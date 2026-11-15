Газизов: «Пока ни один клуб РПЛ не выступил против расширения лиги»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном протесте клубов РПЛ по расширению лиги до 18 команд.

Инициатива обсуждалась на общем собрании РПЛ, которое состоялось на этой неделе.

«Каждый год мы поднимаем эту инициативу. Скоро мы предоставим проект по возможному расширению. Пока нет ни одного клуба РПЛ, который выступил против расширения лиги», — сказал Газизов «СЭ».

На данный момент в РПЛ выступают 16 клубов.

Махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России с 16 очками в 14 матчах.