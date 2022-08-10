Если «Зенит» не победит ЦСКА, то у Семака могут возникнуть проблемы
«Зенит» против ЦСКА — главное российское противостояние 2010-х. За это десятилетие команды выиграли восемь титулов на двоих, по разу отдав корону в руки «Спартака» и «Локомотива». Последние годы, правда, соперничество потускнело. Главным образом из-за армейцев — после сезона-2017/18 красно-синие ни разу не попадали в топ-3, а по итогам двух последних чемпионатов и вовсе пролетали мимо еврокубков. В 2021-м — реально, в 2022-м — виртуально, ведь даже если бы российские коллективы допустили в Европу, ЦСКА в число избранных все равно не попал бы.
За это время на авансцену вышло противостояние «Зенита» и «Спартака». Оно и раньше было чрезвычайно горячим, но тут стало еще и максимально скандальным, а руководители клубов не стесняются обмениваться колкостями в медиапространстве. Однажды комитет по этике РФС даже оштрафовал гендиректора питерцев Александра Медведева на 200 тысяч рублей.
Сейчас красно-синие — в числе двух лучших в РПЛ как по месту в таблице, так, пожалуй, и по качеству футбола и текущей форме. Говорить о возрождении былого противостояния с «Зенитом» пока рано, но субботняя игра на «Газпром Арене» и правда выглядит едва ли не самой важной за долгое время.
Причем в первую очередь это касается сине-бело-голубых. Понятно, что чемпионство на стартовом отрезке не проигрывается и не выигрывается (простите за эту реплику от Капитана Очевидность), но вообще-то зенитовцы привыкли уже к этому времени находиться на вершине. Вот их результаты после пяти стартовых туров в предыдущих четырех сезонах:
2018/19 — 1-е место, пять побед из пяти (правда, при лояльном календаре — «Енисей», «Арсенал», «Рубин», «Урал», «Уфа»);
2019/20 — 1-е место, 13 очков (соперники — «Тамбов», «Сочи», «Оренбург», «Краснодар», «Динамо»);
2020/21 — 1-е место, четыре победы при одном поражении (соперники — «Ротор», «Ростов», ЦСКА, «Тамбов», «Динамо», которому, собственно, и уступили);
2021/22 — 2-е место, 11 очков (соперники — «Химки», «Ростов», «Краснодар», «Локомотив», «Уфа»).
Забавно, что с каждым годом «Зенит» набирает все меньше очков, но первым он не шел только в прошлом году, уступая один балл «Динамо» (подвели две подряд ничьи с «Локо» и «Уфой»). Правда, потом команда Сергея Семака выдала серию из восьми побед подряд, и все встало на свои места — по ее итогам Питер оказался лидером с приличным, в пять очков, отрывом от ближайших конкурентов.
Началась эта серия, кстати, с домашней победы над ЦСКА на «Газпром Арене», добытой благодаря позднему голу Сердара Азмуна с паса Артема Дзюбы. Интересно, если поднять стартовые составы, то у «Зенита» сейчас нет в ростере только Ярослава Ракицкого, тогда как у красно-синих из игравших год назад футболистов осталось лишь пятеро — Игорь Акинфеев, Иван Обляков, Игорь Дивеев, Федор Чалов и Антон Заболотный.
Возможно, прошлогодний сценарий повторится — сине-бело-голубые возьмут три очка, начнут победную серию и к ноябрю убьют интригу, тем более сейчас нет отвлекающего фактора в виде Лиги чемпионов.
Но вот если ЦСКА увезет из Санкт-Петербурга хотя бы ничью... Две победы в пяти турах — это уже будет не очень похоже на гегемона. Меньше 10 очков на этом отрезке «Зенит» в последний раз набирал в чемпионате-2016/17 при Мирче Луческу — девять (две победы и три ничьи). Закончилось все итоговым третьим местом.
Разумеется, если «Зенит» в субботу не выиграет, никакой катастрофы не случится. В худшем случае получится отставание в пять очков от «Спартака» и ЦСКА. Это совершенно некритично, и команда Семака останется главным фаворитом сезона даже в этом случае, но... Конкуренты получат бустер уверенности, остальные усомнятся в неуязвимости чемпиона, чья гегемония во многом основана на психологии.
В общем, субботняя встреча на «Газпром Арене» может оказаться куда важнее, чем кажется на первый взгляд.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0