Алаев заявил, что Зимний кубок РПЛ планируют провести в Абу-Даби. Марокко — запасной вариант

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о планах проведения Зимнего кубка лиги в 2027 году.

По словам главы лиги, на данный момент основным планом является проведение турнира в Абу-Даби, но РПЛ прорабатывает и альтернативные варианты.

«На данный момент клубы планируют сборы исходя из тех стандартных графиков, которые были в прошлые годы. Исходя из их планов, мы приняли решение провести в Абу-Даби международный турнир — наш традиционный Зимний кубок. И ведем работы с шестью клубами касательно их участия в соревновании.

Тем не менее план B должен быть всегда. Мы и, насколько я знаю, ряд клубов выезжали в ряд африканских стран и рассматриваем их в качестве запасных мест проведения сборов. Один из вариантов — Марокко. Но пока Ближний Восток остается базовым сценарием для тех команд, которые там привыкли готовиться зимой», — цитируют Алаева «Известия».

Зимний кубок РПЛ проводится с 2023 года в Абу-Даби. В 2026 году победителем турнира стал ЦСКА.