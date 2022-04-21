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«Спартак» слаб на дистанции, но классно преображается ради топ-матчей. Кубок — главный шанс Ваноли

«Спартак» слаб на дистанции, но классно преображается ради топ-матчей
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в
20 апреля. Москва. ЦСКА — «Спартак» (Москва) — 0:1 Роман Зобнин, Юсуф Языджи и Самюэль Жиго.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
«СЭ» рецензирует яркое дерби.
БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
20 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:1
Спартак
Голы
Бакаев, 21 (0:1)
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Щенников Дивеев Мухин (Зайнутдинов, 47) Карраскаль (Эджуке, 74) Гбамен Медина (Заболотный, 46) Бийол Юсуф Языджи (Ушаков, 74) Обляков (Фукс, 82)
Спартак
Максименко Кофрие Жиго Классен (Денисов, 87) Джикия Чернов Бакаев (Литвинов, 64) Мартинс Игнатов (Соболев, 80) Зобнин (Пруцев, 64) Николсон (Рассказов, 86)
Предупреждения
Карраскаль 24’, Гбамен 36’, Мухин 37’, Заболотный 68’, Щенников 78’, Фукс 90+3’  -  Бакаев 32’, Мартинс 43’, Кофрие 45+1’, Николсон 78’, Соболев 87’, Жиго 90+4’, Максименко 90+5’
Удаления
Гбамен 45+3’ (вторая ж.к)
Судьи
Москалев (Воронеж) Лунев (Новосибирск) Мурашов (Москва)
ВАР
Иванов (Ростов-на-Дону) Болотенков (Москва)

Всю весну я пытался понять, в чем заключается игровая философия Ваноли. Да, слишком наивно требовать четкий рисунок игры после четырех месяцев в команде (особенно в «Спартаке»). Но хотелось просто понять, какой план.

На закрытых сборах Паоло наигрывал схему с тремя центральными защитниками — с высоким прессингом, реактивным включением в отбор после потери и другими фишками Антонио Конте. С этим набором Паоло вошел в сезон — и дальше менял стратегию чуть ли не в каждом матче. «Спартак» перестраивался на 3-4-3 с быстрыми флангами, выставлял двух форвардов при 3-4-1-2, а во время матча с «Рубином» трансформировался на 4-3-3. Чтобы спустя три дня снова вернуться к варианту с тремя центральными защитниками и самой неожиданной парой латералей: Кофрие ожидаемо повис на карточке до перерыва, а для Леона Классена это вообще был первый матч в России. Дебютировать в дерби — особые ощущения. И особый риск.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. ЦСКА — «Спартак»: победа красно-белых в дерби через два дня после столетия

Но именно в таком сочетании «Спартак» выдал один из самых качественных матчей в 2022 году. После «Рубина» Паоло говорил про проблемы с характером и психологией, а также важность работы над менталитетом победителей. Звучало не очень убедительно — дежурные слова, которые вряд ли что-то изменят. Но «Спартак» вышел очень заряженным (особенно на фоне ЦСКА) — и это компенсировало многие проблемы. Красно-белые сразу захватили контроль, давили на чужой половине и фактически за тайм сняли все вопросы.

— Мы доминировали от начала и до конца, — уверял Зелимхан Бакаев.- Если бы не удаление, все равно бы доминировали. У нас сумасшедший настрой! Это не объяснить. Надо присутствовать и чувствовать это. Поэтому никакого равного матча!

Зелимхан Бакаев. Ваноли снова заменил Бакаева, несмотря на гол и топ-игру. При Паоло он не провел ни одного полного матча

Иллюзию равной игры создали два супермомента у ЦСКА, который в меньшинстве наиграл минимум на гол. Но, во-первых, «Спартак» должен был забивать гораздо больше (у Акинфеева уже к часу игры было 8 сложнейших сэйвов). Во-вторых, в ЦСКА все хорошо осознают, что две штанги — так себе заявка на победу при такой игре, а дерби было испорчено еще до перерыва.

— Первый тайм, если мягко говорить, нам даже близко нельзя занести в актив. Нормальным языком — мы играли очень плохо, — признал Алексей Березуцкий. — Наверное, это наш худший первый тайм в сезоне. Во втором тайме, несмотря на удаление, мне игра понравилась больше, то же касается и эмоциональной составляющей. Но в меньшинстве так долго действовать тяжело.

Владимир Москалев в&nbsp;окружении футболистов ЦСКА и &laquo;Спартака&raquo;. Перед дерби ЦСКА — «Спартак» нарушены регламент работы ВАР и правила игры. Что происходит в нашем судействе?

В перерыве ЦСКА перестроился на 4-4-1 — с Зайнутдиновым и Заболотным вместо Мухина и Медины. И вдесятером смотрелся ярче, чем при игре в равных составах. Мы критиковали армейцев за слабую игру против аутсайдеров, проблемы с командами, которые паркуют автобусы, и нулевую концентрацию в важных моментах (например, в Уфе). Но если «Спартак» ради одной важной игры собрался и, несмотря на все проблемы, 90 минут был похож на топ-команду, то ЦСКА сразу расклеился и шел на рекорд по количеству персональных и систематических ошибок. Например, в последних матчах армейцев постоянно ловили забросами за спины защитников (особенно когда Марио играл на непривычной позиции в центре), и Ваноли этим пользовался: Бакаев, который выдал роскошный матч, идеально разрезал линию и запускал партнеров в свободные зоны.

Удивительно, что, возможно, лучший матч при Паоло (конкурент — победа над «Динамо») провалили оба форварда:свежий Соболев путался в мяче и не мог ни от кого убежать (хотя заработал пару важных фолов), у Николсона просто ничего не получалось. Реализация — важная вещь в играх на вылет, но точно не критичная. Особенно на фоне остальных проблем «Спартака», которые вряд ли окончательно исчезли.

Эмоции главного тренера &laquo;Спартака&raquo; Паоло Ваноли.

И это ключевое отличие от того же ЦСКА. На дистанции спад у обоих клубов, но когда надо перезагрузиться и выцарапать результат, команда Ваноли это делает. В Кубке осталось две игры — других шансов спасти сезон просто не существует. «Спартак» просто обязан этим пользоваться: в РПЛ «качели» с результатами продолжатся, но в полуфинале и финале можно снова затащить на эмоциях, желании и сумасшедшем заряде.

Конечно, это не делает красно-белых фаворитами, но я вообще не удивлюсь, если «Спартак» завершит этот сезон с трофеем.

Вопреки всему.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Паоло Ваноли
7
16
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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