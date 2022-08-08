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Сегодня, 21:00

Юран — кандидат на пост главного тренера «Урала»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Сергей Юран.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По информации «СЭ», Сергей Юран является кандидатом на пост главного тренера «Урала».

На этом посту его хотел бы видеть президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов. По нашим данным, у них уже была встреча.

Ранее, 8 августа, «РБ Спорт» сообщил, что «Химки» могут в ближайшее время расторгнуть контракт с Юраном.

Юран возглавил «Химки» по ходу предыдущего сезона. Он помог команде сохранить прописку в РПЛ, отстояв ее в стыковых матчах.

Сегодня «Урал» объявил об отставке Игоря Шалимова, который возглавлял команду с августа прошлого года.

«Урал» после четырех туров не набрал очков и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» идут седьмыми — семь очков.

Сергей Юран
РПЛ
ФК Урал
ФК Химки
Григорий Иванов (руководитель)
22
18
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«РБ Спорт»: «Химки» могут расторгнуть контракт с Юраном

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
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30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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