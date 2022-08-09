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Сегодня, 13:40

Терюшков: «В ближайшее время «Химки должны объявить Писарева как главного тренера»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Николай Писарев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном назначении Николая Писарева на пост главного тренера подмосковного клуба.

«Про Николая Николаевича Писарева клуб вроде должен объявить в ближайшее время. Готовность есть достаточно высокая. Думаю, в ближайшее время мы увидим специалиста на тренерском мостике», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее «Химки» расторгли контракт с Сергеем Юраном по обоюдному согласию.

Напомним, ранее Писарев тренировал сборную России по пляжному футболу, потом он работал с молодежной сборной России.

Николай Писарев
Сергей Юран
РПЛ
ФК Химки
Роман Терюшков
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