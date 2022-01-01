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Путевка на ЧМ в Катаре и прорыв наших клубов в еврокубках. Чего мы ждем от 2022 года

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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Сегодня, 10:30
Зарема Салихова, Валерий Карпин и Артем Дзюба. Фото «СЭ» Сборная России: цель — ЧМ-2022. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Один из стадионов ЧМ-2022 в Катаре собран из 974 контейнеров. Фото Getty Images «Динамо» и «Зенит» сыграли в Москве вничью перед зимней паузой — 1:1, а Клаудиньо отметился нереализованным пенальти и голом. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II «Спартак» дважды обыграл «Наполи» в группе Лиги Европы. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Артем Дзюба может вскоре покинуть «Зенит». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Александр Головин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Зарема Салихова и Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зарема Салихова, Валерий Карпин и Артем Дзюба. Фото «СЭ»
Теги:
Будет мощно!

Один из самых турбулентных годов позади — мы ворвались в 2022-й, который точно будет ярче, радостнее и бодрее. «СЭ» выделяет самые ожидаемые футбольные события, которые произойдут в ближайшие 12 месяцев.

Вперед!

Сборная России: цель — ЧМ-2022. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России: цель — ЧМ-2022. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зарема Салихова, Валерий Карпин, Камила Валиева. Что попросят у Деда Мороза Зарема и Карпин. Новогодняя почта-2021

Попадание сборной России в Катар

Мы были в шаге от выхода на ЧМ-2022 напрямую, но из-за рокового автогола в Сплите будем пробиваться в Катар через тяжелейший плей-офф, который теперь состоит из двух матчей. Оба пройдут в России, но команда Карпина не будет считаться фаворитом: и Польша, и Швеция с Чехией реально очень крепкие сборные. А учитывая, как тяжело мы исторически проводили стыки, весна станет самым стрессовым временем года. Запасаемся успокоительным, верим в команду и ждем эпичного прохода на главный турнир года. Россия обязана быть в Катаре!

Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Развязка конфликта Карпина и Дзюбы

Главная интрига перед стыковыми матчами — состав сборной России. А именно — состав ее самой проблемной линии. Осенью казалось, что вопрос с приглашением Дзюбы закрыт: Карпин включил страйкера в расширенный список, но после отказа ехать в команду больше не вызывал игрока. Перед Новым годом Артем продолжил заочное противостояние: дал объемное интервью, в котором заявил о желании вернуться в сборную и сыграть с Польшей. Следующий ход — за Карпиным. И, кажется, он станет определяющим.

Один из стадионов ЧМ-2022 в Катаре собран из 974 контейнеров. Фото Getty Images
Один из стадионов ЧМ-2022 в Катаре собран из 974 контейнеров. Фото Getty Images

Самый необычный чемпионат мира в истории

В этом году нас ждет последний ЧМ с 32 командами (с 2026 года число участников увеличится до 48), и первый, который пройдет не летом, а зимой на Ближнем Востоке. Финал состоится 18 декабря, а сам турнир может лишиться Италии или Португалии и, что самое важное, России. Ждем стыковых матчей и надеемся, что наша сборная подарит отличное настроение перед следующим Новым годом!

«Динамо» и «Зенит» сыграли в Москве вничью перед зимней паузой — 1:1, а Клаудиньо отметился нереализованным пенальти и голом. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Динамо» и «Зенит» сыграли в Москве вничью перед зимней паузой — 1:1, а Клаудиньо отметился нереализованным пенальти и голом. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зарема Салихова, Валерий Карпин, Станислав Черчесов, Артем Дзюба, Ральф Рангник. Провожаем 2021-й: Зарема, Карпин, Черчесов, Дзюба, Рангник и Fan ID

Чемпионская гонка в РПЛ

«Зенит» три года доминирует в премьер-лиге, но в этом сезоне получил самого неожиданного конкурента. «Динамо» Сандро Шварца покорило лигу ярким футболом и россыпью вундеркиндов, которые быстро интегрировались в основном составе. За 12 туров до финиша у банды Сергея Семака на два очка больше, но впереди — непростое трансферное окно (под вопросом будущее Дзюбы, Ракицкого и Азмуна), а также мощная заруба за золото с «Динамо». И бело-голубые точно дадут бой.

«Спартак» дважды обыграл «Наполи» в группе Лиги Европы. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» дважды обыграл «Наполи» в группе Лиги Европы. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Ренессанс наших клубов в еврокубках

Осенью мы заранее похоронили наши команды в Европе, но «Спартак» и «Зенит» выдали супершоу. Красно-белые вообще сотворили одну из главных сенсаций в Лиге Европы, выиграв группу смерти с «Наполи», «Лестером» и «Легией». А «Зенит» наконец-то прибавил в Лиге чемпионов: тоже получил сложную группу, но достойно выбрался в евровесну.

Благодаря «Спартаку» и «Зениту» Россия уже проводит лучший еврокубковый сезон за три года, но останавливаться рано. Важно подниматься в таблице коэффициентов УЕФА, поэтому весной нашим клубам необходимо пройти в Лиге Европы как можно дальше.

Артем Дзюба может вскоре покинуть "Зенит". Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба может вскоре покинуть «Зенит». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Дзюба сам выгоняет себя из «Зенита». Его токсичность перевешивает козыри

Дзюба в новой команде

Главный ожидаемый трансфер зимы в РПЛ — уход Дзюбы из «Зенита». Похоже, что продления истекающего летом контракта не случится, и Артем наверняка покинет Питер уже зимой. Самое очевидное направление — Казань, где главный форвард страны воссоединится с Леонидом Слуцким. Мы знаем, насколько заряжен Дзюба, когда хочет доказать всем, что он все еще в порядке. Тем более на это еще и наложится стремление вернуться в сборную России. Судя по такому сценарию, в Казани намечается главный блокбастер 2022-го.

Александр Головин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Головин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Прогресс наших легионеров

2022-й наверняка станет поворотным для российских игроков, которые выступают за границей РПЛ: Александру Головину пора двигаться дальше, Алексею Миранчуку и Денису Черышеву — перезагружать карьеру (скорее всего, в новых клубах), а многим молодым игрокам, которые также уехали в Европу, — заявлять о себе.

Зарема Салихова и Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зарема Салихова и Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Спартак» Заремы

В начале сезона «Спартак» остался без спортивного директора, а перед Новым годом уволил тренера, который впервые с 2017 года вывел команду в еврокубковый плей-офф. Год столетия красно-белые начинают с понятной вертикалью: есть новый тренер Паоло Ваноли, есть новый спортдир Лука Каттани. И есть Зарема, которая остается в тени, но уже не просто управляет клубом, а расставляет на ключевые посты своих людей. Мы помним, как мощно «Спартак» шумел в 2021-м. Кажется, в новом году в Тушино будет еще громче.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
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П2

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