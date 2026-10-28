Бабаев: «Рассчитываем, что Акинфеев сыграет в этом году»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил надежду, что вратарь и капитан команды Игорь Акинфеев сможет сыграть в официальном матче до конца 2026 года.

Акинфеев получил травму 4 апреля в матче 23-го тура РПЛ против «Акрона» (2:1). С тех пор 40-летний голкипер не появлялся на поле.

«Восстановление Игоря идет чуть медленнее, но мы считаем, что в данном случае важно быть абсолютно на 100 процентов уверенным, что он полностью готов. Прежде чем уже выходить на поле. Но рассчитываем, что в этом году это произойдет, что он сыграет», — приводит слова Бабаева ТАСС.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе армейцев он шесть раз становился чемпионом России и восемь раз выигрывал Кубок страны.