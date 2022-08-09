В «Химках» заявили, что отставка Юрана не связана с судейским скандалом в матче против «Крыльев Советов»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре в «СЭ» заявил, что отставка главного тренера Сергея Юрана не связана с судейским скандалом в матче 26-го тура РПЛ сезона-2021/22 против «Крыльев Советов» (4:1).

«Судейский скандал? Нет. Я не понимаю, какие там могли возникнуть вопросы, для меня это остается загадкой. Мне сложно сказать. Если и были ошибки судьи, то с отставкой Юрана это никак не связано. Результат работы Юрана отличный, даже более чем. Такого хорошего старта у «Химок» не было, все устраивало. Но это такое обоюдное решение. Я могу только сожалеть», — сказал Терюшков «СЭ».

Сергей Юран возглавлял «Химки» с февраля 2022 года. После 4 туров сезона-2022/23 в РПЛ подмосковная команда занимает 7-е место в турнирной таблице с 7 очками.