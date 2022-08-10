Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:00

Если «Зенит» не победит ЦСКА, то у Семака могут возникнуть проблемы

Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в
Игорь Акинфеев и Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Игорь Акинфеев с одноклубниками по ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
Чемпион привык лидировать, но пока идет за пределами тройки лучших, потеряв на старте уже четыре очка. В субботу у армейцев будет шанс еще больше оторваться от сине-бело-голубых.

«Зенит» против ЦСКА — главное российское противостояние 2010-х. За это десятилетие команды выиграли восемь титулов на двоих, по разу отдав корону в руки «Спартака» и «Локомотива». Последние годы, правда, соперничество потускнело. Главным образом из-за армейцев — после сезона-2017/18 красно-синие ни разу не попадали в топ-3, а по итогам двух последних чемпионатов и вовсе пролетали мимо еврокубков. В 2021-м — реально, в 2022-м — виртуально, ведь даже если бы российские коллективы допустили в Европу, ЦСКА в число избранных все равно не попал бы.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
13 авг, 17:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
ЦСКА

За это время на авансцену вышло противостояние «Зенита» и «Спартака». Оно и раньше было чрезвычайно горячим, но тут стало еще и максимально скандальным, а руководители клубов не стесняются обмениваться колкостями в медиапространстве. Однажды комитет по этике РФС даже оштрафовал гендиректора питерцев Александра Медведева на 200 тысяч рублей.

Сейчас красно-синие — в числе двух лучших в РПЛ как по месту в таблице, так, пожалуй, и по качеству футбола и текущей форме. Говорить о возрождении былого противостояния с «Зенитом» пока рано, но субботняя игра на «Газпром Арене» и правда выглядит едва ли не самой важной за долгое время.

Причем в первую очередь это касается сине-бело-голубых. Понятно, что чемпионство на стартовом отрезке не проигрывается и не выигрывается (простите за эту реплику от Капитана Очевидность), но вообще-то зенитовцы привыкли уже к этому времени находиться на вершине. Вот их результаты после пяти стартовых туров в предыдущих четырех сезонах:

2018/19 — 1-е место, пять побед из пяти (правда, при лояльном календаре — «Енисей», «Арсенал», «Рубин», «Урал», «Уфа»);

2019/20 — 1-е место, 13 очков (соперники — «Тамбов», «Сочи», «Оренбург», «Краснодар», «Динамо»);

2020/21 — 1-е место, четыре победы при одном поражении (соперники — «Ротор», «Ростов», ЦСКА, «Тамбов», «Динамо», которому, собственно, и уступили);

2021/22 — 2-е место, 11 очков (соперники — «Химки», «Ростов», «Краснодар», «Локомотив», «Уфа»).

13.08.2022 | Зенит — ЦСКА

Забавно, что с каждым годом «Зенит» набирает все меньше очков, но первым он не шел только в прошлом году, уступая один балл «Динамо» (подвели две подряд ничьи с «Локо» и «Уфой»). Правда, потом команда Сергея Семака выдала серию из восьми побед подряд, и все встало на свои места — по ее итогам Питер оказался лидером с приличным, в пять очков, отрывом от ближайших конкурентов.

Началась эта серия, кстати, с домашней победы над ЦСКА на «Газпром Арене», добытой благодаря позднему голу Сердара Азмуна с паса Артема Дзюбы. Интересно, если поднять стартовые составы, то у «Зенита» сейчас нет в ростере только Ярослава Ракицкого, тогда как у красно-синих из игравших год назад футболистов осталось лишь пятеро — Игорь Акинфеев, Иван Обляков, Игорь Дивеев, Федор Чалов и Антон Заболотный.

Игорь Акинфеев с одноклубниками по ЦСКА. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Игорь Акинфеев с одноклубниками по ЦСКА.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Возможно, прошлогодний сценарий повторится — сине-бело-голубые возьмут три очка, начнут победную серию и к ноябрю убьют интригу, тем более сейчас нет отвлекающего фактора в виде Лиги чемпионов.

Но вот если ЦСКА увезет из Санкт-Петербурга хотя бы ничью... Две победы в пяти турах — это уже будет не очень похоже на гегемона. Меньше 10 очков на этом отрезке «Зенит» в последний раз набирал в чемпионате-2016/17 при Мирче Луческу — девять (две победы и три ничьи). Закончилось все итоговым третьим местом.

Разумеется, если «Зенит» в субботу не выиграет, никакой катастрофы не случится. В худшем случае получится отставание в пять очков от «Спартака» и ЦСКА. Это совершенно некритично, и команда Семака останется главным фаворитом сезона даже в этом случае, но... Конкуренты получат бустер уверенности, остальные усомнятся в неуязвимости чемпиона, чья гегемония во многом основана на психологии.

В общем, субботняя встреча на «Газпром Арене» может оказаться куда важнее, чем кажется на первый взгляд.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что ждет «Спартак» и что происходит в клубе сейчас: новые инсайды «СЭ»
«Ференцварош» Черчесова развалился, Головин снова упустил шанс сыграть в ЛЧ. Обзор 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи
Новичок «Химок» Гбане назвал «Зенит» лучшей командой России
Агент Ивана: «Если Семак поставит его в ворота в матче против ЦСКА, он отлично справится»
Источник назвал сумму компенсации Юрана после увольнения из «Химок»
Мойзес: «Я планирую пройти курс русского языка, чтобы быстрее адаптироваться в ЦСКА»
Канчельскис о возможном назначении Писарева в «Химки»: «Неизвестно, как его воспримет команда»
Гаджиев — об отставке Юрана: «Его убрали не по спортивному принципу»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Химки» в третий раз увольняют Юрана, а «Урал» убрал Шалимова. Все детали первых отставок в РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости