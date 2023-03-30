Агент Дивеева допустил интерес к защитнику со стороны «Наполи»

Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном интересе со стороны «Наполи».

«Мне ничего об этом неизвестно. Давайте будем отталкиваться от фактов. Будет интерес, значит, он будет выражен в предложениях. Тогда можно будет разговаривать. Есть партнеры, которые работают по Европе. Все возможно. Пока насчет «Наполи» ничего не знаю. Допускаю, что интерес есть, но у меня такой информации на сегодняшний день нет», — сказал Еремин «СЭ».

Дивеев выступает за армейцев с лета 2019 года. Действующее соглашение рассчитано до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 6 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 23-летний россиянин провел 14 матчей в составе ЦСКА, забил один гол и отдал одну результативную передачу.