«СЭ» рецензирует яркое дерби.

Всю весну я пытался понять, в чем заключается игровая философия Ваноли. Да, слишком наивно требовать четкий рисунок игры после четырех месяцев в команде (особенно в «Спартаке»). Но хотелось просто понять, какой план.

На закрытых сборах Паоло наигрывал схему с тремя центральными защитниками — с высоким прессингом, реактивным включением в отбор после потери и другими фишками Антонио Конте. С этим набором Паоло вошел в сезон — и дальше менял стратегию чуть ли не в каждом матче. «Спартак» перестраивался на 3-4-3 с быстрыми флангами, выставлял двух форвардов при 3-4-1-2, а во время матча с «Рубином» трансформировался на 4-3-3. Чтобы спустя три дня снова вернуться к варианту с тремя центральными защитниками и самой неожиданной парой латералей: Кофрие ожидаемо повис на карточке до перерыва, а для Леона Классена это вообще был первый матч в России. Дебютировать в дерби — особые ощущения. И особый риск.

Но именно в таком сочетании «Спартак» выдал один из самых качественных матчей в 2022 году. После «Рубина» Паоло говорил про проблемы с характером и психологией, а также важность работы над менталитетом победителей. Звучало не очень убедительно — дежурные слова, которые вряд ли что-то изменят. Но «Спартак» вышел очень заряженным (особенно на фоне ЦСКА) — и это компенсировало многие проблемы. Красно-белые сразу захватили контроль, давили на чужой половине и фактически за тайм сняли все вопросы.

— Мы доминировали от начала и до конца, — уверял Зелимхан Бакаев.- Если бы не удаление, все равно бы доминировали. У нас сумасшедший настрой! Это не объяснить. Надо присутствовать и чувствовать это. Поэтому никакого равного матча!

Иллюзию равной игры создали два супермомента у ЦСКА, который в меньшинстве наиграл минимум на гол. Но, во-первых, «Спартак» должен был забивать гораздо больше (у Акинфеева уже к часу игры было 8 сложнейших сэйвов). Во-вторых, в ЦСКА все хорошо осознают, что две штанги — так себе заявка на победу при такой игре, а дерби было испорчено еще до перерыва.

— Первый тайм, если мягко говорить, нам даже близко нельзя занести в актив. Нормальным языком — мы играли очень плохо, — признал Алексей Березуцкий. — Наверное, это наш худший первый тайм в сезоне. Во втором тайме, несмотря на удаление, мне игра понравилась больше, то же касается и эмоциональной составляющей. Но в меньшинстве так долго действовать тяжело.

В перерыве ЦСКА перестроился на 4-4-1 — с Зайнутдиновым и Заболотным вместо Мухина и Медины. И вдесятером смотрелся ярче, чем при игре в равных составах. Мы критиковали армейцев за слабую игру против аутсайдеров, проблемы с командами, которые паркуют автобусы, и нулевую концентрацию в важных моментах (например, в Уфе). Но если «Спартак» ради одной важной игры собрался и, несмотря на все проблемы, 90 минут был похож на топ-команду, то ЦСКА сразу расклеился и шел на рекорд по количеству персональных и систематических ошибок. Например, в последних матчах армейцев постоянно ловили забросами за спины защитников (особенно когда Марио играл на непривычной позиции в центре), и Ваноли этим пользовался: Бакаев, который выдал роскошный матч, идеально разрезал линию и запускал партнеров в свободные зоны.

Удивительно, что, возможно, лучший матч при Паоло (конкурент — победа над «Динамо») провалили оба форварда:свежий Соболев путался в мяче и не мог ни от кого убежать (хотя заработал пару важных фолов), у Николсона просто ничего не получалось. Реализация — важная вещь в играх на вылет, но точно не критичная. Особенно на фоне остальных проблем «Спартака», которые вряд ли окончательно исчезли.

И это ключевое отличие от того же ЦСКА. На дистанции спад у обоих клубов, но когда надо перезагрузиться и выцарапать результат, команда Ваноли это делает. В Кубке осталось две игры — других шансов спасти сезон просто не существует. «Спартак» просто обязан этим пользоваться: в РПЛ «качели» с результатами продолжатся, но в полуфинале и финале можно снова затащить на эмоциях, желании и сумасшедшем заряде.

Конечно, это не делает красно-белых фаворитами, но я вообще не удивлюсь, если «Спартак» завершит этот сезон с трофеем.

Вопреки всему.