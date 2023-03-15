«Переписывались с Безбородовым до двух ночи...» Каманцев — о скандале в матче «Акрон» — «Локо» и судействе в РПЛ

«СЭ» обсудил работу арбитров с главой департамента судейства РФС Павлом Каманцевым.

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев посетил матч 1/4 финала FONBET Кубка России в Жигулевске, который запомнился не только поражением «Локомотива» от «Акрона», но и скандалом с нарушением регламента. Все из-за участия в игре Дмитрия Баринова, который должен был пропустить встречу из-за перебора карточек, но появился на поле — если бы «Локомотив» прошел дальше, «Акрон» мог бы подать протест и, согласно регламенту, добиться технического поражения соперника (0:3).

После матча в Жигулевске корреспондент «СЭ» обсудил эту ситуацию, а также работу российских рефери с главой департамента судейства РФС Павлом Каманцевым.

— Как оцените сегодняшнее судейство?

— Никаких вопросов не возникло ни у СМИ, ни у нас. Сейчас инспектор начал разбор. Чуть позже я узнаю оценку. Ключевых спорных моментов не было. Также очень порадовало, что не было никаких вопросов по серии пенальти. Она получилась длительной и интересной для болельщиков. На матче функционировала система ВАР. Думаю, получилась красивая игра без ошибок. Да, был эпизод с проверкой момента в штрафной «Локомотива» в первом тайме, но Женя Турбин сказал, что там все адекватно.

— Почему делегат матча не зафиксировал, что Баринов не мог участвовать в игре?

— Это не входит в его обязанности. Это — обязанность команд. Дисквалификации могут быть не только от желтых карточек — это может быть связано с допингом, КДК и так далее. На самом деле, в «Акроне» рады, что они одержали победу именно на поле.

Судьи не знали об этой ситуации. Мы шутили, что, если бы был технарь, им бы зарплату не заплатили, потому что в таком случае считалось бы, что матча не было.

Было интересно смотреть за тем, что, с одной стороны, команды очень хотели победить, а с другой — уже знали, что от написания жалобы можно получить 3:0.

— Перейдем к другим событиям, связанным с судейством. После матча «Спартак» — «Факел» Александр Алаев сказал, что арбитрам надо включиться. Как прокомментируете такую оценку?

— Считаю, что в том матче «Спартака» все ошибки, которые были совершены Безбородовым и его бригадой, не повлияли на исход. После не назначенного пенальти сразу же был забит гол (Промеса, — Прим. «СЭ»). ВАР помог исправить эпизод, связанный с минимальным движением руки [Пруцева] в штрафной. А с отменой гола ЭСК РФС поддержала [решение арбитра]: у Литвинова не было желания бороться за мяч, он сразу же обнимал защитника для того, чтобы расчистить позицию для Джикии. Этот план удался. Я думаю, что это была тренерская заготовка, хотя понятно, что «Спартак» никогда так не скажет. Ассистент эту позицию разгадал и сказал Владу.

Сегодня, когда это обсуждалось на ЭСК, эксперты поддержали его решение. В том числе и наши иностранные коллеги. Честно сказать, все были восхищены этим решением — настолько оно сложнообъяснимое!

Хотя спустя два часа после матча некоторые эксперты не могли объяснить, что же там произошло.

— Что значит «сложнообъяснимое решение» Безбородова?

— Оно было настолько сложным для восприятия людей, что [вердикт] говорит о высоком уровне интеллекта судьи и ассистента. Они это увидели, смогли объяснить нам. Мы в это сразу тоже не поверили, но потом посмотрели с нескольких ракурсов...

С Владом мы переписывались до двух часов ночи, обсуждали — сегодня эксперты изучили его с разных ракурсов и поддержали решение арбитра. Хотя момент абсолютно нетривиальный для понимания. Будем в этот раз особенно тщательно готовить видео для ЭСК и попытаемся покадрово пояснить, как Литвинов начинает нарушать правила, как возникает ответная реакция, с чем она связана, извлекает ли из этого преимущество Джикия. Очень сложный эпизод! И крутое решение, за которое мне абсолютно не стыдно.

— Создается ощущение, что вердикт ЭСК глобально ни на что не влияет.

— Смотрите, если вы совершите ошибку, вас штрафуют на работе?

Владислав Безбородов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Да.

— Судья, который пропускает две недели, по сути, лишается 50 процентов зарплаты. Мне кажется, это существенно. А когда это серьезная ошибка и он пропускает месяц, то и вовсе теряет 100 процентов. Много ли футболистов или тренеров штрафуются таким образом за неудачную игру? Всем хотелось бы быть кровожаднее, уничтожать судей, но это неконструктивная позиция, потому что без судей играть в футбол невозможно. Рефери во всех видах спорта и странах допускают ошибки просто из-за свойства игры. Ошибки есть везде. Даже на чемпионате мира, где уровень очень высок. Надо быть толерантнее к судьям. Да, есть грубые ошибки — мы их признаем и объясняем.

По сути, любое решение в сложном моменте против медийной команды приводит к скандалу. Смотрите: «Краснодар» — «Динамо», момент с офсайдом. Любое решение — скандал! Судьям не принимать решение? Он фиксирует офсайд — это решение; не фиксирует — тоже решение. Судья не может сказать: «Тут две большие команды, которые наверняка будут раскачивать вопрос в СМИ, поэтому я ухожу с поля». Любой вердикт вызывает дискуссию. Мы со своей стороны можем только объяснить на примитивном уровне: «Посмотрите, куда наклонился вратарь, куда он смотрит, как располагается потом. Может ли он прыгнуть — и прочее». Скажу так: скандалов много, ошибок — не так много.

— На матч 19-го тура РПЛ не получил назначение Мешков. Когда он вернется?

— Он обязательно вернется. Надеюсь, в 21 туре или в Кубке России. Как я уже говорил раньше, это будет зависеть от работы коллег. Виталий, думаю, рассчитывает вернуться как можно быстрее. Мы со своей стороны хотим, чтобы арбитры работали безупречно. Его срок ротации зависит больше от коллег. Если они будут работать не так, как в матче «Ростов» — «Нижний Новгород», то Мешков мог бы посидеть без назначений подольше.

— Ситуация с офсайдными линиями не поменялась?

— Ничего не поменялось. Но честно сказать, это не самая большая наша проблема за четыре тура.