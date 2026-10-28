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Алаев заявил, что Зимний кубок РПЛ планируют провести в Абу-Даби. Марокко — запасной вариант

Никита Давыдов

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о планах проведения Зимнего кубка лиги в 2027 году.

По словам главы лиги, на данный момент основным планом является проведение турнира в Абу-Даби, но РПЛ прорабатывает и альтернативные варианты.

«На данный момент клубы планируют сборы исходя из тех стандартных графиков, которые были в прошлые годы. Исходя из их планов, мы приняли решение провести в Абу-Даби международный турнир — наш традиционный Зимний кубок. И ведем работы с шестью клубами касательно их участия в соревновании.

Тем не менее план B должен быть всегда. Мы и, насколько я знаю, ряд клубов выезжали в ряд африканских стран и рассматриваем их в качестве запасных мест проведения сборов. Один из вариантов — Марокко. Но пока Ближний Восток остается базовым сценарием для тех команд, которые там привыкли готовиться зимой», — цитируют Алаева «Известия».

Зимний кубок РПЛ проводится с 2023 года в Абу-Даби. В 2026 году победителем турнира стал ЦСКА.

Источник: «Известия»
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РПЛ
Александр Алаев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
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Иван Обляков

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 7
П
Педро
Педро

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Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

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И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
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Рубин

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ЦСКА

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