Терюшков: «В ближайшее время «Химки должны объявить Писарева как главного тренера»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном назначении Николая Писарева на пост главного тренера подмосковного клуба.

«Про Николая Николаевича Писарева клуб вроде должен объявить в ближайшее время. Готовность есть достаточно высокая. Думаю, в ближайшее время мы увидим специалиста на тренерском мостике», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее «Химки» расторгли контракт с Сергеем Юраном по обоюдному согласию.

Напомним, ранее Писарев тренировал сборную России по пляжному футболу, потом он работал с молодежной сборной России.