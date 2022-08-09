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Сегодня, 12:19

Источник в совете директоров «Торпедо» назвал фальшивкой информацию о списке кандидатов на замену Бородюка

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Александр Бородюк (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Торпедо» не планирует увольнять Александра Бородюка с поста главного тренера команды.

«Никаких «контрольных» сроков в отношении работы Александра Бородюка в качестве главного тренера советом директоров «Торпедо» не устанавливалось. Никаких шорт-листов потенциальных кандидатов на пост главного тренера «Торпедо» не существует, а появившиеся в СМИ списки являются фальшивкой.
Команда в плановом режиме готовится к встрече с «Оренбургом», — сообщил «СЭ» источник, близкий к совету директоров «Торпедо». Именно этот орган решает вопрос о будущем тренерского штаба.

Ранее появилась информация о том, что «Торпедо» рассматривает кандидатуры Игоря Черевченко, Сергея Юрана и Виктора Гончаренко в качестве замены Александру Бородюку.

Бородюк возглавляет «Торпедо» с 2021 года, контракт 59-летнего специалиста рассчитан до конца июня 2023 года. Под его руководством команда набрала 1 очко в 4 матчах РПЛ сезона-2022/23.

Александр Бородюк
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

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