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Сегодня, 14:00

«Янсен в «Спартаке»? Опять 25... Есть же Черчесов!» Мнение Валерия Газзаева

Валерий Газзаев считает, что Черчесов должен возглавить «Спартак»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Паскаль Янсен, Валерий Газзаев и Станислав Черчесов
Паскаль Янсен, Валерий Газзаев и Станислав Черчесов.
Бывший главный тренер ЦСКА, победитель Кубка УЕФА-2005 — о тренерском вопросе красно-белых.

— C удивлением прочитал в СМИ, что новым главным тренером «Спартака» может стать теперь уже бывший наставник «АЗ» Паскаль Янсен. Как говорится, опять 25... Если это правда, то логики в подобном решении, на мой взгляд, вообще не просматривается. Что выиграл этот специалист в своей карьере? Чего он добился на этом поприще? Почему мы все время забываем главный постулат? Тренер — это прежде всего результат!

Я никак не возьму в толк, почему некоторые наши клубы так преклоняются перед Западом. Почему к нам приезжают тренеры, которых почти никто не знает в футбольном мире? Что натворили в «Локомотиве» немцы? Команда едва в стыки не свалилась! И ведь никто ответственности не понес...

Гильермо Абаскаль. Весна Абаскаля в «Спартаке» — кошмар. Но пока ему дают работать

А «Спартак»? Вы знали такого тренера, как Абаскаль, до того, как его пригласили в московский клуб? Лично я — нет. Где он работал? В «Лугано», «Асколи», «Базеле»? И после этого его надо срочно было звать в «Спартак»?! Ну-ну. Может быть, хватит уже ставить эксперименты на команде со славными традициями и огромной армией болельщиков?

Чудес в футболе не бывает. Вы же видите, как лихорадит красно-белых в нынешнем сезоне... Один выигранный матч ничего не значит. Тем более, думаю, подопечные Абаскаля вполне могли не набрать даже одного очка в дерби с «Динамо», если бы не ошибки голкипера бело-голубых. Нет системы. Нет стабильности. Нет рисунка. Нет стиля. Нет перспектив.

Станислав Черчесов
Станислав Черчесов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Я это все говорю к тому, что пора уже забыть про лозунг «заграница нам поможет». Да никто не поможет... Если бы у нас не было своих сильных специалистов, я бы еще понял. Но ведь все же на поверхности. Есть идеальная кандидатура. Станислав Черчесов. Человек со сборной России доходил до четвертьфинала чемпионата мира. На клубном уровне выигрывал чемпионаты Польши и Венгрии. Он умеет давать результат. Помните, как порой его критиковали накануне домашнего чемпионата мира? Но он справился с этим прессом, показал, что готов работать под таким давлением, и, самое главное, добился весьма приличного результата.

Черчесов — не чужой для «Спартака» человек. Был прекрасным вратарем, потом тренировал команду. Так чего же ждать у моря погоды? Не вижу ни одного аргумента против его кандидатуры.

Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Валерий Газзаев
Гильермо Абаскаль
Паскаль Янсен
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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29 тур
30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
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