Бодрый старт «Спартака» — не случайность. У Карседо действительно вариативная команда

Готовы к испытанию чемпионом?

Помните шутки про чемпиона трех туров? Пожалуй, пора отложить их в сторону. Этот «Спартак» выглядит более долгосрочным и тренерским продуктом. Впереди у красно-белых матч против одного из лидеров таблицы «Зенита». Время разобраться, в каком состоянии команда Хуана Карседо подходит к одному из самых статусных матчей сезона.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.

23 августа, 20:00. Лукойл Арена (Москва)

Лучшее начало чемпионата за три года

В текущем сезоне исполнится ровно 10 лет с последнего чемпионства красно-белых. Чтобы посчитать возглавлявших клуб на данном отрезке тренеров, не хватит пальцев одной руки. У каждого были свой подход и видение игры, поэтому обратимся к более объективному показателю — результатам.

После четырех туров «Спартак» идет по графику памятного сезона-2016/17. Тогда команда Дмитрия Аленичева/Массимо Карреры набрала 10 очков. Сейчас в активе коллектива Карседо на один балл меньше. Это намного лучше прошлогоднего старта Деяна Станковича (четыре балла) и повторение результата 2024 года. Мощнее красно-белые в последний раз начинали аж четыре года назад.

С атакующими показателями тоже порядок как в сравнении с прошлыми сезонами, так и на фоне соперников по текущему розыгрышу. Согласно Understat, «Спартак» — лучшая команда РПЛ по ожидаемым голам (xG). Красно-белые конвертируют количество созданных моментов в качество и забили уже восемь раз — начиная с золотого чемпионата после четырех туров дела шли лучше только дважды.

Таким образом, общие цифры показывают, что качественная игра клуба имеет под собой прочную почву. Однако не стоит забывать о деталях, а они прослеживались буквально в каждом поединке «Спартака» в этой РПЛ.

Данил Пруцев и Роман Зобнин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Карседо адаптируется под разные сценарии

Старт сезона РПЛ — четыре акта одной пьесы в исполнении «Спартака». Уверенный матч с «Родиной», где три очка против уступающего в силе соперника взяты на классе. Сложный выезд в Грозный увенчался волевой победой. С «Краснодаром» случилась осечка, но спартаковцы не выглядели хуже. С «Балтикой» наконец удалось закрыть калининградский гештальт и взять реванш за два поражения в прошлом чемпионате.

Все эти встречи действительно получились разными, но красно-белые показали, что постепенно становятся по-хорошему управляемой командой. Дожать «Родину» в концовке помогли своевременные замены Карседо, выпустившего забивших по голу Мартинса и Пруцева. С «Ахматом» испанский специалист реализовал большинство: получив численное преимущество, мгновенно усилил игру, сняв защитников Бабича и Денисова. С краснодарцами, возможно, не хватило не успевшего проявить себя сразу после трансфера Мирлинда Даку. Албанец появился на вторую половину второго тайма, но по-настоящему начал приносить результат уже в следующем туре с «Балтикой».

То, что Карседо управляет действиями подопечных, видно и по тому, как его команда обретает идентичность. По итогам предыдущей кампании «Спартак» стал самой владеющей мячом командой. Тренд на контроль в поисках остроты продолжается — в каждом матче текущего розыгрыша спартаковцы владели мячом значительно больше соперника. И порой, как в последнем туре в Калининграде, использовали этот инструмент в том числе для удержания результата.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

К Карседо прислушивается руководство

Если судить по действиям, то это действительно так. В отличие от прошлого сезона, «Спартак» не стал транжирить деньги. Видимо, опыт обошедшихся почти в 40 миллионов евро на двоих Ливая Гарсии и Жедсона Фернандеша не остался без реакции. Первый уже в аренде в Греции, а второй пока ищет себя, добравшись до позиции правого защитника. Красно-белые сменили вектор и подобрали новичков под тренера.

Виктор Парада — кандидатура отлично знающего испанский рынок Карседо, Даку — явный апгрейд нападения. В «Рубине» форвард забил 10+ голов в каждом полноценном сезоне РПЛ. Тренер заявил, что уже доволен таким трансфером и не сомневается, что Мирлинд еще прибавит. К слову, приход албанца реанимировал захандрившего Манфреда Угальде. Конкуренция заметно взбодрила костариканца — гол «Краснодару», кубковый дубль «Оренбургу», мяч с передачи Даку «Балтике» и, наконец, гол «Рубину» на этой неделе.

Не менее важным процессом стало избавление от ненужных Карседо футболистов. Ни Бонгонда, ни Самошников (аренда), ни Рябчук не провели в прошлом чемпионате более 10 матчей. Так что на выход отправились те, с кем специалист не видит совместного будущего. Непосредственное участие в трансферной стратегии — важный показатель доверия между боссами и тренером. Недаром медиа сообщают об интересе «Спартака» к игравшему под руководством Карседо на Кипре вингеру Жоау Корреа.

Эсекьель Барко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» готов к «Зениту»?

Безусловно, многое зависит от самого «Зенита». Петербуржцы то громят всех подряд, то сенсационно проигрывают дебютанту РПЛ. Однако и без учета силы соперника перед «Спартаком» остаются вопросы, которые необходимо решить еще до начала встречи. Сыграет ли Барко? Аргентинца заменили в перерыве поединка с «Краснодаром», в следующем туре он и вовсе не появился на поле. Перед игрой в Калининграде пресс-служба клуба сообщила, что Эсекьель и Кристофер Мартинс восстанавливаются после повреждений.

Барко — стержневая фигура команды. Через него строится большинство атак, он активно помогает в контроле и хорош в созидании (лучший игрок красно-белых по системе «гол плюс пас» в прошлом сезоне). Но спартаковцы сумели перестроиться и без лидера. С «Балтикой» прекрасно проявила себя связка Угальде — Даку. С появлением габаритного партнера по атаке у Манфреда стало больше возможностей убегать за спину и использовать скорость. Мирлинд отвлекает внимание защитников и хорошо действует в подыгрыше. При этом оба форварда менялись местами и поочередно брали на себя вспомогательные функции.

При владении Барко сложно, но возможно заменить. Карседо удачно использовал для этого крайних защитников Жедсона и Зобнина. Оба универсальны и умеют обострять. Сразу два футболиста на неродных позициях плюс пара разноплановых форвардов, один из которых только интегрируется в новую среду, — довольно смелый и креативный ход.

Каким будет следующий? Возвращать ли Барко и сажать кого-то из нападающих, а может, разместить на поле всех вместе? Ответ узнаем уже в выходные. Но предупреждаем: «Спартак» способен удивить снова.

Иван Бровар