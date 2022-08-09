В «Химках» опровергли информацию о конфликте Садыгова с Юраном

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре в «СЭ» объяснил отставку Сергея Юрана с поста главного тренера подмосковной команды.

«У нас не было конфликта. У нас было краткосрочное сотрудничество, Сергей Николаевич выполнил свои задачи. Но в итоге мы совместно приняли такое решение. Конфликт Садыгова и Юрана? Ходит много слухов, в прошлом сезоне тоже такое говорили. И в этом случае конфликта не было. Все выходили по готовности, по спортивному принципу. Сергей Николаевич всегда добросовестно исполнял свои обязанности. Для меня это, конечно, тяжелая новость. Я грущу, но будем идти дальше. Надеемся, что новый тренерский штаб будет продолжать линию, которую заложил Сергей Николаевич», — сказал Терюшков «СЭ».

Сергей Юран возглавлял «Химки» с февраля 2022 года. После 4 туров сезона-2022/23 в РПЛ подмосковная команда занимает 7-е место в турнирной таблице с 7 очками.

9 августа Терюшков подтвердил, что Николай Писарев возглавит «Химки» в ближайшие дни.