Вот так надо обезоруживать «Зенит». ЦСКА вымучил победу и отправил свою черную серию на свалку истории
Футбол уже не первое десятилетие сравнивают с театром. Простор для аналогий действительно обширный: игроки — актеры, тренеры — режиссеры, поле — сцена, тренировки — репетиции, ну и так далее. На последние же сезоны РПЛ можно взглянуть немного с другого ракурса. Как будто ты идешь на постановку по книге, которую уже читал. Ты знаешь, что детали сюжета способны меняться — кто-то зажигает под софитами, кто-то уходит в тень, но вместе с тем понятно, чего плюс-минус ожидать и на какие впечатления настраиваться.
В чемпионате России скелет сюжета давно тоже легко предсказать заранее — наверняка появится безнадежный аутсайдер, московские клубы борются за вторую-пятую строчки (и кто-то обязательно конкретно провалится), ну а золото возьмет «Зенит». В такой парадигме зритель просто вынужден придумывать второстепенные интриги самостоятельно, чтобы не потерять интерес уже к середине сезона.
Один из таких вопросов — как вообще остановить этот самый «Зенит»? Как и любая команда, сине-бело-голубые подвержены функциональным спадам, лидеры у них тоже время от времени хандрят, так что ситуативные поражения у питерцев иногда случаются. Но ни разу за последние года четыре на уровне РПЛ у клуба не наблюдалось фундаментальных проблем на более-менее длинной дистанции.
В этом розыгрыше ситуация та же — «Зенит» всего четыре раза потерял очки, но системным спадом это точно не объясняется. Хотя бы потому, что во всех четырех случаях команда Сергея Семака не побеждала во встречах с андердогами (1:1 с «Факелом» и «Химками», 0:0 и поражение 1:2 от «Ахмата»). Даже топы нашей премьер-лиги вынуждены противостоять сине-бело-голубым вторым номером и соблюдать четкие тренерские инструкции по нейтрализации невских звезд. Вот и получается, что матчи «Зенита» идут по одному шаблону: фаворит РПЛ номер один старается реализовать преимущество в классе, соперник — искать уязвимые точки и надеяться на лучшее.
Для ЦСКА игры с «Зенитом» в нынешней эпохе — отдельная боль. Восемь официальных встреч подряд без побед, последняя добыта еще в 2018-м — такое никуда не годится. И с первых же минут матча москвичи показали, что хотят отправить черную серию на свалку истории.
Владимир Федотов выставил классическое сочетание по схеме 3-4-2-1, но очевидно внес корректировки. Так, ЦСКА включал мощный прессинг благодаря подвижной атакующей группе, а в случае неудачи быстро откатывался на свою половину поля. Та самая группа начинала работать в районе центрального круга и вместе с парой опорников заставляла гостей отправляться на фланги, где продвижение питерцев вперед красно-синие без нервов и гасили. Агрессивность и дисциплина при действиях без мяча — то, на что ЦСКА сделал явный акцент. Вероятно, в том числе поэтому Карраскаль, один из самых техничных и талантливых футболистов лиги, снова остался на скамейке запасных (и на поле так и не появился).
В первом тайме план работал шикарно: хозяева просто задушили чемпиона, нанесли шесть ударов по воротам из пределов штрафной и допустили всего один такой у «Зенита» — правда, Акинфееву пришлось спасать. Стоит отметить, что и «Зенит» был не похож на себя. Возможно, сказалось отсутствие травмированного Барриоса и качество поля, но тут скорее нужно отметить грамотную работу ЦСКА по обезоруживанию оппонента. У гостей же не получалось даже нормально подержать мяч, а импровизации Клаудиньо и Малкома вязли то в желтом газоне, то в ногах защитников.
В перерыве Семак внес любопытные коррективы. Неожиданно «Зенит» перестроился на схему с тремя центральными защитниками, и это помогло вернуть контроль. Опасные моменты у ворот Михаила Кержакова перестали возникать с той регулярностью, что раньше, однако и ощутимого преимущества сине-бело-голубые не получили. Как и ожидалось изначально, на первый план вышла борьба и умение реализовать немногочисленные моменты. ЦСКА в этом плане повезло — сначала рикошет помог Чалову отправить мяч в сетку, а затем штанга спасла армейцев от ответного гола. Надежда на лучшее сработала.
Вряд ли этот матч войдет в анналы как один из лучших в истории противостояния соперников. Но важно другое — во-первых, ЦСКА прервал свою антисерию, а во-вторых, показал, как можно вязать «Зенит» по рукам и ногам. Полезное пособие для всех тренеров РПЛ на будущее.
Ну а еще армейцы внесли авторские правки в сюжет нынешнего сезона. Маловероятно, что эта сцена как-то серьезно повлияет на эпилог, хотя финальный акт теперь обещает быть более интересным, чем многие ожидали.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|5
|10
|24-35
|20
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|1
|5
|14
|10-34
|8
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|0 : 1
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|3 : 0
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|3 : 2
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|0 : 1
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 1
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|1 : 1
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|1 : 0
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4