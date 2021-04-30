Гонка за Лигу чемпионов: «Зенит» заберет золото и поможет «Спартаку» обойти «Локомотив»?
Обновление раскладов для преследователей «Зенита» (58 очков). Сине-бело-голубые могут оформить чемпионство в домашней игре с «Локомотивом» в воскресенье, 2 мая. Матч станет золотым для питерцев в случае победы. При другом исходе команде Сергея Семака потребуется набрать не меньше одного или четырех очков в гостевых встречах с «Уфой» и «Тамбовом». Вместе с тем многие давно уверены: третий подряд титул в РПЛ от зенитовцев никуда не денется.
На серебро и второе место в Лиге чемпионов после 27-го тура осталось два реальных кандидата — «Локомотив» (52 очка) и «Спартак» (50). Еще четыре команды — «Рубин», «Сочи», ЦСКА и «Динамо» — имеют равное число очков (по 46). И все они пока претендуют только на четвертую строчку с пропуском в новый турнир УЕФА — Лигу конференций. Победа «Локо» в кубковом финале с «Крыльями Советов» (12 мая) сделает еврокубковым еще и пятое место в РПЛ.
«Локомотив»: второе место
Железнодорожники в 2021 году идут на серии из 11 побед (8 — в чемпионате), обошли ЦСКА и «Спартак» в лиге и оставили армейцев без кубкового финала. До 30-го тура команду Марко Николича ждут три матча повышенной важности — с «Зенитом», «Динамо» (из-за санкций КДК — в Химках) и «Крыльями». «Локо» не считают фаворитом золотой игры в Санкт-Петербурге, неудача в которой может отбросить вице-чемпиона со знакомого второго места. Или Чорлука с компанией снова добьются своего?
«Спартак»: третье место
Красно-белые остались в лигочемпионской гонке после победы в дерби с ЦСКА. Два выезда — в Тулу и Грозный, между ними — встреча с «Химками». Формально календарь «Спартака» проще, чем у «Локо». В воскресенье команде Доменико Тедеско может здорово помочь «Зенит». После чего от нее самой потребуется провести новую победную серию и не допустить провалов вроде матча с «Уфой». А еще — избегать лишних дисквалификаций, с «Арсеналом» из-за них не сыграют Максименко и Айртон.
«Рубин», «Сочи», ЦСКА и «Динамо»: четвертое (и пятое) место
В предыдущие выходные три из четырех претендентов на еврокубки потерпели поражения, а «Сочи» подтянулся к конкурентам. Потери у этой четверки неизбежны и дальше, не только в личных встречах.
«Рубин» имеет перевес над «Сочи» с ЦСКА и примет «Динамо» на старте майских праздников. Дальше сложность календаря казанцев будет снижаться, что даже без травмированного Кварацхелии делает команду Леонида Слуцкого одним из явных претендентов на еврокубки.
«Сочи» ждет непростое южное противостояние с «Краснодаром». «Быки» взбодрились после прихода Виктора Гончаренко, в чем убедились «Зенит» с «Рубином». В целом расписание черноморцев позволяет им рассчитывать на финиш в топ-5.
ЦСКА по ходу сезона упустил серию шансов — сначала в чемпионской гонке, затем в Кубке и битве за Лигу чемпионов. После поражения от «Спартака» красно-синие рискуют провести самый слабый сезон в 20-летней эпохе Евгения Гинера: форма, кадровые проблемы и календарь не гарантируют им еврокубков. Попасть в них может помешать в том числе приезд Гончаренко в гости к армейцам 8 мая.
«Динамо» до финиша будет играть только с командами топ-7. Любая новая осечка может оставить бело-голубых даже без шанса попасть в пятерку. Ближайшее испытание — как раз выезд в Казань.
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