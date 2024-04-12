Советы Эшуорту и его наследникам в «Спартаке» от искусственного интеллекта. Пособие, как разговаривать с прессой
«Великий немой» — так говорили об эпохе немого кинематографа и о его главных фигурах вроде Чарли Чаплина. А Пол Эшуорт — просто немой, ничего великого в нем не было. Зато было бессмысленное — по этой части Эшуорт, думаю, превзошел всех, кто был до него.
Я вообще не понимаю, что он делал в «Спартаке» столько времени, за что получал зарплату, каких игроков привел, кому и зачем вообще был нужен. Он никогда ничего не говорил и свое увольнение из «Спартака» комментировать также отказался.
Потому что говорить-то и нечего.
Кстати, взглянув где-то сегодня на его фотографию, я понял, что даже не знал (или не помнил), как он выглядит. Это знание было совершенно лишним. Хотя вроде работал человек целым спортивным, а потом техническим директором «Спартака».
Мой друг (тоже не знавший Эшуорта в лицо) только что написал и сделал смелое предположение: «А может, его и не было? Нейросетью сгенерировали образ — и все. А зарплату распилили».
Затем друг пошел дальше. Он написал в ChatGPT запрос: «Представь себе, что я — спортивный директор ФК «Спартак» (Москва). Посоветуй мне 10 высказываний, которые могли бы помочь мне создать о себе положительное впечатление у руководства, прессы и болельщиков».
ChatGPT ответил: «Конечно, вот несколько высказываний, которые могут помочь создать положительное впечатление о вас:
«Моя цель — не просто победы на поле, но и развитие клуба как целостной организации, способной вдохновлять болельщиков и вести их к успеху.»
«Мы стремимся к сбалансированной команде, где каждый игрок чувствует себя важным звеном и готов бороться за клуб до конца.»
«Транспарентность и честность — основные принципы, которыми мы руководствуемся во всех наших решениях и действиях.»
«Сотрудничество с молодежью и развитие футбольной академии — приоритетные направления нашей работы, потому что молодежь — это будущее клуба.»
«Мы стремимся к гармонии между талантом и профессионализмом, чтобы наша команда всегда выходила на поле сильной и уверенной.»
«Я верю, что успех команды зависит не только от игровых тактик, но и от духа коллектива и поддержки фанатов. Поэтому мы активно работаем над созданием единого футбольного сообщества.»
«Мы открыты для инноваций и новых идей и всегда готовы применить передовой опыт для достижения наших спортивных целей.»
«Наши игроки не только атлеты, но и образцы для подражания. Мы поощряем их участие в благотворительных акциях и социальных проектах, чтобы внести позитивный вклад в общество.»
«У нас ценится не только индивидуальное мастерство, но и командная игра. Мы стремимся к тому, чтобы каждый игрок чувствовал себя частью большой семьи ФК «Спартак».»
«Мы гордимся нашими традициями, но также открыты для перемен и развития. Наша цель — сохранить наследие клуба и создать новую страницу в его истории, наполненную новыми победами и достижениями.»
Друг продолжает разговор с нейросетью: «И приведи еще мои возможные высказывания по игрокам — Соболеву, Промесу, Максименко, Джикии, Литвинову — так, чтобы болельщики понимали мою вовлеченность в процессы внутри клуба.
ChatGPT: «Соболев — наше острие атаки, и я вижу в нем не только талантливого футболиста, но и лидера, способного вести команду к победам.»
«Промес — игрок с многогранным талантом, который всегда готов внести свой вклад в успех команды, будь то ассист или гол.»
«Максименко — надежный страж ворот, на которого можно полагаться в самых напряженных моментах матчей. Его профессионализм и преданность клубу не подвергаются сомнению.»
«Джикия — капитан нашей команды, символ стабильности и мастерства. Его пример — для всех игроков, и я горжусь иметь такого лидера в составе.»
«Литвинов — молодой и перспективный игрок, который демонстрирует постоянный рост и улучшение своей игры. Мы видим в нем будущее клуба.»
«Соболев, Промес, Максименко, Джикия, Литвинов — это не просто имена в составе нашей команды, это наши бойцы на поле, которые готовы сражаться за наши цвета до последнего свистка.»
Учитесь, Эшуорт и наследники!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|13
|5
|4
|41-19
|44
|
2
|Краснодар
|22
|12
|7
|3
|35-21
|43
|
3
|Динамо
|22
|10
|8
|4
|35-29
|38
|
4
|ЦСКА
|22
|9
|9
|4
|40-28
|36
|
5
|Локомотив
|22
|9
|9
|4
|35-28
|36
|
6
|Спартак
|22
|10
|5
|7
|29-27
|35
|
7
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
8
|Рубин
|22
|9
|5
|8
|20-27
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|22
|8
|4
|10
|20-23
|28
|
11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
|
12
|Оренбург
|22
|5
|8
|9
|24-29
|23
|
13
|Ахмат
|22
|5
|5
|12
|20-29
|20
|
14
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
15
|Балтика
|22
|4
|5
|13
|14-26
|17
|
16
|Сочи
|22
|3
|6
|13
|23-37
|15
|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|- : -
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|- : -
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|17
|1
|5