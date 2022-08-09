Источник в совете директоров «Торпедо» назвал фальшивкой информацию о списке кандидатов на замену Бородюка

«Торпедо» не планирует увольнять Александра Бородюка с поста главного тренера команды.

«Никаких «контрольных» сроков в отношении работы Александра Бородюка в качестве главного тренера советом директоров «Торпедо» не устанавливалось. Никаких шорт-листов потенциальных кандидатов на пост главного тренера «Торпедо» не существует, а появившиеся в СМИ списки являются фальшивкой.

Команда в плановом режиме готовится к встрече с «Оренбургом», — сообщил «СЭ» источник, близкий к совету директоров «Торпедо». Именно этот орган решает вопрос о будущем тренерского штаба.

Ранее появилась информация о том, что «Торпедо» рассматривает кандидатуры Игоря Черевченко, Сергея Юрана и Виктора Гончаренко в качестве замены Александру Бородюку.

Бородюк возглавляет «Торпедо» с 2021 года, контракт 59-летнего специалиста рассчитан до конца июня 2023 года. Под его руководством команда набрала 1 очко в 4 матчах РПЛ сезона-2022/23.