборной было видно, и по «Ростову», резко переставшему тонуть после его прихода нынешней весной. Недаром к матчу со «Спартаком» Карпин подходит с багажом в виде трех побед подряд.

Валерий Карпин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

И лично мне в этом матче ростовчане видятся фаворитами. Слишком много сил и эмоций «Спартак» отдал в среду в победном кубковом четвертьфинале с ЦСКА, в котором, исходя из своего состава, по игре прыгнул выше головы. Добавим сюда многочасовой переезд в Ростов на поезде, недельный цикл подготовки и домашнюю игру у самого «Ростова» — и получим абсолютно все объективные факторы, которые говорят в пользу Полоза и Ко.

Но к навязшей в зубах мести за «сбитого летчика» это никакого отношения не имеет. Карпин давно уже доказал всем и в первую очередь самому себе, что он таковым не является. Его сегодняшний тренерский день достаточно богат и насыщен, чтобы не зацикливаться на былых фразах и обидах.