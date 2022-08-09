Гогниев может возглавить «Урал» после Шалимова

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По информации «СЭ», Спартак Гогниев в ближайшее время может стать тренером «Урала». Руководство клуба и тренер близки заключению контракта.

8 августа президент «Урала» Григорий Иванов объявил об отставке Игоря Шалимова с поста главного тренера. Также Иванов прокомментировал информацию о том, что Сергей Юран, уволенный из «Химок», рассматривается на пост главного тренера.

«Урал» после 4 туров РПЛ набрал 0 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

Спартак Гогниев играл за «Урал» с 2012 по 2016 год и в 98 матчах забил 39 мячей.