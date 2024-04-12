«Янсен в «Спартаке»? Опять 25... Есть же Черчесов!» Мнение Валерия Газзаева
— C удивлением прочитал в СМИ, что новым главным тренером «Спартака» может стать теперь уже бывший наставник «АЗ» Паскаль Янсен. Как говорится, опять 25... Если это правда, то логики в подобном решении, на мой взгляд, вообще не просматривается. Что выиграл этот специалист в своей карьере? Чего он добился на этом поприще? Почему мы все время забываем главный постулат? Тренер — это прежде всего результат!
Я никак не возьму в толк, почему некоторые наши клубы так преклоняются перед Западом. Почему к нам приезжают тренеры, которых почти никто не знает в футбольном мире? Что натворили в «Локомотиве» немцы? Команда едва в стыки не свалилась! И ведь никто ответственности не понес...
А «Спартак»? Вы знали такого тренера, как Абаскаль, до того, как его пригласили в московский клуб? Лично я — нет. Где он работал? В «Лугано», «Асколи», «Базеле»? И после этого его надо срочно было звать в «Спартак»?! Ну-ну. Может быть, хватит уже ставить эксперименты на команде со славными традициями и огромной армией болельщиков?
Чудес в футболе не бывает. Вы же видите, как лихорадит красно-белых в нынешнем сезоне... Один выигранный матч ничего не значит. Тем более, думаю, подопечные Абаскаля вполне могли не набрать даже одного очка в дерби с «Динамо», если бы не ошибки голкипера бело-голубых. Нет системы. Нет стабильности. Нет рисунка. Нет стиля. Нет перспектив.
Я это все говорю к тому, что пора уже забыть про лозунг «заграница нам поможет». Да никто не поможет... Если бы у нас не было своих сильных специалистов, я бы еще понял. Но ведь все же на поверхности. Есть идеальная кандидатура. Станислав Черчесов. Человек со сборной России доходил до четвертьфинала чемпионата мира. На клубном уровне выигрывал чемпионаты Польши и Венгрии. Он умеет давать результат. Помните, как порой его критиковали накануне домашнего чемпионата мира? Но он справился с этим прессом, показал, что готов работать под таким давлением, и, самое главное, добился весьма приличного результата.
Черчесов — не чужой для «Спартака» человек. Был прекрасным вратарем, потом тренировал команду. Так чего же ждать у моря погоды? Не вижу ни одного аргумента против его кандидатуры.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|13
|5
|4
|41-19
|44
|
2
|Краснодар
|22
|12
|7
|3
|35-21
|43
|
3
|Динамо
|22
|10
|8
|4
|35-29
|38
|
4
|ЦСКА
|22
|9
|9
|4
|40-28
|36
|
5
|Локомотив
|22
|9
|9
|4
|35-28
|36
|
6
|Спартак
|22
|10
|5
|7
|29-27
|35
|
7
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
8
|Рубин
|22
|9
|5
|8
|20-27
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|22
|8
|4
|10
|20-23
|28
|
11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
|
12
|Оренбург
|22
|5
|8
|9
|24-29
|23
|
13
|Ахмат
|22
|5
|5
|12
|20-29
|20
|
14
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
15
|Балтика
|22
|4
|5
|13
|14-26
|17
|
16
|Сочи
|22
|3
|6
|13
|23-37
|15
|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|- : -
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|- : -
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|17
|1
|5