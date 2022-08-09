«Химки» в третий раз увольняют Юрана, а «Урал» убрал Шалимова. Все детали первых отставок в РПЛ
В РПЛ после 4-го тура произошли сразу две тренерские отставки: «Химки» внезапно решили расстаться с Сергеем Юраном, а аутсайдер лиги «Урал» уволил Игоря Шалимова.
Называют две причины отставки Юрана: не выпустил сына инвестора и судейский скандал в игре с «Крыльями Советов»
В случае с Юраном более или менее четких формулировок нет, а в медиа обсуждают две возможные причины его увольнения.
Первая — в матче 3-го тура чемпионата с «Ростовом» Юран не выпустил на поле Илью Садыгова, сына инвестора «Химок» Туфана Садыгова. Подмосковный клуб проиграл — 0:1, а Садыгов всю игру провел на скамейке. Эту версию выдвинул журналист Сергей Ильев.
Вторая возможная причина — судейский скандал в игре с «Крыльями Советов» в весенней части прошлого сезона. Telegram-канал «Мутко против» поделился инсайдом: «Химкам» поставили условие, что, если они не хотят официальных санкций, «им нужно убрать всех связанных с той ситуацией».
Весной Ашот Хачатурянц — бывший глава РПЛ — отмечал, что судья встречи Алексей Матюнин допустил девять существенных ошибок в пользу «Химок». Рефери затем проверяли на полиграфе и отстранили от работы. А «Химки» позже покинул Владимир Габулов, занимавший пост гендиректора клуба. Юрана с той историей не связывали до вчерашнего дня.
Однако член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков объяснил, что решение об уходе Юрана было обоюдным.
«Мы говорили о некоем краткосрочном взаимодействии: сохранение в элите и подготовка к новому сезону. Сейчас по обоюдному согласию мы пришли к тому, что необходимо расстаться», — рассказал Терюшков в эфире федерального спортивного телеканала.
Юран оставляет «Химки» на 7-м месте в таблице с семью набранными очками — в одном очке от «Зенита», «Ростова» и «Динамо». Тренер уже в третий раз покидает клуб, и каждый раз это происходит при странных обстоятельствах.
Впервые Юран возглавил «Химки» в середине чемпионата-2008, приняв команду в зоне вылета, и сумел оставить красно-черных в премьер-лиге. Однако по окончании сезона сотрудничество было прекращено. Второй раз Юран стал тренером «Химок» в январе 2020-го и вывел команду в финал Кубка России, а, кроме того, поднялся с ней из ФНЛ в РПЛ. Однако летом, перед стартом сезона-2020/21, покинул клуб. И вот третий заход в клуб на полгода с последующим расставанием.
Пост тренера «Химок», вероятно, займет Николай Писарев, который в хороших отношениях с руководителями клуба. Это косвенно в телеэфире подтвердил и Терюшков.
У «Урала» ноль очков и последнее место. Президент Иванов убрал Шалимова из-за плохих результатов
Отставка Игоря Шалимова более понятна и связана исключительно с результатами. «Урал» проиграл все четыре стартовых матча в РПЛ: ЦСКА (0:2), «Оренбургу» с хет-триком Владимира Сычевого (0:3), «Краснодару» (1:3) и «Спартаку» (0:2).
«Решение расстаться с Игорем Михайловичем было обоюдным. Мы поблагодарили его за проделанную работу. Но, к сожалению, такова футбольная жизнь: результат диктует кадровые решения», — приводит слова президента клуба Григория Иванова сайт «Урала».
У Шалимова худший показатель по набранным очкам в «Урале» за последние 20 лет: 1,06 балла в среднем за игру. Хуже показатели тренера были только в «Уралане» в 2002 году — 1,03 очка. Для сравнения, в «Краснодаре» — 1,53; в «Химках» — 1,22; в «Ахмате» — 1,19.
Временно тренировать «Урал» будет Евгений Аверьянов — помощник Шалимова. Но клуб на сайте сообщил, что планируются кадровые решения.
Интересно, что главный кандидат на пост тренера «Урала» — покинувший «Химки» Юран. По данным «СЭ», Иванов уже встречался с тренером, чтобы обсудить возможное назначение. Президент «Урала» пока эту информацию не подтвердил: «Встреча с Юраном? Нет, ни с кем я не встречался! Ни с кем», — сказал он «СЭ».
Если Юран все-таки возглавит команду из Екатеринбурга, матч «Урала» с «Химками» 8-го октября наверняка станет особенным.
Кроме того, во вторник утром «Чемпионат» сообщил, что в «Торпедо» раздумывают над отставкой Александра Бородюка. И в числе возможных сменщиков фигурирует фамилия Юрана. Однако, по данным «СЭ», такой сценарий маловероятен.
«Никаких «контрольных» сроков в отношении работы Александра Бородюка в качестве главного тренера советом директоров «Торпедо» не устанавливалось. Никаких шорт-листов потенциальных кандидатов на пост главного тренера «Торпедо» не существует, а появившиеся в СМИ списки являются фальшивкой. Команда в плановом режиме готовится к встрече с «Оренбургом», — сообщил «СЭ» источник, близкий к совету директоров «Торпедо».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0