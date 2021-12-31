Провожаем 2021-й: Зарема, Карпин, Черчесов, Дзюба, Рангник и Fan ID

Все, чем запомнится уходящий год в российском футболе.

Январь

— Александр Кокорин неожиданно переходит из «Спартака» в «Фиорентину». Сумма трансфера — 4,5 миллиона евро, зарплата футболиста — 1,8 миллиона евро в год. За следующие 12 месяцев форвард сыграет девять матчей за итальянскую команду и лишь раз выйдет в стартовом составе.

— Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова объявляет о том, что на 99% клуб снимается с чемпионата из-за долгов. На конец января в команде остается только девять футболистов. В итоге клубы РПЛ отдают «Тамбову» в аренду игроков, с которыми он завершает сезон.

— Алексей Миранчук признается лучшим игроком января в «Аталанте». Он одерживает победу во многом благодаря активности российских болельщиков в соцсетях клуба. Первый месяц 2021 года оказывается лучшим в итальянской карьере россиянина: Миранчук забивает по голу в 1/8 финала и четвертьфинале Кубка Италии.

Февраль

— Последний российский клуб в еврокубках — «Краснодар» — вылетает из Лиги Европы после двух поражений от загребского «Динамо» в 1/16 финала. Россия завершает евросезон с катастрофическим результатом: всего одна победа в 26 матчах.

Как вылечить российский футбол?



Ваши варианты нужны в реплаях ? pic.twitter.com/j2WwVJlG2s — Спорт-Экспресс (@sportexpress) February 25, 2021

— Александр Головин оформляет хет-трик за «Монако»: его голы помогают команде победить «Ним» (4:3).

— Один из лучших легионеров в истории «Спартака» Квинси Промес возвращается в красно-белый клуб. «Аякс» получает 8,5 миллиона евро.

— 17-летний хавбек «Динамо» Арсен Захарян впервые выходит в стартовом составе в матче РПЛ и забивает дебютный гол — в ворота «Ахмата».

Март

— Не стало спортивного комментатора Юрия Розанова. Ему было 59 лет.

— ЦСКА совершает первую в году тренерскую перестановку: место Виктора Гончаренко занимает Ивица Олич.

— Молодежная сборная России не выходит из группы на Евро-2021: победа над Исландией (4:1) и поражения в матчах с Францией (0:2) и Данией (0:3).

Апрель

— Мурад Мусаев подает в отставку с поста главного тренера «Краснодара». Спустя три дня клуб находит замену в лице Гончаренко.

БУМ! Мурад Мусаев покинул пост главного тренера «Краснодара» ? pic.twitter.com/VnYMYjQbxA — Спорт-Экспресс (@sportexpress) April 3, 2021

— РФС навсегда отстраняет от работы на футбольных матчах арбитра Михаила Вилкова.

— Знаменитый немецкий тренер Ральф Рангник приезжает в Россию на матч «Спартак» — «Локомотив». Сперва его визит связывают с красно-белыми, но он становится консультантом красно-зеленых.

— «Локомотив» повторяет клубный рекорд — 11 побед подряд. До всероссийского достижения ЦСКА красно-зеленым не хватает трех побед.

Май

— «Зенит» громит «Локомотив» 6:1 и досрочно выигрывает третье золото чемпионата России подряд. Артем Дзюба празднует победу в костюме Дэдпула.

— Покер в ворота «Тамбова» позволяет Дзюбе обогнать Сердара Азмуна и стать лучшим бомбардиром чемпионата с 20 голами. «Тамбов» проводит последний матч в своей истории.

— «Локомотив» в девятый раз выигрывает Кубок России — в финале повержены «Крылья Советов» (3:1).

— «Спартак» финиширует вторым в РПЛ. Доменико Тедеско покидает клуб, а на освободившийся пост приходит Руй Витория.

Серебряные медали и путёвка в ЛЧ ?



Спасибо за вашу поддержку в течение всего сезона, красно-белые! ??? pic.twitter.com/WtnPCNp7Ka — ФК «Спартак-Москва» ? (@fcsm_official) May 16, 2021

— Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова входит в совет директоров клуба, а спустя две недели покидает его. Причина — несогласие с выбором нового тренера.

— «Крылья Советов» устанавливают рекорд ФНЛ — 101 очко. Форвард самарцев Иван Сергеев также обновляет рекорд первенства — 40 голов за сезон.

Левандовски проводит прекрасный сезон, но до Сергеева все же не дотягивает ?



Об остальных и говорить нечего ? pic.twitter.com/ErvC65VBWw — Спорт-Экспресс (@sportexpress) May 9, 2021

— «Оренбург» занимает второе место в ФНЛ, но не получает лицензию РПЛ из-за несоответствия стадиона требованиям лиги. Прямую путевку в элиту получает «Нижний Новгород», занявший третье место. Стыковые матчи между клубами РПЛ и ФНЛ отменяют совсем, так как «Алания» тоже не получает лицензию.

Июнь

— Салихова открывает канал в Telegram. Она сразу же начинает публиковать там закрытые сведения о клубе и переписку с различными людьми, связанными с красно-белыми. Канал быстро набирает внушительное число подписчиков, а сама Зарема приходит на интервью к Ксении Собчак.

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— Экс-гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов подает в суд на «Спартак» с требованием выплатить ему 299,4 миллиона рублей.

— Олич внезапно уходит из ЦСКА из-за разногласий с руководством. Армейцы назначают Алексея Березуцкого исполняющим обязанности главного тренера, а позже утверждают его на этом посту.

— УЕФА дисквалифицирует арбитра Сергея Лапочкина на 10 лет. Он не сообщил футбольным властям о том, что в 2018 году ему предлагали оказать влияние на исход матча отборочного раунда Лиги Европы «Вентспилс» — «Бордо».

— Сборная Украины анонсирует форму, в которой будет играть на Евро-2020. На нее нанесен контур границ государства, включая Крымский полуостров. Это событие вызывает бурную реакцию в России.

— Сборная России не выходит из группы на Евро-2020. Команда Станислава Черчесова побеждает Финляндию (1:0), но проигрывает Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

Июль

— Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дает резонансную пресс-конференцию, по ходу которой рождается мем про полевого командира. Спустя неделю тренера увольняют из сборной, причем Черчесов отказывается от выплаты ему неустойки.

— У Юрия Жиркова истекает контракт с «Зенитом». Как минимум до зимы он остается без клуба.

— Голкипер «Зенита» Андрей Лунев отказывается продлевать соглашение с сине-бело-голубыми и на правах свободного агента переходит в «Байер».

— «Локомотив» объявляет о назначении Ральфа Рангника руководителем по спорту и развитию клуба.

Один из лучших специалистов в мире по футбольному воспитанию и развитию игроков, известный тренер и наставник Ральф Рангник назначен руководителем по спорту и развитию ФК «Локомотив» сроком на три года.



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— РФС публикует проект реформ РПЛ от голландской компании Hypercube. Агентство предлагает отказаться от лимита на легионеров.

— «Зенит» в шестой раз выигрывает Суперкубок России — повержен «Локомотив» (3:0).

— Одновременно со стартом нового чемпионата РФС объявляет о назначении нового главного тренера сборной России — им становится Валерий Карпин, работающий в «Ростове».

?? Валерий Карпин — новый главный тренер сборной России. https://t.co/wSZOmbMOvL pic.twitter.com/hLH5OK3Cdx — Сборная России (@TeamRussia) July 23, 2021

Август

— Карпин отказывается от совмещения двух постов — после двух поражений в двух стартовых турах РПЛ тренер сборной России покидает «Ростов». Вместо него приходит Юрий Семин.

— «Локомотив» со скандалом продает в «Краснодар» Гжегожа Крыховяка и проводит массовую закупку новичков по завышенным ценам.

— Отработавший на Евро-2020 Сергей Карасев становится главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА «Челси» — «Вильярреал».

— Финал женского футбольного турнира Олимпиады-2020 между Канадой и Швецией судит рефери Анастасия Пустовойтова.

— «Спартак» вылетает из Лиги чемпионов после двух поражений от «Бенфики». В перерыве первой встречи спортивный директор Дмитрий Попов объявляет об отставке через журналиста «СЭ» Игоря Рабинера. Позже Попов создает Telegram-канал, в котором публикует скриншоты переписки с Заремой Салиховой. Согласно одному из них, жена владельца клуба выбирала тренера по знаку Зодиака и наличию буквы «Р» в фамилии. Зарема в ответ на это закрывает свой канал.

— «Рубин» и «Сочи» не добираются до группового этапа Лиги конференций. В третьем отборочном раунде казанцы по сумме двух матчей уступают польскому «Ракуву», сочинцы — сербскому «Партизану». Дебютный матч «Рубина» в новом турнире оборачивается курьезом: у многих игроков отклеиваются буквы на форме.

Играй не за фамилию на спине, а за эмблему на груди! ??? pic.twitter.com/oGqnCGXSE8 — «Рубин» Казань (@fcrk) August 5, 2021

— «Зенит» после долгих переговоров покупает у «РБ Брагантино» полузащитника Клаудиньо за 12 миллионов евро.

— ЦСКА, «Спартак» и «Ростов» продают трех видных иностранцев английским клубам: Никола Влашич и Алекс Крал (на правах аренды) переходят в «Вест Хэм», а Матиас Норманн (тоже в аренду) — в «Норвич».

— Курбан Бердыев становится главным тренером казахстанского «Кайрата».

Курбан Бердыев снова в деле! 68-летний специалист возглавил «Кайрат» ? pic.twitter.com/lNwV15OYga — Спорт-Экспресс (@sportexpress) August 24, 2021

— РФС официально выдвигает предложение об отмене лимита на легионеров.

Сентябрь

— Президент России Владимир Путин высказывается против отмены лимита на легионеров: «Вам что, неизвестно, что с 1988 года сборная России не играет на Олимпийских играх? Ну, и еще не будет 20 лет, если одни иностранцы будут играть».

— Сборная России проводит первые матчи при Карпине: в трех играх с Хорватией, Кипром и Мальтой она набирает 7 очков.

Первая победа у Карпина есть. Жми лайк, если считаешь, что Валерий Георгиевич выведет сборную на ЧМ ??? pic.twitter.com/EL3u3jpEdd — Спорт-Экспресс (@sportexpress) September 4, 2021

— Марио Фернандес объявляет о завершении карьеры в сборной России.

— Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов оформляет дубль в ворота «Химок» и с восемью голами впервые в сезоне возглавляет снайперскую гонку РПЛ.

— «Спартак» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы сенсационно обыгрывает «Наполи» в гостях (3:2). «Зенит» в Лиге чемпионов дома громит «Мальме» (4:0).

— Юрий Семин покидает «Ростов» после кубкового поражения от «Чайки».

Спасибо вам, Юрий Павлович ?



Мы запомним ваши эмоции и профессионализм ? pic.twitter.com/LA6WxX1eSM — Football Club Rostov (@rostovfc) September 25, 2021

— Президент «Краснодара» Сергей Галицкий дает «Коммент.Шоу» первое интервью за долгое время, в котором объявляет о своей болезни.

— Карпин вызывает в сборную Дзюбу, но форвард «Зенита» отказывается: «Я долго думал над этой ситуацией и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на сто процентов».

Октябрь

— «Локомотив» объявляет об отставке Марко Николича — его место занимает Маркус Гисдоль.

Нам будет, что вспомнить и чем гордиться! ???



Спасибо за работу, Марко! ?? pic.twitter.com/mJ0xL2y6tj — «Локомотив» (@fclokomotiv) October 5, 2021

— Сергей Прядкин спустя 14 лет покидает пост президента РПЛ. Его место занимает председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

— Клубы РПЛ голосуют за сохранение текущего формата проведения турнира и отказываются от его реформирования.

— Сборная России побеждает двух конкурентов в борьбе за путевку на ЧМ-2022: Словакию (1:0) и Словению (2:1).

— Дзюба забивает сотый гол за «Зенит», а позже становится лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России.

— «Спартак» терпит крупнейшее поражение в истории чемпионатов России: 1:7 в Санкт-Петербурге от «Зенита».

Ноябрь

— Россия уверенно побеждает Кипр (6:0), но уступает Хорватии в решающей встрече за прямую путевку в Катар — 0:1. Команда Карпина отправляется в стыковые матчи, где в полуфинале сыграет с Польшей.

— «Зенит» после невзрачной ничьей в Мальме (1:1) гарантирует себе место в 1/16 финала Лиги Европы. «Спартак» добывает ничью в Лестере и снова обыгрывает «Наполи».

— Рангник возглавляет «Манчестер Юнайтед» до конца сезона и покидает пост руководителя по спорту и развитию «Локомотива». Вместо него назначают Ларса Корнетку.

Ральф Рангник переходит в «Манчестер Юнайтед»



Руководитель по спорту и развитию ФК «Локомотив» Ральф Рангник и клуб договорились о расторжении трудового контракта.



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— После матча ЦСКА — «Зенит» полиция без видимых причин задерживает более 400 болельщиков армейского клуба.

Декабрь

— В 17-м туре РПЛ по всей стране проходит акция в поддержку болельщиков ЦСКА — фанаты уходят с трибун задолго до окончания матчей.

— «Спартак» выходит в плей-офф Лиги Европы с первого места — на последних секундах матча с «Легией» пенальти отбивает голкипер Александр Селихов.

НАШ ГЕРОЙ! САША, БРАВО! ?



НАМ ПРОСТО НЕ ХВАТИТ СЛОВ, ЧТОБЫ ОПИСАТЬ ЭТОТ СЕЙВ! pic.twitter.com/i6rqup9sZm — ФК «Спартак-Москва» ? (@fcsm_official) December 9, 2021

— «Спартак» расстается с Руем Виторией и назначает главным тренером итальянца Паоло Ваноли.

— «Локомотив» завершает групповой этап Лиги Европы на четвертом месте без единой победы.

— «Зенит» играет вничью с «Динамо» (1:1) и уходит на зимний перерыв лидером премьер-лиги. Бело-голубые остаются главными преследователями петербургского клуба.

— Черчесов становится главным тренером венгерского «Ференцвароша».

— 17-летний вингер «Крыльев» Сергей Пиняев забивает первый мяч на высшем уровне. Он входит в тройку самых молодых авторов голов в истории чемпионатов России.

— ЦСКА пытается перенести матч с «Арсеналом» из-за морозов, но РФС настаивает на его проведении. В итоге игра проходит без зрителей.

— На 62-м году жизни не стало известного тренера Игоря Гамулы.

Сегодня ушёл из жизни бывший игрок и тренер нашего клуба Игорь Васильевич Гамула.



Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба.



Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Игоря Васильевича. pic.twitter.com/ZXzKC3IELr — Football Club Rostov (@rostovfc) December 8, 2021

— Госдума в третьем чтении принимает закон о введении Fan ID. Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года.