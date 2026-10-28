Пальцев: «Кривцов для «Краснодара» — как Месси для «Барселоны»

Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев в комментарии для «СЭ» заявил, что команда не зависит от игры полузащитника Никиты Кривцова.

19 августа 24-летний россиянин получил травму в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Динамо» (1:0). Ожидается, что футболист вернется на поле после зимней паузы.

— Как думаешь, есть ли у «Краснодара» зависимость от игры Никиты Кривцова? Без него не очень идут дела.

— Мы же не наркоманы, как у нас может быть зависимость от кого-то?

— Имею в виду, что он определяет игру команды в атаке.

— У нас каждый футболист определяет игру команды. Что касается Никиты, он топ.

— Получается, что благодаря ему «Краснодар» на старте одержал шесть побед подряд?

— Не только благодаря Никите. Там заслуга всей команды.

— Ну давай так: Кривцова же не хватает на поле.

— Скажу так: Никита Кривцов для «Краснодара» — как Лионель Месси для «Барселоны».

В этом сезоне Кривцов провел 6 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.

Кирилл Радченко