Рубрика «Спросите у Романцева».

Футбольный апрель выдался богатым самыми разными событиями. Тут тебе и сумасшедший победный рывок «Локомотива», и громкие 0:3 «Спартака» во встрече с затухающей было «Уфой», и серия поражений с приходом в ЦСКА Олича. Добавьте сюда отставки арбитров в российском чемпионате да попытки перекроить большие турниры в Европе — и поймете, сколько вопросов в конце этого месяца набежало в редакцию на имя Романцева. Но, похоже, набирающего форму после операции Олега Ивановича это не смутило.

«Верил в победу «Спартака» до удаления Ахметова и гола Ларссона»

Димон Маковец: — Что нужно «Спартаку», чтобы не терять очки с явными аутсайдерами?

Олег Романцев: — Выходить на каждый матч как на самый главный. В нашем чемпионате нет команд, которые можно обыграть, ходя пешком по полю. Тот же «Спартак» в этом уже убеждался, проиграв в прошлом сезоне дома «Тамбову». Но почему-то впрок урок не пошел. И в наказание обухом по голове поражение от цепляющейся за премьер-лигу «Уфы». Причем когда ты в нескольких шагах от «Зенита»! Это общая вина и тренеров, и игроков. Возможно, на сей раз какие-то выводы все-таки будут сделаны. И если в будущем сезоне «Спартак» с самого начала поставит задачу стать чемпионом, а не отложит на финиш игру в догонялки, то хочется верить, что позор с «Уфой» не повторится!

Вадим Фролов: — Здравствуйте, Олег Иванович! Выскажите свое мнение о возможном изменении формата Лиги чемпионов с сезона-2024/25. Стоит ли отходить от того формата, к которому мы все привыкли?

Олег Романцев: — То, что в Европе ищут перемены в структуре турнира, объяснимо. Поиск новых форм — это прежде всего стремление придать ему еще больший интерес. Вот идея создания Суперлиги — чистой воды авантюра. А попытаться сделать Лигу чемпионов более зрелищной, добавить в нее остроты, борьбы — благое дело. Здесь я согласен с Сергеем Семаком, который считает, что чем чаще будут встречаться ведущие европейские клубы, тем выше поднимется игровой тонус турнира. Только к этому надо подходить осторожно и не бросаться в неизвестность, закрыв глаза. Хотя в любом турнире есть свои недостатки. Взять хотя бы российский чемпионат. Ну, кто выиграл от того, что в нем продолжает выступать многострадальный «Тамбов»? Наверное, только те, кто забивает ему по авоське голов. Печально...

Эмилия Хакимова: — Олег Иванович, здравствуйте! Кто на данный момент больше подходит для «Спартака» — тренер-иностранец или тренер-спартаковец? Крепкого вам здоровья и благополучия. Спасибо за чемпионский «Спартак»!

Олег Романцев: — Я всегда выступал за российских тренеров. Но приход Тедеско показал, что и зарубежный специалист может стать в команде своим. Доменико оказался одним из первых, кто, приехав в нашу страну, стал осваивать ее язык, изучать культуру. Это сыграло свою роль в отношениях с футболистами — «Спартак» встряхнулся, стал веселее, азартнее. И если бы не сорил очками во встречах с командами, которые обязан побеждать, то вопрос о чемпионстве мог бы стать реальностью уже в этом сезоне. А пока его придется отложить до следующего. Считаю, что нынешнему составу это вполне по силам. Даже в недавней встрече с ЦСКА, где «Спартак» показал не лучшую игру, он был предельно собран и организован. И еще до удаления Ахметова и забитого Ларссоном гола я был уверен в нашей победе.

Магомед Оздоев и Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Сборную мне не предлагают потому, что там есть Черчесов»

Алексей Ларкин: — Было ли удаление Ахметова на Соболеве и повлияло ли оно на исход дерби?

Олег Романцев: — В таких ситуациях любой армейский болельщик скажет, что судья был не прав, а спартаковский, напротив, будет спорить, что это стопроцентная красная карточка. На мой взгляд, арбитр переборщил. В то же время не могу понять, зачем было Ахметову в центре поля в простейшей ситуации так остервенело бросаться на Соболева. Что касается влияния этого удаления на результат, то у нас не умеют играть в меньшинстве. В хоккее это действительно серьезная проблема. А в футболе можно за счет тактических перестановок попытаться снизить ее остроту. Пример тому — матч в Лиге чемпионов, когда «Севилья», оказавшись вдесятером, сумела одолеть «Краснодар», который до этого вел в счете два мяча. Еще вспоминается, как мы в 92-м после удаления Черчесова победили в «Лужниках» ЦСКА. Так что удаление не всегда приговор.

Дмитрий Строкин: — Хотели бы вы вернуться к тренерской деятельности? И какой клуб считаете сейчас самым интересным в плане проекта?

Олег Романцев: Надеюсь, по поводу «вернуться к тренерской деятельности» вы меня, дорогой друг, после инфаркта в шутку спрашиваете. Но я еще до него дал себе слово уйти из футбола и ничего менять не собираюсь. А почему, я уже много раз объяснял. Что касается интересного клуба, то мне таковым в этом сезоне представляется «Рубин», с которым интересно и по-настоящему творчески работает Леонид Слуцкий. Сегодня он создал команду, которая играет в современный, зрелищный футбол, в которой делают погоду Дюпин, Самошников, Макаров, Деспотович. А Кварацхелию можно и вовсе назвать одним из открытий сезона. Ну, а домашнюю осечку с «Краснодаром» можно отнести к издержкам становления команды. Потому искренне желаю Леониду Викторовичу удачи.

Андрей Коротков: — Олег Иванович, возглавили бы нынешнюю сборную России?

Олег Романцев: — Расцениваю ваш вопрос, Андрей, как стремление поссорить меня с моим воспитанником Станиславом Черчесовым. Шучу, конечно. А потому считаю, что для сборной он тот тренер, который ей сегодня нужен, — крепкий, уверенный в себе и в футболистах. Что Станислав и доказал на чемпионате мира. Надеюсь, что на предстоящем Евро мы увидим такую же боевую, нацеленную только на победу команду с умеющим держать удар тренером. Наверное, потому мне никто сборную и не предлагает.

Георгий Джикия и Павел Маслов в борьбе с Антоном Заболотным. Фото Сергей Кулаков, ФК «Сочи»

«Уверен, Джикия поможет Маслову»

Сергей Порошин: — С каким бы игроком пошли бы разведку?

Олег Романцев: — С каждым из тех, с кем работал в «Спартаке». Это не означает, что все они были идеальными по характеру, без недостатков или никто из них не совершал ошибок. Без этого в нашем деле не бывает. Но каждый был предан делу, жил им, дорожил историей клуба. И это было главным! Именно таких я и набирал в команду.

Сергей Евдокимов: — Что бы вы сказали нынешним игрокам «Спартака»?

Олег Романцев: — Побольше амбиций! Не повторяйте «Уфу», после позора от которой вы извинялись перед болельщиками. Так вот, поставьте перед следующим сезоном задачу играть так, чтобы потом не извиняться! И вы станете чемпионами!

Сергей Север: — Как возродить «Спартак» 90-х, который даже в Европе уважали?

Олег Романцев: — Сергей, если нетрудно, перечитайте мой ответ на предыдущий вопрос. Извините, но больше добавить к сказанному мне нечего.

Алексей Ларкин: — В чем проблема защитника «Спартака» Павла Маслова, почему он так много ошибается? Что вы ему посоветуете?

Олег Романцев: — Действительно, какой-то нефартовый парень — то в свои ворота, как с «Динамо» и «Ростовом», забьет, то пенальти на ровном месте организует. Прежде всего ему надо успокоиться, перестать копаться в себе, прекратить думать о том, что о нем говорят и пишут. Это проходит в работе, в которую нужно уйти с головой, необходимо сосредоточиться только на игре. Уже играя в «Спартаке», я проходил нечто подобное. Сначала на сборах — в одном матче маху дал, в другом. Потом с «Шахтером» в матче на Кубок грубо ошибся. Выручили ребята, добрым словом поддержавшие. Вот так и помогли из ямы выбраться. Думаю, такая помощь нужна и Павлу. Тем более что рядом капитан команды Джикия, который наверняка поможет молодому парню. Да и от болельщиков здесь многое зависит. Так сообща и поставят парня на ноги.

Лев Дятлов: — Самый непростой игрок из тех, кого вы тренировали?

Олег Романцев: — А простых не было. Талантливые люди простыми не бывают. К каждому нужен свой подход. С одним требуется часто разговаривать, что-то объяснять. С другим — только в крайнем случае. Помнится, Хлестов как-то сказал в интервью, что он с Романцевым с глазу на глаз только пару раз общался. А ему и не надо было ничего говорить — он на поле сам чувствовал, как и когда надо поступить. Потому я ему как-то сказал: «Играй, Дима, как думаешь!» И был за него спокоен.

Марк Екимов: — Олег Иванович, если бы сборная вышла на Евро-2000, ждал бы ее еще один провал в группе или же она могла снять «проклятие» групповых этапов?

Олег Романцев: — Не люблю разговоров на тему «если бы да кабы». Но здесь с уверенностью скажу, что, не будь несчастного случая в «Лужниках» с Украиной, наша команда могла в финале Евро любое место занять. И по игре, и по составу та сборная России готова была на любые подвиги. Об этом сами французы говорили после того, как мы их на «Стад де Франс» в 99-м обыграли.

Андрей Мухамеджанов: — Олег Иванович, пример «Рубина», «Динамо» и «Крыльев Советов» показывает, что российский футбол оживает и у него есть будущее? Или в новом сезоне игроков растащат, завалят деньгами и футбол отойдет для них на второй план?

Олег Романцев: — Если мы хотим, чтобы наш футбол набирался сил и рос, то прежде всего не надо спешить продавать футболистов, а дать возможность им окрепнуть, набраться опыта. Не случайно, что сейчас на наших игроков нет такого спроса в Европе, какой был раньше. Последняя волна отъезда за рубеж была после успехов на Евро сборной Хиддинка. Когда за нее выступали уже сложившиеся футболисты — Аршавин, Павлюченко, Жирков. А потом пауза... Уходящий сезон действительно открыл для нас несколько интересных имен в командах, которые вы назвали, — Дюпин, Самошников в «Рубине», Фомин, Тюкавин в «Динамо», Сергеев, Зиньковский в «Крыльях Советов». Значит, будет крепнуть и сборная. Что касается «растащат и завалят деньгами», то здесь многое зависит от самих игроков. Как и то, на каком плане у них окажется футбол.

Сергей Горбань: — Согласны с Николаем Писаревым, который сказал, что «Спартаку» сейчас не хватает игрока, умеющего разгонять атаки?

Олег Романцев: — Думаю, Николай прав. От спартаковских хавбеков хотелось бы большего в организации проникающих атак за счет коротких и средних передач. У нас даже Никифоров, Онопко, Парфенов выходили из обороны с осмысленным первым пасом, который тут же получал острое продолжение. Или вспомните, как Хлестов в сборной разом отсек всю оборону французов, выведя Панова один на один с Бартезом! В сегодняшнем «Спартаке» практически нет полузащитников, способных вести игру. Закис Бакаев, Зобнин без последнего паса. Есть неплохие задатки у Крала. Но он слишком много делает передач поперек поля и назад, что притормаживает атаки. Возможно, в какой-то мере частично эту проблему решит возвращение Промеса. Но голландец в большей степени игрок передней линии. Так что в середине должен появиться хавбек, который бы вел игру, как в свое время это делали Титов с Аленичевым или Цымбаларь.

Валерий Карпин и Сергей Песьяков. Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»

«Глупо судить по трем поражениям «Ростова» о работе Карпина»

Роман Зоткин: — Из-за перебора карточек матч с «Арсеналом» пропускает Максименко. В свое время вы сами определяли, кому в подобной ситуации доверить место в воротах, или прислушивались к мнению тренера вратарей Юрия Дарвина?

Олег Романцев: — Есть тренеры, которые сразу же меняют голкиперов после их ошибок. А Александр Александрович Севидов в «Динамо» вообще давал вратарям Пильгую и Гонтарю играть по очереди. Я же всегда считал, что на этой позиции должен быть один первый номер. Второй же выходит только в случае крайней необходимости. Потому в разное время рассчитывал только на Дасаева, Черчесова, потом на Филимонова. На кого сделает ставку с «Арсеналом» Тедеско — на опытного Реброва или на долго лечившегося Селихова? И тот и другой долго не играли. Скорее всего, здесь должно сработать чутье Доменико.

Григорий Рокотов: — Сейчас за право сыграть в еврокубках бьются несколько клубов, из которых стабильную игру показывает только «Локомотив». У «Спартака» и ЦСКА она просматривается лишь моментами. Так стоит ли рваться в Европу, чтобы в очередной раз убедиться, что мы там лишние?

Олег Романцев: — Стоит. Иначе так и будем бултыхаться в своем болоте. Еврокубки — отличная возможность проверить себя, понять, в чем мы уступаем, попытаться стать крепче. И потом, каждый клуб должен ставить перед собой какую-то цель. Без нее бессмысленно выходить на поле. К тому же я верю, что такой позор, какой мы пережили в уходящем сезоне в Европе, больше не повторится.

Егор Просвирин: — До последней победы над «Арсеналом» «Ростов» потерпел три поражения подряд. Вы по-прежнему считаете, что после ухода Тедеско «Спартак» должен возглавить Валерий Карпин?

Олег Романцев: — Я никогда не утверждал, что он «должен возглавить». А вот то, что из всех прочих кандидатов симпатизирую Карпину, действительно говорил. И судить о работе тренера по трем поражениям глупо. При этом замечу, что, несмотря на потерю целой группы ключевых игроков, «Ростов» продолжает играть в современный, качественный футбол. И в этом главная заслуга Карпина. А на ком остановится «Спартак», будет решать совет директоров и Леонид Арнольдович.

Евгений Жданов: — Олег Иванович! А кто ваш любимый комментатор?

Олег Романцев: — Боюсь, что не отвечу вам на этот, казалось бы, простой вопрос. Скорее всего, тот, о ком вы спросили, остался где-то в прошлом. Я с удовольствием слушал всегда добродушного Николая Николаевича Озерова, полыхающего у микрофона Владимира Маслаченко, дотошного Владимира Перетурина. Это классики! Сейчас из той, увы, уже ушедшей плеяды корифеев остался, пожалуй, только Геннадий Орлов. Жаль только он мало бывает в эфире...

Благодарю всех за внимание, за пожелания здоровья. Любите «Спартак», а не себя в «Спартаке»!