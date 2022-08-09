«Химки» в третий раз увольняют Юрана, а «Урал» убрал Шалимова. Все детали первых отставок в РПЛ

Тренерские головы полетели быстро.

В РПЛ после 4-го тура произошли сразу две тренерские отставки: «Химки» внезапно решили расстаться с Сергеем Юраном, а аутсайдер лиги «Урал» уволил Игоря Шалимова.

Называют две причины отставки Юрана: не выпустил сына инвестора и судейский скандал в игре с «Крыльями Советов»

В случае с Юраном более или менее четких формулировок нет, а в медиа обсуждают две возможные причины его увольнения.

Первая — в матче 3-го тура чемпионата с «Ростовом» Юран не выпустил на поле Илью Садыгова, сына инвестора «Химок» Туфана Садыгова. Подмосковный клуб проиграл — 0:1, а Садыгов всю игру провел на скамейке. Эту версию выдвинул журналист Сергей Ильев.

Вторая возможная причина — судейский скандал в игре с «Крыльями Советов» в весенней части прошлого сезона. Telegram-канал «Мутко против» поделился инсайдом: «Химкам» поставили условие, что, если они не хотят официальных санкций, «им нужно убрать всех связанных с той ситуацией».

Весной Ашот Хачатурянц — бывший глава РПЛ — отмечал, что судья встречи Алексей Матюнин допустил девять существенных ошибок в пользу «Химок». Рефери затем проверяли на полиграфе и отстранили от работы. А «Химки» позже покинул Владимир Габулов, занимавший пост гендиректора клуба. Юрана с той историей не связывали до вчерашнего дня.

Однако член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков объяснил, что решение об уходе Юрана было обоюдным.

«Мы говорили о некоем краткосрочном взаимодействии: сохранение в элите и подготовка к новому сезону. Сейчас по обоюдному согласию мы пришли к тому, что необходимо расстаться», — рассказал Терюшков в эфире федерального спортивного телеканала.

Сергей Юран. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Юран оставляет «Химки» на 7-м месте в таблице с семью набранными очками — в одном очке от «Зенита», «Ростова» и «Динамо». Тренер уже в третий раз покидает клуб, и каждый раз это происходит при странных обстоятельствах.

Впервые Юран возглавил «Химки» в середине чемпионата-2008, приняв команду в зоне вылета, и сумел оставить красно-черных в премьер-лиге. Однако по окончании сезона сотрудничество было прекращено. Второй раз Юран стал тренером «Химок» в январе 2020-го и вывел команду в финал Кубка России, а, кроме того, поднялся с ней из ФНЛ в РПЛ. Однако летом, перед стартом сезона-2020/21, покинул клуб. И вот третий заход в клуб на полгода с последующим расставанием.

Пост тренера «Химок», вероятно, займет Николай Писарев, который в хороших отношениях с руководителями клуба. Это косвенно в телеэфире подтвердил и Терюшков.

Григорий Иванов и Игорь Шалимов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

У «Урала» ноль очков и последнее место. Президент Иванов убрал Шалимова из-за плохих результатов

Отставка Игоря Шалимова более понятна и связана исключительно с результатами. «Урал» проиграл все четыре стартовых матча в РПЛ: ЦСКА (0:2), «Оренбургу» с хет-триком Владимира Сычевого (0:3), «Краснодару» (1:3) и «Спартаку» (0:2).

«Решение расстаться с Игорем Михайловичем было обоюдным. Мы поблагодарили его за проделанную работу. Но, к сожалению, такова футбольная жизнь: результат диктует кадровые решения», — приводит слова президента клуба Григория Иванова сайт «Урала».

У Шалимова худший показатель по набранным очкам в «Урале» за последние 20 лет: 1,06 балла в среднем за игру. Хуже показатели тренера были только в «Уралане» в 2002 году — 1,03 очка. Для сравнения, в «Краснодаре» — 1,53; в «Химках» — 1,22; в «Ахмате» — 1,19.

Временно тренировать «Урал» будет Евгений Аверьянов — помощник Шалимова. Но клуб на сайте сообщил, что планируются кадровые решения.

Интересно, что главный кандидат на пост тренера «Урала» — покинувший «Химки» Юран. По данным «СЭ», Иванов уже встречался с тренером, чтобы обсудить возможное назначение. Президент «Урала» пока эту информацию не подтвердил: «Встреча с Юраном? Нет, ни с кем я не встречался! Ни с кем», — сказал он «СЭ».

Если Юран все-таки возглавит команду из Екатеринбурга, матч «Урала» с «Химками» 8-го октября наверняка станет особенным.

Александр Бородюк (справа). Фото Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Кроме того, во вторник утром «Чемпионат» сообщил, что в «Торпедо» раздумывают над отставкой Александра Бородюка. И в числе возможных сменщиков фигурирует фамилия Юрана. Однако, по данным «СЭ», такой сценарий маловероятен.

«Никаких «контрольных» сроков в отношении работы Александра Бородюка в качестве главного тренера советом директоров «Торпедо» не устанавливалось. Никаких шорт-листов потенциальных кандидатов на пост главного тренера «Торпедо» не существует, а появившиеся в СМИ списки являются фальшивкой. Команда в плановом режиме готовится к встрече с «Оренбургом», — сообщил «СЭ» источник, близкий к совету директоров «Торпедо».