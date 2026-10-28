Массалыга о дебютном голе за «Спартак» в РПЛ: «Игорек Дмитриев все сделал, мне оставалось попасть в пустые»

Полузащитник «Спартака» Никита Массалыга рассказал о своих эмоциях от дебютного гола в РПЛ.

13 сентября полузащитник отличился в концовке матча с «Ростовом» (3:0) в 8-м туре РПЛ.

— Эмоции, конечно, были потрясающие. К тому же все так быстро случилось: на 86-й вышел на замену, а на 89-й уже забил. Там все сделал Игорёк Дмитриев, мне оставалось просто попасть в пустые. Был очень рад. После матча все в раздевалке поздравляли, получил много сообщений. Гол посвятил семье, родителям, — приводит слова Массалыги пресс-служба «Спартака».

В этом сезоне в активе Массалыги, которому в октябре исполнилось 19 лет, 3 матча во всех турнирах, один гол и одна результативная передача.

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