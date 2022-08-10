Если «Зенит» не победит ЦСКА, то у Семака могут возникнуть проблемы

Чемпион привык лидировать, но пока идет за пределами тройки лучших, потеряв на старте уже четыре очка. В субботу у армейцев будет шанс еще больше оторваться от сине-бело-голубых.

«Зенит» против ЦСКА — главное российское противостояние 2010-х. За это десятилетие команды выиграли восемь титулов на двоих, по разу отдав корону в руки «Спартака» и «Локомотива». Последние годы, правда, соперничество потускнело. Главным образом из-за армейцев — после сезона-2017/18 красно-синие ни разу не попадали в топ-3, а по итогам двух последних чемпионатов и вовсе пролетали мимо еврокубков. В 2021-м — реально, в 2022-м — виртуально, ведь даже если бы российские коллективы допустили в Европу, ЦСКА в число избранных все равно не попал бы.

За это время на авансцену вышло противостояние «Зенита» и «Спартака». Оно и раньше было чрезвычайно горячим, но тут стало еще и максимально скандальным, а руководители клубов не стесняются обмениваться колкостями в медиапространстве. Однажды комитет по этике РФС даже оштрафовал гендиректора питерцев Александра Медведева на 200 тысяч рублей.

Сейчас красно-синие — в числе двух лучших в РПЛ как по месту в таблице, так, пожалуй, и по качеству футбола и текущей форме. Говорить о возрождении былого противостояния с «Зенитом» пока рано, но субботняя игра на «Газпром Арене» и правда выглядит едва ли не самой важной за долгое время.

Причем в первую очередь это касается сине-бело-голубых. Понятно, что чемпионство на стартовом отрезке не проигрывается и не выигрывается (простите за эту реплику от Капитана Очевидность), но вообще-то зенитовцы привыкли уже к этому времени находиться на вершине. Вот их результаты после пяти стартовых туров в предыдущих четырех сезонах:

2018/19 — 1-е место, пять побед из пяти (правда, при лояльном календаре — «Енисей», «Арсенал», «Рубин», «Урал», «Уфа»);

2019/20 — 1-е место, 13 очков (соперники — «Тамбов», «Сочи», «Оренбург», «Краснодар», «Динамо»);

2020/21 — 1-е место, четыре победы при одном поражении (соперники — «Ротор», «Ростов», ЦСКА, «Тамбов», «Динамо», которому, собственно, и уступили);

2021/22 — 2-е место, 11 очков (соперники — «Химки», «Ростов», «Краснодар», «Локомотив», «Уфа»).

13.08.2022 | Зенит — ЦСКА

Забавно, что с каждым годом «Зенит» набирает все меньше очков, но первым он не шел только в прошлом году, уступая один балл «Динамо» (подвели две подряд ничьи с «Локо» и «Уфой»). Правда, потом команда Сергея Семака выдала серию из восьми побед подряд, и все встало на свои места — по ее итогам Питер оказался лидером с приличным, в пять очков, отрывом от ближайших конкурентов.

Началась эта серия, кстати, с домашней победы над ЦСКА на «Газпром Арене», добытой благодаря позднему голу Сердара Азмуна с паса Артема Дзюбы. Интересно, если поднять стартовые составы, то у «Зенита» сейчас нет в ростере только Ярослава Ракицкого, тогда как у красно-синих из игравших год назад футболистов осталось лишь пятеро — Игорь Акинфеев, Иван Обляков, Игорь Дивеев, Федор Чалов и Антон Заболотный.

Игорь Акинфеев с одноклубниками по ЦСКА. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Возможно, прошлогодний сценарий повторится — сине-бело-голубые возьмут три очка, начнут победную серию и к ноябрю убьют интригу, тем более сейчас нет отвлекающего фактора в виде Лиги чемпионов.

Но вот если ЦСКА увезет из Санкт-Петербурга хотя бы ничью... Две победы в пяти турах — это уже будет не очень похоже на гегемона. Меньше 10 очков на этом отрезке «Зенит» в последний раз набирал в чемпионате-2016/17 при Мирче Луческу — девять (две победы и три ничьи). Закончилось все итоговым третьим местом.

Разумеется, если «Зенит» в субботу не выиграет, никакой катастрофы не случится. В худшем случае получится отставание в пять очков от «Спартака» и ЦСКА. Это совершенно некритично, и команда Семака останется главным фаворитом сезона даже в этом случае, но... Конкуренты получат бустер уверенности, остальные усомнятся в неуязвимости чемпиона, чья гегемония во многом основана на психологии.

В общем, субботняя встреча на «Газпром Арене» может оказаться куда важнее, чем кажется на первый взгляд.