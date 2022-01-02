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Миколенко — в «Эвертоне», Бистрович может покинуть ЦСКА, «Интер» ведёт Миранчука

Матвей Морозов
Матвей Морозов
Корреспондент
Сегодня, 08:30
Алексей Миранчук. Фото Reuters
Алексей Миранчук. Фото Reuters
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Трансферные новости и слухи прошедшего дня.
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Миколенко в «Эвертоне»

Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко перешёл в «Эвертон». Контракт подписан до лета 2026 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. В составе украинского клуба 22-летний футболист один раз становился чемпионом УПЛ, дважды брал Кубок страны и трижды выигрывал Суперкубок. В текущем сезоне Миколенко провел 15 матчей в чемпионате Украины и отдал в них 1 голевую передачу.

«Химки» хотят подписать Бистровича

По информации журналиста Анара Ибрагимова, полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович может перейти в «Химки». Армейцы готовы продать игрока. На данный момент стороны ведут переговоры и близки к соглашению. 23-летний хорват хочет получать больше игровой практики для перезагрузки карьеры. Контракт хавбека действует до лета 2025 года. В текущем сезоне Бистрович провел 6 матчей в РПЛ и забил 1 гол.

«Спартак» следит за нападающим «Специи»

Форвард «Специи» Мбала Нзола заинтересовал московский «Спартак», сообщает Secolo XIX. Однако, руководство итальянского клуба не намерено отпускать игрока в зимнее трансферное окно. Также 25-летнего ангольца ведёт «Фиорентина». Transfermarkt оценивает футболиста в три миллиона евро. Контракт Нзолы рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне Серии А нападающий сыграл 13 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 ассист.

Туанзебе покидает АПЛ

По информации Фабрицио Романо, защитник «МЮ» Аксель Туанзебе, ныне выступающий за «Астон Виллу», в ближайшее время перейдет в «Наполи». Арендное соглашение рассчитано до июня 2022 года и не предусматривает права выкупа. Сумма сделки — 500 тысяч евро. Transfermarkt оценивает 24-летнего англичанина в 8 миллионов евро. В этом сезоне Туанзебе провел 9 матчей в чемпионате Англии и не отметился результативными действиями.

«Интер» заинтересовался Миранчуком

По сведениям CalcioMercatoNews, полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может оказаться в «Интере». Действующий чемпион Италии хочет арендовать 26-летнего игрока с правом выкупа в конце сезона. В россиянине видят футболиста, способного время от времени заменять Хакана Чалханоглу. Transfermarkt оценивает Миранчука в 11 миллионов евро. Контракт Алексея рассчитан до лета 2024 года.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
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Матвей Морозов все материалы автора

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