Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

Миколенко в «Эвертоне»

Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко перешёл в «Эвертон». Контракт подписан до лета 2026 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. В составе украинского клуба 22-летний футболист один раз становился чемпионом УПЛ, дважды брал Кубок страны и трижды выигрывал Суперкубок. В текущем сезоне Миколенко провел 15 матчей в чемпионате Украины и отдал в них 1 голевую передачу.

«Химки» хотят подписать Бистровича

По информации журналиста Анара Ибрагимова, полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович может перейти в «Химки». Армейцы готовы продать игрока. На данный момент стороны ведут переговоры и близки к соглашению. 23-летний хорват хочет получать больше игровой практики для перезагрузки карьеры. Контракт хавбека действует до лета 2025 года. В текущем сезоне Бистрович провел 6 матчей в РПЛ и забил 1 гол.

«Спартак» следит за нападающим «Специи»

Форвард «Специи» Мбала Нзола заинтересовал московский «Спартак», сообщает Secolo XIX. Однако, руководство итальянского клуба не намерено отпускать игрока в зимнее трансферное окно. Также 25-летнего ангольца ведёт «Фиорентина». Transfermarkt оценивает футболиста в три миллиона евро. Контракт Нзолы рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне Серии А нападающий сыграл 13 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 ассист.

Туанзебе покидает АПЛ

По информации Фабрицио Романо, защитник «МЮ» Аксель Туанзебе, ныне выступающий за «Астон Виллу», в ближайшее время перейдет в «Наполи». Арендное соглашение рассчитано до июня 2022 года и не предусматривает права выкупа. Сумма сделки — 500 тысяч евро. Transfermarkt оценивает 24-летнего англичанина в 8 миллионов евро. В этом сезоне Туанзебе провел 9 матчей в чемпионате Англии и не отметился результативными действиями.

«Интер» заинтересовался Миранчуком

По сведениям CalcioMercatoNews, полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может оказаться в «Интере». Действующий чемпион Италии хочет арендовать 26-летнего игрока с правом выкупа в конце сезона. В россиянине видят футболиста, способного время от времени заменять Хакана Чалханоглу. Transfermarkt оценивает Миранчука в 11 миллионов евро. Контракт Алексея рассчитан до лета 2024 года.