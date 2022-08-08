Юран — кандидат на пост главного тренера «Урала»

По информации «СЭ», Сергей Юран является кандидатом на пост главного тренера «Урала».

На этом посту его хотел бы видеть президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов. По нашим данным, у них уже была встреча.

Ранее, 8 августа, «РБ Спорт» сообщил, что «Химки» могут в ближайшее время расторгнуть контракт с Юраном.

Юран возглавил «Химки» по ходу предыдущего сезона. Он помог команде сохранить прописку в РПЛ, отстояв ее в стыковых матчах.

Сегодня «Урал» объявил об отставке Игоря Шалимова, который возглавлял команду с августа прошлого года.

«Урал» после четырех туров не набрал очков и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» идут седьмыми — семь очков.