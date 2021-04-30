Гонка за Лигу чемпионов: «Зенит» заберет золото и поможет «Спартаку» обойти «Локомотив»?

Оцениваем календарь и возможное количество очков на финише чемпионата двух претендентов на второе место и других команд в еврокубковой зоне.

Обновление раскладов для преследователей «Зенита» (58 очков). Сине-бело-голубые могут оформить чемпионство в домашней игре с «Локомотивом» в воскресенье, 2 мая. Матч станет золотым для питерцев в случае победы. При другом исходе команде Сергея Семака потребуется набрать не меньше одного или четырех очков в гостевых встречах с «Уфой» и «Тамбовом». Вместе с тем многие давно уверены: третий подряд титул в РПЛ от зенитовцев никуда не денется.

На серебро и второе место в Лиге чемпионов после 27-го тура осталось два реальных кандидата — «Локомотив» (52 очка) и «Спартак» (50). Еще четыре команды — «Рубин», «Сочи», ЦСКА и «Динамо» — имеют равное число очков (по 46). И все они пока претендуют только на четвертую строчку с пропуском в новый турнир УЕФА — Лигу конференций. Победа «Локо» в кубковом финале с «Крыльями Советов» (12 мая) сделает еврокубковым еще и пятое место в РПЛ.

Оставшиеся матчи лидеров РПЛ.

«Локомотив»: второе место

Железнодорожники в 2021 году идут на серии из 11 побед (8 — в чемпионате), обошли ЦСКА и «Спартак» в лиге и оставили армейцев без кубкового финала. До 30-го тура команду Марко Николича ждут три матча повышенной важности — с «Зенитом», «Динамо» (из-за санкций КДК — в Химках) и «Крыльями». «Локо» не считают фаворитом золотой игры в Санкт-Петербурге, неудача в которой может отбросить вице-чемпиона со знакомого второго места. Или Чорлука с компанией снова добьются своего?

«Локомотив»: календарь на финише.

«Спартак»: третье место

Красно-белые остались в лигочемпионской гонке после победы в дерби с ЦСКА. Два выезда — в Тулу и Грозный, между ними — встреча с «Химками». Формально календарь «Спартака» проще, чем у «Локо». В воскресенье команде Доменико Тедеско может здорово помочь «Зенит». После чего от нее самой потребуется провести новую победную серию и не допустить провалов вроде матча с «Уфой». А еще — избегать лишних дисквалификаций, с «Арсеналом» из-за них не сыграют Максименко и Айртон.

«Спартак»: календарь на финише.

«Рубин», «Сочи», ЦСКА и «Динамо»: четвертое (и пятое) место

В предыдущие выходные три из четырех претендентов на еврокубки потерпели поражения, а «Сочи» подтянулся к конкурентам. Потери у этой четверки неизбежны и дальше, не только в личных встречах.

Личные игры преследователей «Зенита».

«Рубин» имеет перевес над «Сочи» с ЦСКА и примет «Динамо» на старте майских праздников. Дальше сложность календаря казанцев будет снижаться, что даже без травмированного Кварацхелии делает команду Леонида Слуцкого одним из явных претендентов на еврокубки.

«Рубин»: календарь на финише.

«Сочи» ждет непростое южное противостояние с «Краснодаром». «Быки» взбодрились после прихода Виктора Гончаренко, в чем убедились «Зенит» с «Рубином». В целом расписание черноморцев позволяет им рассчитывать на финиш в топ-5.

«Сочи»: календарь на финише.

ЦСКА по ходу сезона упустил серию шансов — сначала в чемпионской гонке, затем в Кубке и битве за Лигу чемпионов. После поражения от «Спартака» красно-синие рискуют провести самый слабый сезон в 20-летней эпохе Евгения Гинера: форма, кадровые проблемы и календарь не гарантируют им еврокубков. Попасть в них может помешать в том числе приезд Гончаренко в гости к армейцам 8 мая.

ЦСКА: календарь на финише.

«Динамо» до финиша будет играть только с командами топ-7. Любая новая осечка может оставить бело-голубых даже без шанса попасть в пятерку. Ближайшее испытание — как раз выезд в Казань.