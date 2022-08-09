«В «Спартаке» зарплата выросла в 188 раз. Но я все равно занимал». Путь от золота РПЛ до Медиалиги

Откровенное интервью Георгия Тигиева.

Пять лет назад Тигиев сверкал в РЛП в составе «Анжи» и переходил в «Спартак» Массимо Карреры, но не закрепился ни в Москве, ни в арендах (уезжал сначала в «Крылья Советов», потом в минское «Динамо»). А в 26 лет остался без команды и уже год находится в статусе свободного агента.

В 2022 году Тигиев появился в Медиалиге, где пылит за одну из самых популярных команд — «Броук Бойз».

В интервью «СЭ» он рассказал кучу историй об алкоголе и нарушении режима, а также объяснил, почему до сих пор верит, что сможет вернуться в большой футбол.

Георгий Тигиев. Федор Успенский, Фото «СЭ»

«Я любил погулять, футбол ушел на седьмой план»

— Мы сейчас находимся на матче «Броуков» — почему ты не играешь?

— У меня травма. Лечусь, восстанавливаюсь. Еще не полностью готов, но полноценную тренировку могу провести. Не знаю, как колено будет себя вести в игре.

— Ты молодой парень, почему не играешь в футбол на топ-уровне?

— После ухода из «Спартака» (летом 2021 года. — Прим. «СЭ») у меня не до конца был залечен «крест». Впал в яму в жизненном плане, бытовом, финансовом... Это было связанно с моим образом жизни. Ни для кого не секрет, что я любил погулять и тому подобное. У меня футбол сместился на седьмой-восьмой план.

Был диалог с отцом в начале декабря, он сказал: «Если ты не хочешь играть в футбол, иди работать». Я взялся за себя, начал заниматься, потихоньку выходить из этой рутины. Не хочу оставлять футбол. Медийная лига — это круто, но я буду пробовать вернуться в профессиональные команды, пока не получится. Главное, чтобы со здоровьем все было хорошо.

— Есть отметка, после которой ты поймешь, что в профессиональный футбол уже не вернешься?

— Не думаю об этом — верю, что вернусь! Не выпендриваюсь, но я знаю, как могу играть. Если вести правильный образ жизни, не заниматься ерундой, режимить, то все получится. Надо провести сейчас два медийных турнира: МКС (Московский кубок селебрити) и МФЛ (Медийная футбольная лига). Зимой посмотреть варианты и попробовать вернуться.

- Но были же варианты год назад, когда ты только ушел из «Спартака»? Я слышал про «Аланию».

— Меня не рассматривали. В тренерском штабе знали, что у меня с образом жизни, что любил отдохнуть. Я это все понимаю. Наверное, на их месте тоже бы так мыслил.

Какие-то варианты были, но честно скажу — тогда я думал, что после «Спартака» не в каждую команду готов пойти. А сейчас без разницы — могу начать даже со второй лиги! Что делать? Значит, это мой уровень на данный момент. Надо отталкиваться от реальности.

«Чувствую боль — сразу все понял. Еду на базу, плачу...»

— Ты был перспективным игроком, с чего начались проблемы?

— Много думал об этом... Первая моя травма — «кресты» в матче с «Тосно». Пятьдесят какая-то минута: прикрываю мяч, Заболотный меня чуть-чуть подтолкнул не специально — я преждевременно приземлился на ногу и порвал «крест». Восстановился, все хорошо было.

Потом — второй «крест». У меня всю жизнь идет борьба с лишним весом. Был матч с «Торпедо» за «Спартак-2». У нас заезд в Тарасовку. Просыпаюсь в день матча в семь утра, иду в джакузи, ложусь в горячую воду — 40-42 градуса. Хотел скинуть вес, чтобы в игре чуть полегче быть. На тот момент я весил 83 килограмма. Сделал три-четыре захода в джакузи по 10 минут, встаю на весы — 79,5 килограмма. Потом мне рассказали, что я в горячей воде выгнал в том числе и кальций!

Идет матч, все нормально. На 82-й минуте говорю Дюкову: «Что-то я уже задолбался, не могу — язык на плече, сейчас поменяюсь». Реально сил не было, почти в обморок упал, чуть ли не кислородное голодание началось... Но в игре не было пауз, на 88-й минуте левый хав «Торпедо» Костя Кератинов — мой хороший друг — получает мяч, смещается в центр... Правой ногой выбиваю у него мяч — идет опора на левую ногу, и рвется «крест».

Ты спросил, как так все получилось. Второй «крест» сильно на меня повлиял. Я сразу понял, что порвался. Та же самая боль, вся жизнь перед глазами. Еду на базу, плачу.

Я забил на восстановление. Прошло четыре-пять месяцев — пытаюсь закачивать ногу, а на мне мешок лишнего веса. После второго «креста» и началась вся эта жесть.

Георгий Тигиев получает травму в матче за «Спартак-2». Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Но это же началось раньше. Кажется, сразу после перехода в «Спартак» ты улетел в «космос».

— Не, первое время ничего такого не было. Полгода жил на базе. Может быть, я чуть начал выпендриваться после чемпионского сезона, когда сыграл один-два матча. Не отрицаю, всякое было. Не знаю, что со мной случилось... Может быть, деньги. Было и было, за это мне не надо пихать.

— То есть первое время ты прям режимил на базе?

— Бывало, что ходил в заведения, но спокойно. Не бухал, ничего такого не было. Потом в какой-то момент произошел щелчок, и началось: телки, вот это все... Меня понесло, съехал с трассы...

Не горжусь этим, просто ты меня спрашиваешь, я отвечаю. Сейчас ты это опубликуешь, и понесется: «Вот он такой-сякой...» Но я говорю как есть.

— Мне говорили, что после локдауна весной 2020-го ты привез чуть ли не 15 лишних килограммов.

— Да там все 17 было, а не 15! Брат, три месяца в Осетии, тем более с моей склонностью к полноте. Пироги, мясо... Набрал прилично.

«Телки, рестораны, подарки — тратил деньги впустую!»

— Как ты вообще попал в «Спартак»?

— Тогда у меня был агент — Павел Олегович Андреев. После сезона в «Анжи» он мне набрал и сказал: «Есть вариант со «Спартаком», что думаешь?» Еще бы я что-то думал. Там бы никто не думал. Конечно, я ответил, что пойду.

— Во сколько раз у тебя увеличилась зарплата после перехода в «Спартак»?

— Скажу, во сколько раз по сравнению с «Торпедо». Надо считать (достает айфон, открывает калькулятор). В 188 раз. Это ######!

В «Торпедо» получал дублерскую зарплату. Деньги задерживали, были непростые времена. Нам снимали квартиру, я с Кертановым жил. Тогда мы были молодыми, нам было пофиг. Иногда ребята из основы помогали. То бабками, то едой, то куда-то с собой звали. У любого человека бывают моменты, когда надо потерпеть. Зато это было эпичное время.

Смотрел тогда на Даву (экс-нападающий «Торпедо» Сергей Давыдов, сейчас тоже в «Броуках». — Прим. «СЭ»), думал: «Чудак с премьерки — там поиграл, здесь забивал, в сборную вызывался, вот бы так же...» Плюс-минус так и получилось, ха-ха.

— Как не сойти с ума, когда у тебя зарплата увеличивается в 188 раз?

— Когда кто-то говорит, что у меня снесло крышу, то я бы просто посмотрел на него на моем месте. Андреев хотел меня предостеречь от всего этого, говорил: «Георгий, у тебя будет хорошая зарплата, в Москве много соблазнов...» Я отвечал, что это не про меня. Первое время это и было не про меня, а потом как раз-таки про меня.

— Твои самые идиотские траты.

— Деньги на телок — это самые ублюдские траты! Рестораны, подарки... Тратил деньги впустую. Притом что у меня была хорошая зарплата в «Спартаке», я все равно занимал.

— Ты вложился во что-то, когда были деньги?

— Нет.

— А квартира в Москве есть?

— Нет.

— У тебя остались хоть какие-то деньги от «Спартака»?

— У меня лично ничего не осталось. Если бы не мой отец, и дома бы в Осетии не было... Мне стыдно про этого говорить... Ничего, у меня еще есть время! Главное, чтобы здоровье позволяло. Подушку безопасности я себе подготовлю.

Георгий Тигиев с девушкой. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Да, мог выпить, любил отдохнуть — и что с этого?»

— Все-таки у тебя есть объяснение, почему ты «поплыл»?

— Не знаю, может, мне женского внимания хотелось. У меня бабки появились, начал выпендриваться... Думаю, пацаны поймут, о чем я.

— Девушки — это одна история, но ты начал баловаться алкоголем. Много?

— Я мог отдохнуть. А кто распространяет про меня догадки и слухи, сразу идут на ###. Они только и могут что-то вбрасывать. Я рассказываю, как было. Мне так стыдно... Понимаю, что отец и мать это прочитают.

Да, мог выпить, любил отдохнуть — и что с этого? Да, это неприемлемо, но такое было.

Видел интервью Алиева, он рассказывал про свои гулянки. У меня такого не было. Я много про себя слышал, читал: «Тига — это, Тига — то». Пошли они на ###! В лицо мне это никто не скажет, а за спиной говорить все могут.

— Тебя кто-то из команды пытался вытащить из этого?

— Возможно, сейчас кто-то вспомнит и скажет, что он как-то пытался на меня повлиять. Но в тот момент я бы любого послал. Ты ничего не поймешь, пока сам не осознаешь. Я все понял только в прошлом году в разговоре с отцом. Мне много чего говорили, но я про себя думал: «Контракт есть, бабки есть, все будет нормально». Ни чьи слова я всерьез не воспринимал.

Если бы родители были со мной рядом в тот момент, все бы по-другому пошло.

Но что уже поделаешь?! Списываю все на молодость. Я из Беслана, никогда ничего не видел: ни роскоши, ни города такого, ни машин... А потом увидел деньги.

«Перед дерби с ЦСКА Каррера говорил на установке: «Есть у вас яйца или нет?!»

— Ты работал с Каррерой. Расскажи про него.

— У меня не было с ним личных историй. От разных людей разное слышал про него. Массимо очень хорошо встретил меня в «Спартаке». Сразу сказал на сборах: «Тебе надо вкалывать, готовься, работай! Будешь работать — будешь играть». Он хороший тренер, ничего плохого не могу сказать. Я не очкую, на самом деле так думаю.

А как мотиватор — еще лучше. Помню, было дерби с ЦСКА на их стадионе. Перед игрой он в гостинице давал установку. Читал команде цитаты футболистов ЦСКА в СМИ о том, что они нас обыграют. У него был переводчик Тема, который слово в слово переводил. Керрера говорил: «Есть у вас яйца или нет?!» Мы выиграли то дерби — 2:1.

Вспоминаю еще историю из Тарасовки. Был разбор — предматчевый или уже после игры. Массимо как долбанул по тактической доске, она аж отлетела! Думаю, его эмоции — это не блеф, он такой и есть.

Еще был момент, когда мы отмечали чемпионство в «Роял Арбате». Подбивал всех пойти танцевать, но некоторые стеснялись, говорили: «Главный смотрит». Но мы чемпионами стали, почему не станцевать? Думал, что после этих танцев Массимо мне напихает. Потом мы встретились в Тарасовке — он просто сказал: «Вот ты хулиган! Давай аккуратнее».

— Говорят, что после чемпионства испортилась атмосфера в команде. Казалось, что все начали делить победу.

— Возможно, ты правильно говоришь. Все — это кто?

— Игроки, тренеры.

— Не знаю, все как-то поменялось. Это очевидный момент. Было круто, но почему это не продолжилось, я не понимаю.

— Изнутри ты что чувствовал?

— В раздевалке ничего такого не ощущалось. Но результаты ухудшились. Когда все вокруг говорят: «Что-то изменилось», ты тоже начинаешь себя накручивать. И думаешь: «Этот раньше так себя вел, а теперь изменился...» Не знаю, что случилось. Но как-то все поменялось.

Георгий Тигиев и Дмитрий Комбаров с Суперкубком России в 2017 году. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Про нас подумали: «Понятно, футболисты поехали отдыхать — сейчас кто-то занюхает или уколется...»

- В «Крыльях» ты попал в скандальную историю: писали, что тебя задержали за вождение в нетрезвом виде, была даже информация про употребление наркотиков, но в анализах ничего не нашли. Что это было?

— Если отвечать коротко, то меня обвинили в том, чего я не совершал. Якобы я употреблял амфетамин. Но на тот момент я даже не знал, что это такое и как он выглядит.

— Сейчас знаешь?

— Вбил в интернете, посмотрел. Я мог выпить, но ничего запрещенного я не употреблял.

— Никогда в жизни?

— Никогда. Поэтому я согласился на любые проверки. Был тяжелый период... Я не понимал, почему именно со мной это происходит...

— Видео, когда тебя остановили сотрудники ДПС, сразу появилось в Сети. Все это выглядело как...

— Подстава? Знаешь, когда вся эта история закончилась и все уже опровергли, я уезжал из Самары в Москву... И меня останавливает тот же экипаж ДПС! Я вылетаю из машины на эмоциях: «Вы задолбали! Что вы от меня хотите?» И те два чудака, которые меня в тот раз остановили, подходят и говорят: «Георгий, ты же все понимаешь...» Почему всегда я?! Сказал им: «Сопроводите меня, чтобы я выехал без всяких пробок».

— Есть догадки? Если это подстава, то кому это выгодно?

— В ту ночь поймали Башкирова. У нас в субботу была двухсторонка, в воскресенье выходной. Мы собрались в ресторане с ребятами, многие были с семьями. Посидели, все начали разъезжаться: кто домой, кто в караоке. Я, естественно, выбрал второй вариант! Башка в ту ночь сел за руль выпившим, его остановили. В Самаре есть такое общественное движение — «Ночной патруль». Они палят, когда кто-то выпил и за руль сел. И сразу звонят [в органы] и сообщают: «Такой-то человек сел пьяным за руль в таком-то районе». Так Башкирова и спалили.

Какие у меня догадки? Мы из ресторана поехали в караоке на такси, машину оставили у заведения. И уже на следующий день вернулись за ней к ресторану. Почему меня обвинили в употреблении амфетамина? В ресторане все громко обсуждали, что мы дальше поедем в караоке. Наверное, подумали: «Понятно, футболисты поехали отдыхать, сейчас кто-то занюхает или уколется...»

Забрали машину, едем на базу. Остановили прямо перед ней... Им точно кто-то передал: «Выехали футболисты. Может быть, у них перегарчик. А может, еще что-то».

Ладно бы мне сказали, что я бухой за рулем, и позвали провериться. Но обвинять меня в этой хрене... Очернили мое имя.

— Все СМИ об этом писали.

— Я был в шоке! Прихожу домой, включаю ТВ — везде мое лицо. Потом звонили с разных каналов, извинялись.

Первое время еще думал в суд на них подать за клевету. Другой бы так и сделал. Сейчас же за всякую ерунду можно судиться. Но я просто хотел побыстрее все забыть.

— Это нормально ударило по твоему имиджу.

— Я задолбался уже всем все объяснять! Главное, все верили в ту информацию, с учетом того, что многие знают, как Тига любит отдыхать. Были еще люди, которые мне предлагали лечь под капельницу, чтобы очиститься. Недалекие люди! Осадок очень сильный остался. Ничего... Пусть думают как хотят.

«Андреев не верил, что я ничего не употреблял»

— Зачем ты так долго сидел в «Спартаке-2»? Ты не мог куда-то уйти?

— Там был Михалыч (Роман Пилипчук. — Прим. «СЭ»), не считал нужным куда-то уходить.

— Почему у вас такой хороший контакт с Пилипчуком?

— Не скажу, что я был как его сынок и он мне какие-то поблажки делал. Наоборот, он был строг со мной. Бывает же такое, что у тебя хороший контакт с человеком.

— Он про тебя точно все знал, но всегда тебе доверял. Почему?

—Да, он все знал, знаком с моим отцом, моей мамой. Всегда в меня верил! Я ему очень сильно благодарен. И сейчас с ним на связи, он в Словении команду возглавил.

— Не звал туда? Или больше не верит в тебя?

— Там спортивный директор — Голубин Геннадий Геннадьевич, а он помощник Андреева. Я вроде неплохо разошелся с Андреевым, но после того как перестали сотрудничать, больше нет такого коннекта.

— Как ты разошелся с Андреевым?

— Это случилось после Самары. Когда я уходил в «Крылья», Паша меня предупреждал: «Давай спокойно, без происшествий». Честно говоря, он не верил, что я ничего не употреблял...

— Но ты же прошел экспертизу.

— Там даже прилетели в Самару два человека от его имени и лично меня проверили. После этого мы перестали общаться.

Но я ему очень благодарен. Какие бы ни были недопонимания, он меня приметил, отправил в «Кубань», «Торпедо», «Спартак», сделал все условия. Говорить теперь, что он такой-сякой, — это неправильно.

Мы поговорили по телефону и больше не общались. Держал связь с Голубиным.

— Что он тебе говорил?

— Много чего. Помню, был момент, когда уже не общался с Андреевым и Голубиным. Мне один человек передал разговор, когда Голубину про меня сказали, он ответил: «Тигиев уже сбитый летчик». Хотел ему набрать в тот момент, поговорить об этом... В смысле «сбитый летчик»? Мне неприятно такое слышать. Даже если ты так думаешь обо мне... Какой бы я плохой ни был, зачем так говорить?

Хотел ему позвонить, но не сделал этого. И не доказал пока еще, что он не прав. Но ничего. У меня еще все заживет.

Георгий Тигиев в матче за «Спартак». Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Хочу вернуть доверие родителей»

— Почему ты так в себя веришь?

— Потому что я пипец как могу пахать! У меня дух сумасшедший. Как не верить? Мне просто надо работать и вылечить все эти болячки.

Я сейчас восстанавливаюсь с топовым тренером — Саней Киреевым. Когда к нему пришел, весил 91 килограмм. А сейчас — 82,7. Хочу, чтобы на весах первая цифра была семерка. 79 — мой идеальный вес, иду к этому. Двигаюсь в правильном направлении. В меня верят мои мать с отцом и сестра.

— А они почему верят?

— Я с детства целеустремленный. Да, у меня был момент, когда я свернул с трассы и позволил себе ерунду. Но я пообещал родным, что еще стрельну.

— Отец тебя жестко контролирует?

— У меня отец сам был футболистом. Он такой тип! Выдающийся человек для меня! И мать тоже.

Отец знал все мои осечки. Как-то прилетел в Москву и говорит: «Я сам был футболистом, знаю все эти темы. Я не приветствую все эти развлечения и алкоголь. Все знал про тебя, но ты должен был сам понять. Ты уже взрослый мужик».

Не могу сказать, что он меня жестко контролировал. Отец верил в меня. В какой-то момент я потерял доверие родителей. Хочу его вернуть.

— В самом начале разговора ты сказал, что оказался в психологической, физической и финансовой яме. В чем это проявляется?

— Я вел неправильный образ жизни. Отдыхал, не занимался, мог приходить домой в шесть утра и спать до шести вечера. Становилось все хуже и хуже. Со мной родители уже не разговаривали.

Отец сказал: «Когда у меня знакомые спрашивают, где Георгий, я не знаю, что им ответить... Раньше я тобой гордился». Мне так стыдно. Все, теперь я «встал на лыжи» и погнал.

— Сейчас ты не нарушаешь режим? Не пьешь?

— Могу после игры выпить бокал-два пива. Но регулярно больше не пью.

— Ты говорил, что занимал деньги. У тебя остались долги?

— Что скрывать, есть. И мелкие, и не мелкие. Мне и самому должны очень много денег. Но у меня язык не поворачивается людям сказать: «Дай». А, условно говоря, за какие-то пять тысяч меня разнести могут, звонят: «Тига, Тига, Тига».

Есть финансовые сложности, но не такие, как раньше. Кому-то должен бабки. Потихоньку все выправляется — это нормально.

Свои бы деньги вернуть, но я даже не помню уже, кому я давал.

— Когда у футболиста появляются деньги, у него сразу становится очень много друзей.

— Я не исключение. Но, когда контракт со «Спартаком» закончился, у меня остались только мать, отец и сестра — все. Где кенты московские?

Сейчас пытаюсь себя обрести, кто-то сразу выныривает, выглядывает, но они просто идут на ###. Думают: «Вдруг у него опять деньги появятся?» Но сейчас я уже опытный.

Оглядываясь назад, понимаю, что некоторые меня просто использовали. Я тогда был в такой эйфории, не осознавал многого. Сейчас сделал выгоды.

— Что бы ты сейчас посоветовал молодым пацанам, которые получили первые жирные контракты?

— А ты думаешь, мне ничего такого не советовали? Говорили ровно то, что я сейчас хочу сказать: отдайте свои карточки матери с отцом, пусть родители вам дают деньги. Бабки — это ######. Не кайфуйте. Не бухайте.

Но еще раз: молодые сами все знают. Ты думаешь, они сейчас прочитают это и что-то изменится? Нет, они скажут: «Пофиг, сами разберемся». Пока человека петух за жопу не клюнет, он не поймет.

— Ты говоришь, что сейчас на правильном пути. Как с него не сойти?

— Я самому себе сказал, что если еще раз позволю то, что было, то пошел я просто на ###. Дуй в Беслан и иди работай!

— Твоя цель на год?

— Залечиться, без травм подойти к новому году и в январе с новой командой вернуться в профессиональный футбол.