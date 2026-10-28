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Бабаев: «Рассчитываем, что Акинфеев сыграет в этом году»

Никита Давыдов

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил надежду, что вратарь и капитан команды Игорь Акинфеев сможет сыграть в официальном матче до конца 2026 года.

Акинфеев получил травму 4 апреля в матче 23-го тура РПЛ против «Акрона» (2:1). С тех пор 40-летний голкипер не появлялся на поле.

«Восстановление Игоря идет чуть медленнее, но мы считаем, что в данном случае важно быть абсолютно на 100 процентов уверенным, что он полностью готов. Прежде чем уже выходить на поле. Но рассчитываем, что в этом году это произойдет, что он сыграет», — приводит слова Бабаева ТАСС.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе армейцев он шесть раз становился чемпионом России и восемь раз выигрывал Кубок страны.

Источник: ТАСС
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Игорь Акинфеев
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
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