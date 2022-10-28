Просто Славиша. Какой он — настоящий Йоканович? Колонка Казакова
Йоканович пришел в бывшую динамовскую библиотеку в тренировочном костюме — и это было странно. Ну как странно... Не менее странным показалось бы, если бы он явился на интервью в том же строгом деловом образе, что мы наблюдаем из матча в матч на бровке. Костюм, ботинки, сорочка... Еще бы галстук — и тогда собрался бы полный образ...
В общем, если вернуться к моменту знакомства, представления о сербском тренере с реальностью не совпали. Или совпали не вполне. Представлялось, что это суровый холодный мужчина средних лет, соблюдающий максимальную дистанцию от собеседника и ставящий невидимый экран между собой и остальным миром, — такой невозмутимый викинг. А он удивился уже первому вопросу, еще не под запись: как правильно к вам обращаться?
— Славиша, — последовал ответ.
После появившейся лет десять назад моды на обращение Мистер к любому иностранному тренеру в России это тоже стало неожиданностью. Словно этой дистанции и этого кажущегося холода не было вовсе. Всего того, что мы видели во время матчей. И о чем слышали в футбольном мире — что Йоканович это анти-Шварц. Никаких обнимашек, никаких эмоций. Ничего кроме мысли, целей и задач. Будто это не человек, а робот из будущего.
Интервью делалось в сложном порядке — чтобы быстрее смонтировать для эфира, требовалось иметь готовый перевод. Поэтому вопросы задавались на русском, отвечал Йоканович на английском, переводчик переводил и тренеру, и под запись для ТВ — и, пока шел этот процесс, мы смотрели друг на друга. Его английский понятен и так — большой словарный запас, быстрая речь, но построение фраз типично славянское. А отвечал он долго, по несколько минут, так что паузу на перевод надо было как-то заполнять. Вот и разглядывали один другого, и я думал — в какой момент правильнее задать вопрос о том, что способно вызвать смех или улыбку у специалиста с застывшим лицом.
И тут я спросил про тренерскую философию Йокановича, после чего необходимость в заготовленном вопросе моментально отпала. Само по себе сочетание «философия» и «футбол» нормально — что Хиддинк, что Капелло часто произносили это в разговоре с журналистами. Но собеседнику стало смешно. Настолько, что серб начал иронизировать на этот счет — мол, я не профессор, не философ, а задача как у тренера одна: побеждать.
В этот момент произошло что-то удивительное. Передо мной сидел Славиша, а не Йоканович. Пропали и дистанция, и ледяная броня.
Только остался вопрос: почему его невозможно было представить таким? Способным развеселиться от обычной, в принципе, фразы. Умеющим шутить и получать удовольствие от игры слов и образов — точно так же он стал иронизировать после вопроса об отстраненной безэмоциональности во время матчей.
«Если бы прыжки гарантировали победу, я бы скакал на бровке все 90 минут», — сказал Славиша. И почти расхохотался.
Когда интервью шло больше часа, немного странно говорить, что тебе не хватило времени на общение, — но это действительно так. Двусторонний перевод украл минимум полчаса — жаль, что без него было не обойтись.
Напоследок мы перешли на испанский. Я спросил про Мадрид, где живет семья Славиши, — почему именно этот город и эта страна. Спросил про «Депортиво» и Ла-Корунью. Спросил даже про Англию и британцев. И это не продолжение интервью — просто разговор двух людей, практически ровесников, о поиске себя и своего места в жизни.
И показалось, что ему тоже не хватило времени, чтобы рассказать о себе. Что вся эта строгость, отстраненность, замкнутость — то, что кажется нелюдимостью, — не равно Йокановичу. Что, безусловно, этих качеств не отнять, но он намного больше. И уж точно намного позитивнее, чем кажется со стороны.
Сохранится ли весь этот позитив после ближайшего матча?
Судя по прогрессу в игре «Динамо» и слабости нынешних «Химок», основания думать так есть. Разве что качество поля может внести негативные коррективы. После того как на «ВТБ Арене» прошли финал Кубка России по регби и матч Первой лиги «Родина» — «Нефтехимик», состояние газона вызвало опасения у экспертов и болельщиков. Пошли даже разговоры, что бело-голубые намерены обменяться с подмосковным соперником кругами, чтобы поберечь поляну.
Но, насколько известно, в четверг в Петровский парк приезжала комиссия РПЛ, признавшая покрытие пригодным для игры, но при этом поставила условия: провести реновацию и отказаться от проведения нефутбольных мероприятий — по крайней мере, в ближайшее время.
Для набравшей ход команды Йокановича эти препятствия вполне преодолимы.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2