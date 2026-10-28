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Защитник Краснодара Валентин Пальцев сравнил Никиту Кривцова с Лионелем Месси

Пальцев: «Кривцов для «Краснодара» — как Месси для «Барселоны»

Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев в комментарии для «СЭ» заявил, что команда не зависит от игры полузащитника Никиты Кривцова.

19 августа 24-летний россиянин получил травму в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Динамо» (1:0). Ожидается, что футболист вернется на поле после зимней паузы.

— Как думаешь, есть ли у «Краснодара» зависимость от игры Никиты Кривцова? Без него не очень идут дела.

— Мы же не наркоманы, как у нас может быть зависимость от кого-то?

— Имею в виду, что он определяет игру команды в атаке.

— У нас каждый футболист определяет игру команды. Что касается Никиты, он топ.

— Получается, что благодаря ему «Краснодар» на старте одержал шесть побед подряд?

— Не только благодаря Никите. Там заслуга всей команды.

— Ну давай так: Кривцова же не хватает на поле.

— Скажу так: Никита Кривцов для «Краснодара» — как Лионель Месси для «Барселоны».

В этом сезоне Кривцов провел 6 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.

Кирилл Радченко

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Никита Кривцов
РПЛ
ФК Краснодар
Валентин Пальцев
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2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
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