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Просто Славиша. Какой он — настоящий Йоканович? Колонка Казакова

Илья Казаков
Колумнист
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Славиша Йоканович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Славиша Йоканович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Славиша Йоканович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Авторская колонка известного тележурналиста, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — об особенностях характера главного тренера «Динамо».

Йоканович пришел в бывшую динамовскую библиотеку в тренировочном костюме — и это было странно. Ну как странно... Не менее странным показалось бы, если бы он явился на интервью в том же строгом деловом образе, что мы наблюдаем из матча в матч на бровке. Костюм, ботинки, сорочка... Еще бы галстук — и тогда собрался бы полный образ...

В общем, если вернуться к моменту знакомства, представления о сербском тренере с реальностью не совпали. Или совпали не вполне. Представлялось, что это суровый холодный мужчина средних лет, соблюдающий максимальную дистанцию от собеседника и ставящий невидимый экран между собой и остальным миром, — такой невозмутимый викинг. А он удивился уже первому вопросу, еще не под запись: как правильно к вам обращаться?

— Славиша, — последовал ответ.

После появившейся лет десять назад моды на обращение Мистер к любому иностранному тренеру в России это тоже стало неожиданностью. Словно этой дистанции и этого кажущегося холода не было вовсе. Всего того, что мы видели во время матчей. И о чем слышали в футбольном мире — что Йоканович это анти-Шварц. Никаких обнимашек, никаких эмоций. Ничего кроме мысли, целей и задач. Будто это не человек, а робот из будущего.

Славиша Йоканович. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Славиша Йоканович.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Интервью делалось в сложном порядке — чтобы быстрее смонтировать для эфира, требовалось иметь готовый перевод. Поэтому вопросы задавались на русском, отвечал Йоканович на английском, переводчик переводил и тренеру, и под запись для ТВ — и, пока шел этот процесс, мы смотрели друг на друга. Его английский понятен и так — большой словарный запас, быстрая речь, но построение фраз типично славянское. А отвечал он долго, по несколько минут, так что паузу на перевод надо было как-то заполнять. Вот и разглядывали один другого, и я думал — в какой момент правильнее задать вопрос о том, что способно вызвать смех или улыбку у специалиста с застывшим лицом.

И тут я спросил про тренерскую философию Йокановича, после чего необходимость в заготовленном вопросе моментально отпала. Само по себе сочетание «философия» и «футбол» нормально — что Хиддинк, что Капелло часто произносили это в разговоре с журналистами. Но собеседнику стало смешно. Настолько, что серб начал иронизировать на этот счет — мол, я не профессор, не философ, а задача как у тренера одна: побеждать.

В этот момент произошло что-то удивительное. Передо мной сидел Славиша, а не Йоканович. Пропали и дистанция, и ледяная броня.

Только остался вопрос: почему его невозможно было представить таким? Способным развеселиться от обычной, в принципе, фразы. Умеющим шутить и получать удовольствие от игры слов и образов — точно так же он стал иронизировать после вопроса об отстраненной безэмоциональности во время матчей.

«Если бы прыжки гарантировали победу, я бы скакал на бровке все 90 минут», — сказал Славиша. И почти расхохотался.

Когда интервью шло больше часа, немного странно говорить, что тебе не хватило времени на общение, — но это действительно так. Двусторонний перевод украл минимум полчаса — жаль, что без него было не обойтись.

Славиша Йоканович. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Славиша Йоканович.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Напоследок мы перешли на испанский. Я спросил про Мадрид, где живет семья Славиши, — почему именно этот город и эта страна. Спросил про «Депортиво» и Ла-Корунью. Спросил даже про Англию и британцев. И это не продолжение интервью — просто разговор двух людей, практически ровесников, о поиске себя и своего места в жизни.

И показалось, что ему тоже не хватило времени, чтобы рассказать о себе. Что вся эта строгость, отстраненность, замкнутость — то, что кажется нелюдимостью, — не равно Йокановичу. Что, безусловно, этих качеств не отнять, но он намного больше. И уж точно намного позитивнее, чем кажется со стороны.

Сохранится ли весь этот позитив после ближайшего матча?

Судя по прогрессу в игре «Динамо» и слабости нынешних «Химок», основания думать так есть. Разве что качество поля может внести негативные коррективы. После того как на «ВТБ Арене» прошли финал Кубка России по регби и матч Первой лиги «Родина» — «Нефтехимик», состояние газона вызвало опасения у экспертов и болельщиков. Пошли даже разговоры, что бело-голубые намерены обменяться с подмосковным соперником кругами, чтобы поберечь поляну.

Но, насколько известно, в четверг в Петровский парк приезжала комиссия РПЛ, признавшая покрытие пригодным для игры, но при этом поставила условия: провести реновацию и отказаться от проведения нефутбольных мероприятий — по крайней мере, в ближайшее время.

Для набравшей ход команды Йокановича эти препятствия вполне преодолимы.

29.10.2022 | Локомотив — ЦСКА

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
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 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
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