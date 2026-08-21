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Бодрый старт «Спартака» — не случайность. У Карседо действительно вариативная команда

Хуан Карлос Карседо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Готовы к испытанию чемпионом?

Помните шутки про чемпиона трех туров? Пожалуй, пора отложить их в сторону. Этот «Спартак» выглядит более долгосрочным и тренерским продуктом. Впереди у красно-белых матч против одного из лидеров таблицы «Зенита». Время разобраться, в каком состоянии команда Хуана Карседо подходит к одному из самых статусных матчей сезона.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.
23 августа, 20:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Зенит

Лучшее начало чемпионата за три года

В текущем сезоне исполнится ровно 10 лет с последнего чемпионства красно-белых. Чтобы посчитать возглавлявших клуб на данном отрезке тренеров, не хватит пальцев одной руки. У каждого были свой подход и видение игры, поэтому обратимся к более объективному показателю — результатам.

После четырех туров «Спартак» идет по графику памятного сезона-2016/17. Тогда команда Дмитрия Аленичева/Массимо Карреры набрала 10 очков. Сейчас в активе коллектива Карседо на один балл меньше. Это намного лучше прошлогоднего старта Деяна Станковича (четыре балла) и повторение результата 2024 года. Мощнее красно-белые в последний раз начинали аж четыре года назад.

&laquo;Спартак&raquo; победил &laquo;Родину&raquo; (3:0) в&nbsp;первом туре РПЛ.Пока у Карседо работает каждый ход. «Спартаку» осталось решить вопрос с нападающим

С атакующими показателями тоже порядок как в сравнении с прошлыми сезонами, так и на фоне соперников по текущему розыгрышу. Согласно Understat, «Спартак» — лучшая команда РПЛ по ожидаемым голам (xG). Красно-белые конвертируют количество созданных моментов в качество и забили уже восемь раз — начиная с золотого чемпионата после четырех туров дела шли лучше только дважды.

Таким образом, общие цифры показывают, что качественная игра клуба имеет под собой прочную почву. Однако не стоит забывать о деталях, а они прослеживались буквально в каждом поединке «Спартака» в этой РПЛ.

Данил Пруцев и Роман Зобнин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Карседо адаптируется под разные сценарии

Старт сезона РПЛ — четыре акта одной пьесы в исполнении «Спартака». Уверенный матч с «Родиной», где три очка против уступающего в силе соперника взяты на классе. Сложный выезд в Грозный увенчался волевой победой. С «Краснодаром» случилась осечка, но спартаковцы не выглядели хуже. С «Балтикой» наконец удалось закрыть калининградский гештальт и взять реванш за два поражения в прошлом чемпионате.

Все эти встречи действительно получились разными, но красно-белые показали, что постепенно становятся по-хорошему управляемой командой. Дожать «Родину» в концовке помогли своевременные замены Карседо, выпустившего забивших по голу Мартинса и Пруцева. С «Ахматом» испанский специалист реализовал большинство: получив численное преимущество, мгновенно усилил игру, сняв защитников Бабича и Денисова. С краснодарцами, возможно, не хватило не успевшего проявить себя сразу после трансфера Мирлинда Даку. Албанец появился на вторую половину второго тайма, но по-настоящему начал приносить результат уже в следующем туре с «Балтикой».

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; и&nbsp;Юрий Первак.«Для борьбы за золото, считаю, у «Спартака» сейчас есть все». Интервью Юрия Первака

То, что Карседо управляет действиями подопечных, видно и по тому, как его команда обретает идентичность. По итогам предыдущей кампании «Спартак» стал самой владеющей мячом командой. Тренд на контроль в поисках остроты продолжается — в каждом матче текущего розыгрыша спартаковцы владели мячом значительно больше соперника. И порой, как в последнем туре в Калининграде, использовали этот инструмент в том числе для удержания результата.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

К Карседо прислушивается руководство

Если судить по действиям, то это действительно так. В отличие от прошлого сезона, «Спартак» не стал транжирить деньги. Видимо, опыт обошедшихся почти в 40 миллионов евро на двоих Ливая Гарсии и Жедсона Фернандеша не остался без реакции. Первый уже в аренде в Греции, а второй пока ищет себя, добравшись до позиции правого защитника. Красно-белые сменили вектор и подобрали новичков под тренера.

Виктор Парада.Усиление из Ла лиги. «Спартак» подписал испанского защитника Виктора Параду

Виктор Парада — кандидатура отлично знающего испанский рынок Карседо, Даку — явный апгрейд нападения. В «Рубине» форвард забил 10+ голов в каждом полноценном сезоне РПЛ. Тренер заявил, что уже доволен таким трансфером и не сомневается, что Мирлинд еще прибавит. К слову, приход албанца реанимировал захандрившего Манфреда Угальде. Конкуренция заметно взбодрила костариканца — гол «Краснодару», кубковый дубль «Оренбургу», мяч с передачи Даку «Балтике» и, наконец, гол «Рубину» на этой неделе.

Не менее важным процессом стало избавление от ненужных Карседо футболистов. Ни Бонгонда, ни Самошников (аренда), ни Рябчук не провели в прошлом чемпионате более 10 матчей. Так что на выход отправились те, с кем специалист не видит совместного будущего. Непосредственное участие в трансферной стратегии — важный показатель доверия между боссами и тренером. Недаром медиа сообщают об интересе «Спартака» к игравшему под руководством Карседо на Кипре вингеру Жоау Корреа.

Эсекьель Барко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» готов к «Зениту»?

Безусловно, многое зависит от самого «Зенита». Петербуржцы то громят всех подряд, то сенсационно проигрывают дебютанту РПЛ. Однако и без учета силы соперника перед «Спартаком» остаются вопросы, которые необходимо решить еще до начала встречи. Сыграет ли Барко? Аргентинца заменили в перерыве поединка с «Краснодаром», в следующем туре он и вовсе не появился на поле. Перед игрой в Калининграде пресс-служба клуба сообщила, что Эсекьель и Кристофер Мартинс восстанавливаются после повреждений.

Барко — стержневая фигура команды. Через него строится большинство атак, он активно помогает в контроле и хорош в созидании (лучший игрок красно-белых по системе «гол плюс пас» в прошлом сезоне). Но спартаковцы сумели перестроиться и без лидера. С «Балтикой» прекрасно проявила себя связка Угальде — Даку. С появлением габаритного партнера по атаке у Манфреда стало больше возможностей убегать за спину и использовать скорость. Мирлинд отвлекает внимание защитников и хорошо действует в подыгрыше. При этом оба форварда менялись местами и поочередно брали на себя вспомогательные функции.

&laquo;Зенит&raquo; разгромил &laquo;Динамо&raquo; со&nbsp;счетом 3:0.Кто мог представить в одной компании с «Зенитом» и «Спартаком» «Динамо», но не из Москвы, а из Махачкалы?!

При владении Барко сложно, но возможно заменить. Карседо удачно использовал для этого крайних защитников Жедсона и Зобнина. Оба универсальны и умеют обострять. Сразу два футболиста на неродных позициях плюс пара разноплановых форвардов, один из которых только интегрируется в новую среду, — довольно смелый и креативный ход.

Каким будет следующий? Возвращать ли Барко и сажать кого-то из нападающих, а может, разместить на поле всех вместе? Ответ узнаем уже в выходные. Но предупреждаем: «Спартак» способен удивить снова.

Иван Бровар

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Манфред Угальде
Мирлинд Даку
Хуан Карлос Карседо
Эсекьель Барко
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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